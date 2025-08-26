/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Koniec wolności na Androidzie. Nie włączysz apki z dowolnego źródła

To, co przez lata stanowiło główną przewagę konkurencyjną tego systemu nad iOS-em - czyli możliwość instalacji aplikacji z dowolnych źródeł - właśnie przestaje istnieć w znanej nam formie. Już od września przyszłego roku wszystkie aplikacje na certyfikowanych urządzeniach z Androidem będą musiały pochodzić od zweryfikowanych deweloperów.

Maciej Gajewski
Android aplikacje zweryfikowani deweloperzy
REKLAMA

Google oficjalnie ogłosił wprowadzenie obowiązkowej weryfikacji tożsamości dla wszystkich deweloperów dystrybuujących aplikacje na Androidzie - bez względu na to, czy robią to przez Google Play, alternatywne sklepy, czy bezpośrednie pobieranie plików APK. To radykalna zmiana filozofii otwartego systemu, który dotychczas pozwalał na anonimowe publikowanie oprogramowania.

Uzasadnienie jest oczywiście szlachetne: zabezpieczenie użytkowników przed malware i oszustami finansowymi. Google przywołuje własne badania, które pokazują, że aplikacje instalowane z zewnętrznych źródeł są 50-krotnie częściej zainfekowane złośliwym oprogramowaniem niż te z Play Store. Brzmi sensownie, ale diabeł tkwi w szczegółach.

REKLAMA

To też jest ciekawe:

Gigant z Mountain View porównuje nowe wymogi do kontroli dokumentów na lotnisku - sprawdzamy tożsamość, ale nie zawartość bagażu. To poetyckie porównanie, ale trzeba pamiętać, że w przypadku aplikacji mówimy o potencjalnym uderzeniu w podstawy otwartości systemu Android.

Jak będzie wyglądać weryfikacja

Proces weryfikacji będzie dwuetapowy. Najpierw deweloperzy muszą potwierdzić swoją tożsamość, podając prawdziwe dane osobowe: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail. Firmy będą dodatkowo musiały przedstawić numer DUNS i oficjalną stronę internetową, a osoby fizyczne - dokument tożsamości.

Następnie trzeba będzie zarejestrować swoje aplikacje, udowadniając ich własność przez podanie nazw pakietów i kluczy podpisujących aplikacje. Google zapewnia, że dane osobowe nie będą udostępniane publicznie, co ma uspokoić deweloperów hobbystów i studentów martwiących się o prywatność.

Dla tych, którzy już publikują przez Google Play, proces będzie w większości zautomatyzowany - ich dane zostały już zweryfikowane w ramach istniejących procedur Play Console. Google planuje też stworzenie uproszczonych kont dla studentów i deweloperów hobbystycznych.

Harmonogram wprowadzania zmian

Rewolucja nie nastąpi z dnia na dzień. Wczesny dostęp do systemu weryfikacji ruszy już w październiku, a pełna rejestracja będzie dostępna od marca przyszłego roku. Jednak prawdziwe zmiany zaczną się dopiero we wrześniu 2026 r. w czterech krajach: Brazylii, Indonezji, Singapurze i Tajlandii.

Wybór tych konkretnych regionów nie jest przypadkowy - to obszary szczególnie dotknięte oszustwami aplikacyjnymi, często przeprowadzanymi przez powtarzających się sprawców. Globalne wdrożenie będzie kontynuowane przez cały 2027 rok i dalsze lata.

Wpływ na alternatywne sklepy i społeczność F-Droid

Nowe zasady szczególnie mocno uderzą w alternatywne sklepy aplikacji i społeczności open source. F-Droid, największy niezależny sklep z aplikacjami FOSS (Free and Open Source Software), może stanąć przed poważnym dylematem. Wielu deweloperów F-Droid ceni sobie anonimość i może nie chcieć udostępniać swoich danych osobowych Google’owi.

Podobnie APKPure, Aptoide i inne popularne alternatywy dla Google Play będą musiały dostosować się do nowych wymogów. To może oznaczać koniec wielu małych projektów, których autorzy nie będą chcieli przechodzić przez proces weryfikacji.

Szczególnie kontrowersyjny jest potencjalny wpływ na aplikacje takie jak NewPipe (alternatywny klient YouTube), ReVanced (modyfikacje popularnych aplikacji) czy XManager (nieoficjalny klient Spotify). Ich deweloperzy mogą nie chcieć ujawniać swojej tożsamości Google’owi ze względów dość oczywistych.

