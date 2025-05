Twój smartfon będzie jak powerbank. To już kompletne szaleństwo 

To coś pięknego, że producenci smartfonów chcą zamieniać swoje urządzenia w powerbanki. Wcześniej takie pojemności były dedykowane zewnętrznym bankom energii oraz najgrubszym i największym smartfonom typu rugged, które nierzadko mierzą ponad 10 mm i ważą ponad 300 g. Tymczasem podwyższone pojemności będą trafiać do zwykłych smartfonów. To znacznie lepsze podejście niż supercienkie telefony z małymi bateriami pokroju nadchodzącego iPhone’a 17 Air.