#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Microsoft przywraca kultową funkcję. Najładniejszy bajer znów na Windowsie

Po niemal dwóch dekadach przerwy natywne tapety wideo wracają do Windowsa. Funkcja została już odkryta w najnowszych buildach testowych systemu, a jej obecność potwierdza, że Redmond ponownie chce dać użytkownikom możliwość ożywienia swoich pulpitów bez konieczności instalowania zewnętrznych aplikacji.

Maciej Gajewski
Vista DreamScene Windows 11
REKLAMA

To nie tylko sentymentalna podróż w przeszłość, ale także odpowiedź na wieloletnie prośby społeczności oraz próba odebrania kawałka tortu aplikacjom takim jak Wallpaper Engine, które od lat dominują w tej niszy. Czy Microsoft zdoła powtórzyć sukces DreamScene i jednocześnie uniknąć błędów, które doprowadziły do porzucenia tej funkcji w Windows 7?

REKLAMA

DreamScene powraca - historia zatoczyła koło

Windows DreamScene była funkcją dostępną wyłącznie w najdroższej wersji Windows Vista Ultimate, pozwalała na ustawienie plików wideo w formacie WMV i MPG jako animowanych tapet pulpitu. Zamiast statycznego obrazu użytkownicy mogli cieszyć się płynnie odtwarzanymi animacjami, które nadawały pulpitowi zupełnie nowy wymiar.

Czytaj też:

Funkcja była efektem współpracy z Stardock (odpowiedzialnym za renderowaną zawartość) oraz Discovery Channel (dostarczającym materiały fotograficzne). Microsoft dostarczał nawet gotowe, wysokiej jakości animacje - w tym kultową już dziś animowaną wersję tapety Windows Aurora. Niestety DreamScene nie przeżył przejścia na Windowsa 7 i został po cichu porzucony, pozostawiając użytkowników z nostalgią i niezaspokojoną potrzebą personalizacji.

Najnowsze doniesienia pochodzą od @phantomofearth, który w buildzie 26220.6690 Windowsa 11 (dostępnym w kanałach Dev i Beta) odkrył ukrytą funkcję. System pozwala teraz na ustawienie plików w formatach MP4, MOV, AVI, WMV, M4V, MKV oraz WebM jako tapet pulpitu, które automatycznie będą odtwarzane w pętli za każdym razem, gdy pulpit stanie się widoczny.

Proces ustawiania wideotapety ma być identyczny jak w przypadku zwykłych tapet obrazkowych - wystarczy przejść do Ustawienia > Personalizacja > Tło i wybrać odpowiedni plik wideo. Chociaż interfejs personalizacji nie został jeszcze w pełni zaktualizowany, by odzwierciedlać nowe możliwości, tak podstawowa funkcjonalność już działa. Microsoft ewidentnie testuje rozwiązanie, które ma być tak proste w użyciu, jak tylko to możliwe.

Jedną z głównych przyczyn porzucenia DreamScene w przeszłości były wysokie wymagania sprzętowe oraz znaczący wpływ na wydajność systemu. W 2007 r. animowane tapety były luksusem, na który mogły sobie pozwolić tylko najwydajniejsze komputery z włączoną funkcją Windows Aero. Dzisiaj sytuacja wygląda zupełnie inaczej - nowoczesne procesory graficzne, wydajne dekodery sprzętowe oraz zoptymalizowane kodeki sprawiają, że odtwarzanie wideo w tle nie stanowi większego wyzwania.

Microsoft wykorzystuje do tego celu Media Foundation framework oraz Desktop Window Manager (DWM), co pozwala na minimalizację wpływu na zasoby systemowe i zużycie energii. Wczesne testy sugerują, że firma postawiła na rozwiązanie zoptymalizowane pod kątem wydajności - wideo automatycznie zatrzymuje się, gdy uruchomiona zostanie aplikacja w trybie pełnoekranowym, a system prawdopodobnie będzie pauzował odtwarzanie podczas pracy na baterii, aby przedłużyć czas działania laptopom.