Ciekawą kwestią jest wpływ na custom ROM-y jak LineageOS, GrapheneOS czy CalyxOS. Google zapewnia, że zmiany dotyczą tylko certyfikowanych urządzeń Android - tych, które mają preinstalowane usługi Google. Teoretycznie oznacza to, że urządzenia z custom ROM-ami bez usług Google mogą nie być objęte tymi ograniczeniami.

Jednak sytuacja nie jest taka prosta. Google już teraz utrudnia życie custom ROM-om przez systemy takie jak Play Integrity API, które uniemożliwiają działanie wielu aplikacji na zmodyfikowanych systemach. Nowe wymogi mogą być kolejnym krokiem w kierunku marginalizacji alternatywnych implementacji Androida.

Czas wprowadzenia nowych zasad nie jest przypadkowy. Google niedawno przegrał głośną sprawę antymonopolową z Epic Games, która zmusiła giganta do otwarcia Play Store na konkurencyjne sklepy aplikacji. Analitycy sugerują, że wymogi weryfikacji mogą być sposobem na zachowanie kontroli nad dystrybucją aplikacji, nawet gdy rywalizujące sklepy zyskują na znaczeniu.

REKLAMA

Co to oznacza dla zwykłych użytkowników

Dla przeciętnego użytkownika Androida zmiany mogą początkowo być niezauważalne. Większość popularnych aplikacji i tak pochodzi ze sklepów, które już wymagają weryfikacji deweloperów. Problemy mogą się pojawić dopiero wtedy, gdy ktoś będzie chciał zainstalować nietypowe aplikacje - modyfikacje gier, alternatywnych klientów mediów społecznościowych czy narzędzi deweloperskich.

Pewne grupy użytkowników - entuzjaści, deweloperzy, osoby dbające o prywatność - mogą poczuć te zmiany znacznie bardziej. To właśnie te grupy często korzystały z możliwości instalacji aplikacji z dowolnych źródeł jako jednej z głównych zalet Androida nad iOS-em. Szkoda.

