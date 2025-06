iOS 26 już jest. Najważniejsze nowości trafiły do Aparatu

Apple twierdzi, że Liquid Glass to coś więcej, niż sam design. Jest półprzezroczysty, dynamiczny, odbija i załamuje światło, a do tego reaguje na treść, otoczenie i kontekst. Gdy będziesz przeglądać zdjęcia, ekran lekko przyciemni tło. Ma to na celu skupić twoją uwagę na zdjęciu, a nie elementach pobocznych. Z kolei gdy zmieniasz tryb ciemny na jasny, interfejs sam się dostosuje, a takie elementy, jak przyciski czy suwaki stają się wyraźniejsze lub delikatniejsze.