System nie pozwala na używanie bardzo długich i dużych plików wideo jako tapet, prawdopodobnie po to, by ograniczyć zużycie pamięci i wpływ na wydajność.

REKLAMA

Konkurencja z własnymi rozwiązaniami

Przez lata nieobecności natywnej obsługi wideotapet użytkownicy Windowsa znaleźli alternatywy w postaci aplikacji zewnętrznych. Wallpaper Engine na Steam stał się prawdziwym fenomenem - regularnie pojawia się w top 10 najpopularniejszych aplikacji na platformie, oferując nie tylko możliwość ustawiania wideo jako tapety, ale także interaktywne środowiska 3D, animacje reagujące na muzykę czy aktywność systemową. Darmowe alternatywy jak Lively Wallpaper także zyskały znaczną popularność, wypełniając lukę pozostawioną przez Microsoft.

Pozostaje pytanie o harmonogram - Microsoft nie podał oficjalnych informacji o planach wydania tej funkcji. Biorąc pod uwagę, że jest ona już obecna w buildach testowych, można spodziewać się jej pojawienia w jednej z kolejnych większych aktualizacji Windowsa 11, być może w ramach wersji 25H2 lub późniejszej. Do tego czasu użytkownicy będą musieli zadowolić się spekulacjami i testowaniem ukrytej funkcjonalności w buildach insiderskich.