REKLAMA
Maciej Gajewski
26.08.2025 17:35
Tagi: AndroidGoogleSystemy operacyjne
Najnowsze
17:18
Vivo dla Spider's Web: za 5 lat gogle zaczną wypierać smartfony
Aktualizacja: 2025-08-26T17:18:43+02:00
16:38
Starzy informatycy tego nie zdzierżą. Kod Microsoftu będzie częścią Linuxa
Aktualizacja: 2025-08-26T16:38:01+02:00
16:33
Czemu koty nienawidzą wody? Naukowcy mają niezłą odpowiedź
Aktualizacja: 2025-08-26T16:33:17+02:00
15:25
Polski dom zasilany tylko wodorem i słońcem. W USA są nim zachwyceni
Aktualizacja: 2025-08-26T15:25:03+02:00
15:17
Spotify ma nową funkcję. Zrobią wszystko, żebyś nie zamknął apki
Aktualizacja: 2025-08-26T15:17:07+02:00
15:08
Orange wyłącza 3G w Polsce. Sprawdź, czy babcia zostanie w sieci
Aktualizacja: 2025-08-26T15:08:39+02:00
14:40
Google ostrzega przed tarczami zegarków. To nie żart, ma być skromnie
Aktualizacja: 2025-08-26T14:40:59+02:00
13:51
Zakupy bez logowania i formalności? Z InPost Pay to możliwe
Aktualizacja: 2025-08-26T13:51:53+02:00
13:21
Galaxy S25 FE wyciekł w całej krasie. Brakuje już tylko ceny
Aktualizacja: 2025-08-26T13:21:19+02:00
13:08
Mateczko, ale potwór. Bateria w nowym telefonie realme będzie przerażająco wielka
Aktualizacja: 2025-08-26T13:08:31+02:00
12:30
Miasto wprowadziło prohibicję na czipsy. Tak, dobrze czytasz
Aktualizacja: 2025-08-26T12:30:32+02:00
11:31
Biało-czerwona amunicja powstaje w Polsce. To ma być gwarancja naszego bezpieczeństwa
Aktualizacja: 2025-08-26T11:31:12+02:00
11:05
Google zapłaci Polakom. Sąd nie miał litości
Aktualizacja: 2025-08-26T11:05:39+02:00
10:00
Rozwiązali problem zużytej odzieży. Nie będzie trzeba jeździć do PSZOK
Aktualizacja: 2025-08-26T10:00:41+02:00
10:00
Graliśmy w Sonic Racing: CrossWorlds. Twórcy walą w Nintendo
Aktualizacja: 2025-08-26T10:00:00+02:00
9:53
Trump grozi Europie. Potraktuje unijnych urzędników gorzej niż Putina
Aktualizacja: 2025-08-26T09:53:13+02:00
9:17
Gdzie się podziało Spotify Super Premium? Kuriozalne powody opóźnienia
Aktualizacja: 2025-08-26T09:17:12+02:00
8:50
Zamkną dworzec Warszawa Centralna. Szykujcie się na najgorsze
Aktualizacja: 2025-08-26T08:50:57+02:00
8:42
Łatwe klonowanie dysku twardego na dysk SSD w systemie Windows bez utraty danych. Jak to zrobić?
Aktualizacja: 2025-08-26T08:42:59+02:00
7:46
Wiemy, jak wyglądają nowe iPhone'y 17. Polski sklep się wygadał
Aktualizacja: 2025-08-26T07:46:04+02:00
6:51
Znaleziono nowy gatunek dinozaura. Jedna rzecz szczególnie intryguje
Aktualizacja: 2025-08-26T06:51:00+02:00
6:41
Chcą użyć Jowisza do wykrycia ciemnej materii. Zaskakująca teoria
Aktualizacja: 2025-08-26T06:41:00+02:00
6:31
Pszczeli jad zwalczył boreliozę? Lekarze nie mogą uwierzyć
Aktualizacja: 2025-08-26T06:31:00+02:00
6:21
Sprawdzili, jak kosić trawniki w mieście. Rzadziej niż myślisz
Aktualizacja: 2025-08-26T06:21:00+02:00
6:11
iPhone ładujący AirPodsy bezprzewodowo? Uwierzę, jak podłączę
Aktualizacja: 2025-08-26T06:11:00+02:00
21:51
Ten robot pomaga w rehabilitacji. Nosi się go jak kamizelkę
Aktualizacja: 2025-08-25T21:51:15+02:00
21:19
Nie czekam na konkurencję AirDropa, tylko jego następcę. Unio, twój ruch
Aktualizacja: 2025-08-25T21:19:39+02:00
20:47
Google ma nowe narzędzie do wideo. Wystarczy przeglądarka
Aktualizacja: 2025-08-25T20:47:37+02:00
20:26
Strzelają w Polsce Apachami. To historyczny moment
Aktualizacja: 2025-08-25T20:26:11+02:00
19:50
Koniec prezentów od widzów. Fiskus uderza w streamerów
Aktualizacja: 2025-08-25T19:50:12+02:00
19:14
Będziemy budować dla NATO. Pierwszy taki kontrakt w historii
Aktualizacja: 2025-08-25T19:14:02+02:00
18:31
Kolejny rekord Wisły. Tym razem bardzo niechlubny
Aktualizacja: 2025-08-25T18:31:32+02:00
17:52
Nowa aktualizacja sprawiła, że wracam do Pokemon GO. Na takie zmiany czekałem od lat
Aktualizacja: 2025-08-25T17:52:06+02:00
17:25
Kosmos wysłał tajemniczy sygnał. Najjaśniejszy rozbłysk, jaki widzieliśmy
Aktualizacja: 2025-08-25T17:25:26+02:00
16:43
Polska ma bramę do orbity. Przejmujemy kontrolę nad kosmosem
Aktualizacja: 2025-08-25T16:43:23+02:00
15:50
Polskie miasto odchodzi od węgla. Powstanie wielki termos
Aktualizacja: 2025-08-25T15:50:44+02:00
14:55
Postawili w parku przewijak. Dla dzieci, ale powinni skorzystać dorośli
Aktualizacja: 2025-08-25T14:55:02+02:00
13:49
Szykujcie się na wagi na lotniskach. Dla pasażerów
Aktualizacja: 2025-08-25T13:49:00+02:00
13:17
Pracował dla Apple'a, wynosił dane konkurencji. Tak wyglądało szpiegostwo w praktyce
Aktualizacja: 2025-08-25T13:17:14+02:00
12:14
Pierwszy w Polsce magazyn energii nowej generacji. Tańszy prąd dzięki grawitacji
Aktualizacja: 2025-08-25T12:14:59+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA