To jedna z ostatnich aktualizacji Windowsa 10 w historii. Zrób pa, pa

Nowa aktualizacja rozwiązuje problem niewyświetlających się niektórych znaków w polu tekstowym - od teraz każdy suplementarny znak (używany m.in. w rzadziej spotykanych alfabetach) pokaże się prawidłowo zamiast znaku zastępczego. To istotna poprawka dla tych, którzy w codziennej pracy korzystają ze specjalistycznych znaków i skryptów.

Ponadto chiński uproszczony edytor IME (Input Method Editor) przestaje wyświetlać puste kwadraciki zamiast rozszerzonych znaków. Miłośnicy języków wschodnich odetchną z ulgą - poprawne wprowadzanie znaków przebiegnie bez niespodzianek.

Nowe i zaktualizowane funkcje licencyjne i mobilne

W sekcji Licensing pojawiła się nowość - szczegóły dotyczą dalszego ułatwienia procesu aktywacji systemu, co z pewnością ucieszy administratorów IT zarządzających dziesiątkami czy setkami licencji. Dzięki temu można się spodziewać płynniejszego wdrażania obrazów systemowych na nowych stacjach roboczych.

Profile operatorów mobilnych (COSA) zostały zaktualizowane, co usprawni działanie eSIM i innych rozwiązań łączności komórkowej na urządzeniach zgodnych z Windowsem 10. Osoby pracujące w terenie lub często zmieniające operatora zyskają większą pewność, że połączenie z siecią będzie działać poprawnie.

Poprawki multimediów i urządzeń peryferyjnych

Jeżeli korzystasz z Remote Desktop Services i podłączasz kamerę internetową to aktualizacja likwiduje błąd powodujący nieudane wykrywanie przekierowanych urządzeń w bibliotece mf.dll. To dobra wiadomość dla wszystkich prowadzących webinaria i spotkania wideo przez RDS.

Miłośnicy streamingu na żywo (np. przez OBS Studio z użyciem NDI) oraz administratorzy systemów w dużych firmach powinni jednak zachować ostrożność - obecnie notuje się opóźnienia i przeskoki audio i wideo przy transmisji między komputerami na NDI. Microsoft sugeruje zmianę trybu odbioru na TCP lub UDP jako obejście do czasu kolejnych poprawek.

Panel wyszukiwania doczekał się kosmetycznego, lecz istotnego usprawnienia - naprawiono błąd, który uniemożliwiał prawidłowe wyświetlanie podglądu wyników. Teraz listowanie dokumentów czy podglądów linków w menu Start będzie działać bez niespodzianek.

Windows Backup for Organizations - premiera funkcji

Nowością jest ogólnodostępność Windows Backup for Organizations - rozwiązania dla firm umożliwiającego tworzenie kompleksowych kopii zapasowych i przywracanie urządzeń w środowisku korporacyjnym. Idealne dla dużych przedsiębiorstw planujących migrację na Windowsa 11 lub wdrożenie komputerów wyposażonych w AI.

Microsoft przypomina, że certyfikaty Secure Boot wygasają od czerwca 2026 r., co może uniemożliwić uruchomienie części urządzeń bez aktualizacji. Zdecydowanie warto zapoznać się z przewodnikiem dotyczącym odnowy certyfikatów, by uniknąć niemiłej niespodzianki przy starcie systemu.

Zakończenie wsparcia - czas na decyzję

Najważniejsze: po 14 października Windows 10 nie otrzyma już żadnych poprawek ani wsparcia technicznego. System będzie działać, ale luki bezpieczeństwa pozostaną niezałatane. Microsoft zaleca migrację do Windowsa 11 - warto zaplanować tę zmianę, zwłaszcza jeśli system wspiera cię w zadaniach zawodowych.

W międzyczasie instalację omawianej poprawki możesz przeprowadzić przez Windows Update lub pobrać samodzielnie paczkę ze strony Microsoft Update Catalog. KB5063842 to ostatnia okazja, by dopieścić Windows 10 przed przejściem na emeryturę systemu. Choć zmiany są w większości niewielkie, poprawiające użyteczność i stabilność - warto je wdrożyć, by zachować pełną funkcjonalność oraz bezpieczeństwo do końca wsparcia.

Maciej Gajewski 28.08.2025 06:12

