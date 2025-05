Dlaczego warto czyścić AirPodsy? Rozmawiamy z wiceprezesem Apple'a Tomem Mariebem

Tak, akumulatory to element zużywalny, prawda? Akumulatory się zużywają i muszą być wymieniane. Jednak z powodów bezpieczeństwa muszą być bardzo dobrze przymocowane do systemu. Chcemy mieć pewność, że w razie upadku akumulator zachowa stabilność mechaniczną i chemiczną. Jak zatem osiągnąć oba te cele? To bardzo trudne, ale jednocześnie chcemy, aby wymiana była łatwa, gdy nadejdzie na to czas, ponieważ akumulator jest elementem zużywalnym. Pracowaliśmy nad tym przez lata i opracowaliśmy system zwany elektrycznie odłączalnym. Umożliwia on zastosowanie napięcia na klej, w którym znajdują się jony. Przepuszczenie pola elektrycznego przez klej pozwala tym jonom przemieścić się, co umożliwia odłączenie akumulatora. Następnie możemy włożyć nowy akumulator, który ma odpowiednią przyczepność w miejscu, gdzie jest to potrzebne. To projekt, nad którym pracowaliśmy przez lata, i jesteśmy z niego bardzo dumni, ponieważ spełnia wszystkie nasze oczekiwania: doskonała przyczepność dla bezpieczeństwa, gdy jest potrzebna, i niska przyczepność, gdy chodzi o łatwość naprawy.