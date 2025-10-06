Ludzie wracają do Windowsa 7. To protest przeciwko ubiciu Windowsa 10?

Ładowanie...

Koniec wsparcia Windows 10 nadchodzi wielkimi krokami - w ciągu następnych dwóch tygodni oprogramowanie przestanie otrzymywać jakiekolwiek aktualizacje bezpieczeństwa. Z czasem twórcy aplikacji z niego zrezygnują. Wiele osób jednak woli system wydany w 2015 r. ze względu na większą prostotę oraz brak zastosowania wielu niepotrzebnych rozwiązań. Najwyraźniej ta grupa jest bardzo duża. Właśnie pokazała swoją siłę.

Windows 7 wraca do łask użytkowników. Mimo że nie jest wspierany od lat

Koniec wsparcia wśród systemów Microsoftu zatacza koło. W czasie, gdy został wydany Windows 8 (2012 r.) oraz jego nieco ulepszona wersja 8.1 (2013 r.) poprzedni system Windows 7 miał ogromną rzeszę fanów i nikt nie chciał z niego rezygnować. Następnie w 2015 r. swoją premierę miał Windows 10, który był znacznie nowocześniejszy od siódemki wprowadzonej na rynek sześć lat wcześniej. Miał być to ostatni system Microsoftu, ale plany się zmieniły.

Cztery lata temu (4 października 2021 r.) wprowadzono na rynek Windowsa 11. Wśród użytkowników Windowsa znana jest jednak niepisana zasada, że co drugi system jest tym dobrym. Wobec tego ostatnim takim oprogramowaniem pozostaje Windows 10, który 14 października niestety utraci wsparcie. Już co najmniej od kilku miesięcy widać masowe przejścia na nowszego Windowsa 11, który będzie najbardziej aktualnym wydaniem do premiery dwunastki.

Windows 11 ma 49 proc. udziału na rynku, a Windows 10 - niespełna 41 proc. We wrześniu 2025 r. doszło do dziwnej sytuacji i nagle wzrosła popularność starszego Windowsa 7, którego wsparcie zakończyło się na początku 2020 r. Przez dłuższy czas udział oprogramowania wynosił ok. 2 proc., natomiast w sierpniu wzrósł do 3,6 proc., a we wrześniu do aż 9,15 proc. Oznacza to, że niemal co dziesiąty komputer na rynku korzysta z systemu wydanego w 2009 r. - 16 lat temu.

Co prawda system otrzymał aktualizacje w 2023 r. po tym, jak wsparcie zostało zakończone, ale wciąż jest to archaiczne oprogramowanie nienadające się do użytku. Nie tylko przez fakt, że korzystanie z niego może być niebezpieczne, ale też to, iż żadna nowoczesna aplikacja nie zadziała na Windowsie 7. Nawet Google Chrome nie wspiera go już od ponad 2,5 roku - oznacza to, że nawet tak prosta czynność, jak przeglądanie internetu będzie niemalże niemożliwe (no, chyba że zainstalujemy starszą wersję Chrome).

Niemal 10-procentowy udział Windowsa 7 na rynku sprawia, że jest on trzecim najpopularniejszym systemem operacyjnym, zaraz po Windows 11 oraz 10. Na czwartym miejscu jest dopiero nowszy Windows 8 z 0,44-procentowym udziałem.

Trudno powiedzieć, co oznacza ten nagły skok popularności siódemki. Jest wiele możliwości: np. to, że niezadowoleni z Windowsa 11 użytkownicy prowadzą swojego rodzaju protest przeciwko polityki Microsoftu. Windows 10 został dość szybko zamieciony pod dywan - był z nami nieco ponad 10 lat. Oczywiście daleko mu do Windowsa 8, którego wsparcie zakończyło się zaledwie po czterech latach od premiery. Nie muszę chyba jednak nikogo przekonywać, że dziesiątka była znacznie bardziej lubianym systemem niż ósemka.

Być może jest to też błąd analityki serwisu StatCounter. Zawsze istnieje taka możliwość.

Albert Żurek 06.10.2025 06:15

