Google TV przechodzi metamorfozę. Najważniejsza aktualizacja od lat

Google TV czeka na pierwszą prawdziwą zmianę od pięciu lat. Koncern z Mountain View rozpoczął testowanie przeprojektowanego ekranu głównego, który wprowadza najbardziej znaczące zmiany od premiery platformy.

Maciej Gajewski
Najważniejsza zmiana dotyczy górnej belki nawigacyjnej, która otrzymała kompletny lifting. Google porzucił dotychczasowy układ na rzecz dwóch eleganckich, pigułkowatych zbiorach. W pierwszym znalazły się podstawowe zakładki: Home (wcześniej For You), Live i Apps, uzupełnione o dedykowaną ikonę wyszukiwarki. Druga pigułka zawiera przyciski ustawień i wygaszacza ekranu.

To może wydawać się kosmetyczną zmianą, ale w praktyce oznacza znaczące usprawnienie obsługi. Właściciele telewizorów z pilotem kierunkowym będą musieli wykonać mniej ruchów w bok, by dostać się do potrzebnych funkcji. Google wyraźnie stawia na minimalizm i funkcjonalność.

Zakładka Library znika, ale nie przepada

Odświeżony Google TV (źródło: 9to5Google)

Jedna z najbardziej kontrowersyjnych decyzji dotyczy usunięcia zakładki Library (Biblioteka) z głównej nawigacji. Nie oznacza to jednak, że Google pozbywa się tej funkcji – po prostu przenosi ją w bardziej logiczne miejsce. Biblioteka mediów wraz z listą obserwowanych trafia teraz pod ikonę profilu po lewej stronie ekranu.

Google prowadzi testy na ograniczonej grupie użytkowników poprzez aktualizację po stronie serwera w wersji Google TV Home v1.0.806977084. To typowy dla koncernu sposób wprowadzania nowości - najpierw sprawdzanie reakcji wybranej publiczności, potem stopniowe rozszerzanie dostępności.

Odświeżony Google TV (źródło: 9to5Google)

Warto zauważyć, że Google TV nie doczekało się większych zmian od 2024 r., kiedy to główną nowością była zmiana kwadratowych ikon na okrągłe. Przez te pięć lat platforma funkcjonowała praktycznie bez większych rewizji interfejsu, co w dynamicznie rozwijającym się świecie Smart TV zaczęło być odczuwalne. Szczególnie na tle konkurencji w postaci Samsung Tizen czy LG webOS, które regularnie odświeżają swoje interfejsy.

Google nie podał oficjalnej daty szerokiego udostępnienia nowego interfejsu. Biorąc pod uwagę historię poprzednich aktualizacji to użytkownicy mogą spodziewać się stopniowego rolloutu w nadchodzących tygodniach lub miesiącach. Najprawdopodobniej jako pierwsi nowy design otrzymają właściciele Google TV Streamer, najnowszego urządzenia streamingowego koncernu.

Maciej Gajewski
22.09.2025 19:02
