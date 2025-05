Za 10 lat nie będziesz potrzebował telefonu. Wiceprezes Apple'a mówi, co go zastąpi

Najprawdopodobniej w 2035 roku iPhone nie zostanie wycofany, ale do tego czasu smartfon Apple’a zmieni się nie do poznania. Jest szansa, że firma z Cupertino będzie chciała iść w stronę urządzeń AI, które powstają już od wielu miesięcy, choć nie zyskują na razie większej popularności. Głównie przez fakt, że starają się zastąpić smartfon, a to trudne wyzwanie. Dla dzisiejszego człowieka to centrum rozrywki, kontaktu z rodziną i znajomym, zarządzania pieniędzmi poprzez aplikacji bankowe, płacenia i ogólnie załatwiania codziennych spraw.