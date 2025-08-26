/
Mateczko, ale potwór. Bateria w nowym telefonie realme będzie przerażająco wielka

Podczas nadchodzącego 828 Fan Festival realme najprawdopodobniej pokaże prototyp smartfona z rekordowym akumulatorem. O pojemności 15 000 mAh.

Marcin Kusz
Bez ładowania przez tydzień? Realme szykuje przełom
Urządzenie ma działać bez ładowania nawet przez ponad 5 dni. Choć na razie nie znamy jego pełnej specyfikacji, wszystko wskazuje na to, że marka zamierza przesunąć granice wytrzymałości baterii i komfortu użytkowania.

realme z ogniwem 15 000 mAh. Tyle ma wytrzymać jedno ładowanie

Chiński producent już w ubiegłym tygodniu zasugerował, że zaprezentuje urządzenie z ogniwem większym niż 10 000 mAh. Teraz wszystko jest jasne – chodzi o prototyp smartfona z baterią aż 15 000 mAh, który zostanie pokazany światu już jutro. Według zapewnień marki telefon ma zapewniać nawet 5 dni pracy przy normalnym użytkowaniu, do 50 godzin odtwarzania wideo i ponad 18 godzin nagrywania na jednym ładowaniu.

Urządzenie może diametralnie zmienić nasze oczekiwania wobec wydajności baterii w smartfonach. Tego typu rozwiązanie może okazać się szczególnie przydatne dla użytkowników, którzy dużo podróżują lub intensywnie korzystają z telefonu w terenie.

Nie tylko pojemność ma znaczenie

Choć realme nie ujawnia jeszcze szczegółów technicznych na temat wyczekiwanego urządzania, to spekuluje się, że bateria smartfona może bazować na anodzie krzemowej – tej samej, którą zastosowano wcześniej w modelu GT 7. Technologia ta umożliwia zmieszczenie dużej baterii w stosunkowo smukłej obudowie, co potwierdziły wcześniejsze prototypy. Jeden z nich, mimo ogniwa 10 000 mAh, miał zaledwie 8,5 mm grubości i ważył 215 g.

W tym kontekście równie istotna może być także szybkość ładowania. Nie jest wykluczone, że producent sięgnie po technologię 320W, którą zaprezentował rok temu. Jeżeli trafi ona do finalnego modelu, to realme nie tylko zaoferuje długą pracę na jednym ładowaniu, ale również błyskawiczne uzupełnianie zapasu energii.

Czy nadchodzący smartfon będzie mieć aktywne chłodzenie?

realme nieco wcześniej zapowiedziało również urządzenie wyposażone w wentylator zdolny obniżyć temperaturę procesora nawet o 6°C. Nie wiadomo jeszcze, czy chodzi o ten sam smartfon, ale jeśli obie technologie zostaną ze sobą połączone, możemy mieć do czynienia z unikalnym urządzeniem z aktywnym chłodzeniem i z potężnym akumulatorem.

Odpowiedź na to pytanie poznamy niebawem, bo 828 Fan Festival odbędzie się już jutro. realme najwyraźniej szykuje coś więcej, niż tylko kolejną generację smartfonów. To może być początek nowego trendu w projektowaniu urządzeń mobilnych.

26.08.2025 13:08
Tagi: AndroidRealmeSmartfony
