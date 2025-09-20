Galaxy pięknie się rozwija. Kopiując iPhone'a

Ładowanie...

Jak pokazują nowe screenshoty Samsung wyraźnie inspiruje się Apple’em i jego najnowszym iOS-em 26 z wzornictwem Liquid Glass. To może być przełomowy moment – ale niekoniecznie w dobrą stronę.

Pierwszy rzut oka na One UI 8.5

Rozwój One UI 8.5 rozpoczął się właściwie natychmiast po wydaniu stabilnej wersji One UI 8 w połowie września. Samsung już wewnętrznie testuje pierwsze buildy przeznaczone dla Galaxy S25 Ultra, a przedsiębiorczy deweloper zdołał przenieść je na Galaxy S21+ i pokazać światu, co nas czeka. Choć mamy do dyspozycji zaledwie cztery zdjęcia przedstawiające menu ustawień już wyraźnie widać kierunek zmian.

Najważniejsze zmiany wizualne dotyczą przede wszystkim struktury interfejsu. Pasek wyszukiwania z asystentem AI został przeniesiony na dół ekranu, co ma ułatwić dostęp podczas używania telefonu jedną ręką. Równocześnie z górnej części zniknął tradycyjny nagłówek z napisem Ustawienia i ikoną wyszukiwania. Zamiast tego pojawił się efekt gradientu na górze i dole ekranu, który sprawia wrażenie przepływania menu.

Pływające elementy w stylu iOS-a 26

To właśnie tutaj zaczynają się podobieństwa do najnowszego iOS-a. Przycisk Wstecz teraz unosi się nad treścią z własnym cieniem, całkiem podobnie jak w przypadku systemu Apple’a z efektem Liquid Glass. Ten nowy język wizualny Apple’a charakteryzuje się właśnie takimi pływającymi elementami z półprzezroczystymi efektami i dynamicznymi cieniami.

Samsung wyraźnie czerpie inspirację z tej estetyki, choć - jak na razie - bez charakterystycznego wodnego efektu odbijającego i załamującego światło, który jest znakiem rozpoznawczym Liquid Glass. Kontenery w menu również zyskały cienie na górnych i dolnych krawędziach, co ma sprawiać wrażenie unoszenia się nad tłem. To bardzo podobne podejście do tego, co Apple wprowadza w swoim najnowszym systemie.

Istotne szczegóły

Android z One UI 8.5 (źródło: SammyGuru)

Deweloper, który udostępnił pierwsze zrzuty ekranu, pokazał również stronę wyszukiwania, która teraz prezentuje różne kategorie w trzech kolumnach. To kolejny element znany z iOS-a 26, gdzie Apple również uporządkował wyszukiwanie w podobny sposób. Elementy menu w ustawieniach stały się bardziej kompaktowe - zniknęły podtytuły, dzięki czemu na ekranie mieści się więcej opcji.

Ciekawy jest też fakt, że już teraz w kodzie One UI 8.5 pojawiają się odniesienia do One UI 9.0. To sugeruje, że Samsung planuje dość agresywny harmonogram aktualizacji - One UI 8.5 ma zadebiutować wraz z Galaxy S26 na początku przyszłego roku, a już wtedy będzie rozwijana kolejna duża odsłona systemu.

Szersze zmiany w aplikacjach systemowych

Przecieki pokazują również, że zmiany nie ograniczą się tylko do ustawień. Samsung szykuje nowy wygląd dla aplikacji Telefon, gdzie zakładki Wybieranie, Dziennik połączeń i Kontakty nie będą już zajmować całej szerokości ekranu. Zamiast tego pojawią się w postaci pigułkowatego paska na dole ekranu - znów podobnie jak w najnowszych rozwiązaniach Apple’a.

Aplikacja otrzyma też funkcję Direct Voicemail, która będzie wyświetlać transkrypcję wiadomości z poczty głosowej w czasie rzeczywistym. To rozwiązanie przypomina Live Voicemail z iOS-a 18, choć Samsung wprowadza je z pewnym opóźnieniem. Także przycisk dzwonienia zyska efekt cienia, którego nie było w One UI 8.0.

Ewolucja czy imitacja?

Android z One UI 8.5 (źródło: SammyGuru)

Z jednej strony trudno zarzucić Samsungowi, że stoi w miejscu. One UI przez lata zyskiwał na popularności właśnie dzięki odważnym i przemyślanym zmianom wizualnym, które często wyprzedzały rozwiązania Google’a czy Apple’a. Historia systemu pokazuje konsekwentną ewolucję - od pierwszej wersji z 2018 r., która zmieniła sposób myślenia o interfejsach mobilnych, po kolejne iteracje wprowadzające ciemny motyw, lepszą personalizację czy integrację z AI.

Problem w tym, że tym razem Samsung zdaje się podążać śladem Apple’a, zamiast wytyczać własną ścieżkę. iOS 26 z Liquid Glass rzeczywiście wprowadził świeże podejście do interfejsów mobilnych, ale czy Samsung musi tak bezpośrednio się tym inspirować? Szczególnie, że Google również pracuje nad własnym Material 3 Expressive, który ma być podstawą dla Androida 16 i który Samsung teoretycznie powinien implementować.

Co dalej z tożsamością One UI?

Material 3 Expressive, który Google finalizuje dla Androida 16, również wprowadza odświeżone animacje, żywsze kolory i nowe podejście do personalizacji. Samsung ma więc wybór - podążać za oficjalnym językiem wizualnym Google’a, iść własną drogą jak do tej pory, czy też pożyczać od Apple’a. Wybór trzeciej opcji może być najgorszy z możliwych, bo pozbawia One UI charakteru, który budował przez lata.

Warto pamiętać, że to dopiero wczesne buildy One UI 8.5 i wiele może się jeszcze zmienić do momentu oficjalnej premiery z Galaxy S26. Samsung słucha użytkowników i już wielokrotnie modyfikował swoje plany na podstawie feedbacku społeczności. Miejmy nadzieję, że tym razem też tak będzie, bo One UI zasługuje na własną, unikalną tożsamość wizualną - nie na bycie kopią iOS-a, nawet bardzo udaną.

Maciej Gajewski 20.09.2025 17:00

