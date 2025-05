Będziesz potrzebował tylko jednej aplikacji. Systemu telefonu

Zresztą, wystarczy tylko spojrzeć na poziom zaawansowana sztucznej inteligencji w smartfonach Apple’a (oraz Siri, która wciąż nie bazuje na AI). Apple Intelligence co prawda istnieje, ale póki co nijak ma się to do wizji Carla Peia. Nie twierdzę jednak, że sztuczna inteligencja nie będzie coraz powszechniejsza w znanych dobrze nam usługach np. do wyszukiwania treści w internecie - to dzieje się już teraz.