REKLAMA
Maciej Gajewski
22.09.2025 21:06
Tagi: MicrosoftSystemy operacyjneWindowsWindows 11
Najnowsze
20:27
Algorytm TikToka idzie w leasing. To najdziwniejsza z umów ostatnich lat
Aktualizacja: 2025-09-22T20:27:15+02:00
19:34
Co ma wspólnego iPhone Air i iPhone Fold? Więcej niż Apple chce przyznać
Aktualizacja: 2025-09-22T19:34:05+02:00
19:02
Google TV przechodzi metamorfozę. Najważniejsza aktualizacja od lat
Aktualizacja: 2025-09-22T19:02:27+02:00
18:19
Czemu automatyczna kosiarka napędzana AI (nie) wpadnie do basenu - eksperci odpowiadają
Aktualizacja: 2025-09-22T18:19:41+02:00
17:37
Jest afera. iPhone 17 Pro rysuje się od patrzenia
Aktualizacja: 2025-09-22T17:37:15+02:00
17:05
Polscy żołnierze roznieśli na strzępy dwa okręty. Morskie kły naszego wojska
Aktualizacja: 2025-09-22T17:05:38+02:00
16:41
Nowy Windows gotowy na premierę. Możesz mieć go szybciej, ale jest warunek
Aktualizacja: 2025-09-22T16:41:02+02:00
16:06
Samsung dostanie sekretny ekran. Koniec z podglądaczami
Aktualizacja: 2025-09-22T16:06:37+02:00
15:29
Jesienne niebo zaskoczy. Oto co zobaczymy nad głową
Aktualizacja: 2025-09-22T15:29:27+02:00
14:03
Lepszy internet w pociągach. Będzie świetna okazja do testów
Aktualizacja: 2025-09-22T14:03:13+02:00
13:23
Możecie pomarzyć o tanim prądzie. Już mamy gigantyczne opóźnienie
Aktualizacja: 2025-09-22T13:23:52+02:00
12:31
Fabryka Rosomaków pracuje na pełnych obrotach. Na scenę wjedzie nowy pojazd
Aktualizacja: 2025-09-22T12:31:23+02:00
12:07
Rodzice, co wy robicie? Maluchy ledwo podrosną, a już dostają telefon
Aktualizacja: 2025-09-22T12:07:31+02:00
11:24
Polska i Szwecja pokazują, jak będą bronić Bałtyku. Nietypowe manewry
Aktualizacja: 2025-09-22T11:24:37+02:00
10:30
- Potrzebujemy argumentu siły - mówi minister cyfryzacji. Polska chce w końcu dorwać big techy
Aktualizacja: 2025-09-22T10:30:00+02:00
10:15
Samsung stawia na Flex. Nie musisz kupować sprzętów, możesz je wynajmować
Aktualizacja: 2025-09-22T10:15:00+02:00
9:56
Tajemniczy test rakiety do przenoszenia broni jądrowej. Na niebie dziwny znak
Aktualizacja: 2025-09-22T09:56:25+02:00
9:06
"Wojsko czeka, wzywa z daleka"? Polacy chcą powrotu obowiązkowej służby wojskowej
Aktualizacja: 2025-09-22T09:06:04+02:00
8:15
Kupiłem kamerę mniejszą niż AirPodsy. Ale jestem chudszy o 2 tys. zł
Aktualizacja: 2025-09-22T08:15:00+02:00
7:55
Kraków-Balice będą gigantycznym lotniskiem. 19 mln pasażerów rocznie
Aktualizacja: 2025-09-22T07:55:37+02:00
6:45
Nowy interfejs daje moc telepatii. Nie musisz mówić - wystarczy pomyśleć
Aktualizacja: 2025-09-22T06:45:00+02:00
6:30
Symulacje Wszechświata na zwykłym laptopie. Nowy emulator daje nieprawdopodobne możliwości każdemu
Aktualizacja: 2025-09-22T06:30:00+02:00
6:15
Co się dzieje, gdy AI wierzy w twoje urojenia? To coraz groźniejszy fenomen
Aktualizacja: 2025-09-22T06:15:00+02:00
6:00
Znamy już 6 tys. planet poza Układem Słonecznym. A to dopiero początek początku
Aktualizacja: 2025-09-22T06:00:00+02:00
16:50
Czy to początek końca miast? Łączą się w gigantyczne twory 
Aktualizacja: 2025-09-21T16:50:00+02:00
16:40
Jest nowy największy na świecie samolot transportowy. NATO zachwycone
Aktualizacja: 2025-09-21T16:40:00+02:00
16:30
Wizją naszego świata wciąż rządzą memy. Zobaczyłem na własne oczy
Aktualizacja: 2025-09-21T16:30:00+02:00
16:20
Strzela laserami i wkrótce trafi na front. Broń przyszłości z Izraela
Aktualizacja: 2025-09-21T16:20:00+02:00
16:10
Przelot przez żłobek gwiazd w naszej galaktyce. Niezwykły film
Aktualizacja: 2025-09-21T16:10:00+02:00
16:00
Tusk z powerbankiem w ręku obiecuje tani prąd. A chodzi o coś innego
Aktualizacja: 2025-09-21T16:00:00+02:00
7:58
Laptop gamingowy czy konsola? Co wybrać do grania w 2025 r.
Aktualizacja: 2025-09-21T07:58:00+02:00
7:41
Jaką konsolę przenośną wybrać? Kompleksowy przewodnik po handheldach 2025
Aktualizacja: 2025-09-21T07:41:00+02:00
7:31
Mózg i algorytm mają więcej wspólnego, niż sądziliśmy
Aktualizacja: 2025-09-21T07:31:00+02:00
7:21
Home Assistant steruje już całym moim domem. Oto 8 rzeczy, które chciałbym wiedzieć wcześniej
Aktualizacja: 2025-09-21T07:21:00+02:00
7:11
Słony lód wytwarza prąd. Tak działa to niezwykłe zjawisko
Aktualizacja: 2025-09-21T07:11:00+02:00
7:00
Coś się dzieje na Słońcu. Naukowcy zaniepokojeni
Aktualizacja: 2025-09-21T07:00:00+02:00
17:00
Galaxy pięknie się rozwija. Kopiując iPhone'a
Aktualizacja: 2025-09-20T17:00:00+02:00
16:45
Fascynująca cecha łączącą szympansy i Rosjan. Udowodniona naukowo
Aktualizacja: 2025-09-20T16:45:00+02:00
16:30
Polacy rzucili się na iPhone'a 17, by kupować na Temu
Aktualizacja: 2025-09-20T16:30:00+02:00
16:15
Niesamowite, ale Microsoft Paint rozkwita. Naprawdę tego nie spaprali
Aktualizacja: 2025-09-20T16:15:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA