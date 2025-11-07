REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

3I/Atlas to próba generalna ludzkości. "Musimy wysłać statek"

SETI, instytucja zajmująca się poszukiwaniem kontakt z obcymi cywilizacjami, wzięła na warsztat słynną kometę 3I/Atlas.

Bogdan Stech
Kometa 3I/Atlas pod lupą SETI. "To próba generalna. Musimy być gotowi wysłać statek"
REKLAMA

SETI to akronim od angielskiego Search for Extraterrestrial Intelligence, co po polsku oznacza Poszukiwania Inteligencji Pozaziemskiej. Jest to wieloletni projekt naukowy, którego celem jest znalezienie dowodów na istnienie inteligentnych form życia poza Ziemią, głównie poprzez nasłuchiwanie i analizę sztucznie wygenerowanych sygnałów radiowych lub świetlnych z kosmosu. 

3I/Atlas, zaledwie trzeci znany obiekt, który wleciał do naszego Układu Słonecznego z innego układu gwiezdnego, stał się tematem specjalnego odcinka programu SETI Live z udziałem astronoma planetarnego Instytutu SETI, dr. Francka Marchisa , oraz naukowca zajmującego się kometami Instytutu SETI, dr. Ariela Graykowskiego.

REKLAMA

Ci jednak, którzy spodziewają się wykładu o zielonych ludzikach, mocno mogą się zdziwić. Goście podeszli do sprawy w sposób czysto naukowy.

Prowadzący omówili dotychczasowe ustalenia naukowców na temat pochodzenia, struktury i składu tej komety, a także to, co jej krótka wizyta może ujawnić na temat powstawania innych układów planetarnych. Oto najciekawsze wątki tej dyskusji.

Skład i aktywność

Pomiary spektroskopowe (obserwacje rozszczepiające światło na składowe długości fal) ujawniły, że w komie komety dominował gaz CO2, z minimalnymi śladami pary wodnej. Było to mocno zaskakujące. W odległości około trzech jednostek astronomicznych (AU) od Słońca, taki skład jest nietypowy, ponieważ w tej odległości lód wodny zazwyczaj zaczyna sublimować.

Naukowcy sugerują, że przyczyną może być chłodzenie parowe, ponieważ CO2 sublimuje szybko, pochłaniając ciepło z powierzchni i obniżając lokalną temperaturę, opóźniając w ten sposób rozpoczęcie sublimacji wody.

Innym możliwym wyjaśnieniem jest skład i pochodzenie komety. Powstała w nieznanych warunkach w innym układzie gwiezdnym, kometa 3I/Atlas może zawierać lód o innej strukturze krystalicznej lub zanieczyszczeniach chemicznych niż komety z Układu Słonecznego.

Przez miliony lat w przestrzeni międzygwiazdowej promieniowanie kosmiczne może dodatkowo zmieniać skład chemiczny lodu, powodując zachowania fizyczne odmienne od tych obserwowanych w rodzimych kometach.

Dziwne ruchy komety 3I/Atlas

Podczas przechodzenia przez peryhelium (najbliższego punktu do Słońca) astronomowie śledzący ruch 3I/Atlas zauważyli odchylenia od ruchu czysto grawitacyjnego. Na kometę działało coś jeszcze, nie tylko sama grawitacja. Czyżby silniki?

Te przyspieszenia niegrawitacyjne powstają, gdy strumienie gazu i pyłu ulatniające się z powierzchni działają jak maleńkie silniki, subtelnie zmieniając trajektorię komety. Takie zachowanie jest typowe dla aktywnych komet - stwierdzają specjaliści z SETI.

Obserwacje tuż sprzed jej zniknięcia za Słońcem przyniosły jeszcze jeden ciekawy detal. Sieć Unistellar, globalna społeczność astronomów-amatorów koordynowana przez Instytut SETI, zanotowała nagły i niespodziewany wzrost jasności komety.

Ten pojaśnienie potwierdziły później kosmiczne obserwatoria słoneczne. Wygląda na to, że zbliżając się do Słońca, kometa doznała jakiegoś gwałtownego wybuchu gazu lub być może nawet zaczęła się rozpadać. Śledzenie jej trajektorii zaburzonej przez te odrzutowe emisje gazu (tzw. siły niegrawitacyjne) pomoże nam lepiej zrozumieć jej strukturę.

Więcej na Spider's Web:

Tajemnica niklu i żelaza

To jednak nie koniec zagadek. Prawdziwa bomba kryła się w danych z Bardzo Dużego Teleskopu (VLT) w Chile. Widmo gazu wokół komety pokazało coś, co wprawiło badaczy w osłupienie: niezwykle wysoki stosunek niklu do żelaza.

W niemal wszystkich kometach z naszego Układu Słonecznego te dwa metale występują razem, mniej więcej w takich proporcjach, jakie znamy ze Słońca. Uwalniają się w niskich temperaturach ze związków metaloorganicznych.

Tymczasem 3I/Atlas miała bardzo silną emisję niklu, ale śladowe ilości żelaza. Ten chemiczny bałagan zaczął się normalizować dopiero gdy kometa znalazła się bliżej Słońca.

Co to oznacza? Nie mamy pewności. Może to kwestia temperatury uwalniania tych metali? A może to fundamentalna różnica w składzie chemicznym materii, z której powstał jej macierzysty układ planetarny? Tak czy inaczej, to rzadki wgląd w metalurgię obcych światów.

Pożegnanie z wędrowcem. Czego się nauczyliśmy?

Kometa 3I/Atlas ma już bilet w jedną stronę. Jej orbita jest hiperboliczna, co w astronomicznym żargonie oznacza, że ma wystarczającą prędkość, by na zawsze opuścić grawitacyjną studnię naszego Słońca. Nigdy już do nas nie wróci.

Dane zebrane podczas tej krótkiej, kosmicznej wizyty są bezcenne. Każdy taki gość to posłaniec, który przynosi nam próbkę materii z zupełnie innego zakątka Drogi Mlecznej.

REKLAMA

Każde z tych odkryć to próba generalna. Uczymy się obserwować, interpretować i szybko reagować, aby następnym razem być gotowym do wysłania statku kosmicznego na spotkanie takiego międzygwiezdnego gościa – powiedział dr Marchis

To, czego dowiedzieliśmy się o 3I/Atlas, pomoże w projektowaniu przyszłych misji, takich jak Comet Interceptor Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ta sonda ma w przyszłości zapolować na kolejnego międzygwiezdnego wędrowca i zbadać go z bliska. A po wizycie 3I/Atlas wiemy, że możemy spodziewać się absolutnie wszystkiego.

REKLAMA
Bogdan Stech
07.11.2025 16:53
Tagi: 3I/ATLASbudowa kosmosukometa
Najnowsze
16:33
Otwierają wszystkie paczki Shein na lotnisku. Służby robią haul
Aktualizacja: 2025-11-07T16:33:14+01:00
16:23
iPhone 17 Pro jeszcze nie był tak tani. Promocja podbija sieć
Aktualizacja: 2025-11-07T16:23:59+01:00
15:42
Najciekawsza przeglądarka wita się z Androidem. Wywalam Chrome
Aktualizacja: 2025-11-07T15:42:27+01:00
15:31
Lotnisko prosi pilotów o przerwę. "Samolot co 4 minuty nad głową"
Aktualizacja: 2025-11-07T15:31:43+01:00
15:17
Kometa 3I/Atlas wydłuża listę zagadek. Powodem nowe zdjęcie
Aktualizacja: 2025-11-07T15:17:17+01:00
15:00
mObywatel z przełomową nowością. Na razie dla wybranych
Aktualizacja: 2025-11-07T15:00:23+01:00
13:52
Kupujesz telefon Samsunga i dostajesz kasę. Nawet 2000 zł
Aktualizacja: 2025-11-07T13:52:24+01:00
13:10
To była najdłuższa linia tramwajowa w Polsce. Chcą ją odbudować
Aktualizacja: 2025-11-07T13:10:19+01:00
12:39
Boty, które służą ludziom i nie zabierają im pracy. Microsoft tworzy piękną utopię
Aktualizacja: 2025-11-07T12:39:38+01:00
11:59
Ikea ulepszy ci dom. I nie puści cię z torbami
Aktualizacja: 2025-11-07T11:59:13+01:00
11:37
Światłowód na rok za darmo. Liczymy, co się najbardziej opłaca
Aktualizacja: 2025-11-07T11:37:29+01:00
11:09
Rafał Brzoska nie odpuści Facebookowi. "Ktoś musi to wygrać"
Aktualizacja: 2025-11-07T11:09:36+01:00
9:47
iPad Pro (2025) z Apple M5 - recenzja. Zawstydza laptopy
Aktualizacja: 2025-11-07T09:47:08+01:00
9:14
PKP Intercity klei pociągi. Wyjadą gąsienice, żebyście nie zostali na peronie
Aktualizacja: 2025-11-07T09:14:13+01:00
9:00
Szef OpenAI mówi, że musi zastąpić go bot. "Inaczej będzie mi wstyd"
Aktualizacja: 2025-11-07T09:00:56+01:00
8:38
Coraz więcej szkła w Windowsie. Powrót do przeszłości
Aktualizacja: 2025-11-07T08:38:13+01:00
7:45
Szef czeskiego przewoźnika kolejowego przeholował. Do akcji wkracza ABW
Aktualizacja: 2025-11-07T07:45:22+01:00
7:15
GTA VI z potężnym opóźnieniem. Żałosne
Aktualizacja: 2025-11-07T07:15:58+01:00
6:12
Czytanie w myślach stało się faktem. Przerażające
Aktualizacja: 2025-11-07T06:12:00+01:00
6:11
Ciemna materia zdradziła, jak działa. Wreszcie mamy konkretne dane
Aktualizacja: 2025-11-07T06:11:00+01:00
6:09
Stworzyli Google Maps Imperium Rzymskiego. Piorunujące wrażenie
Aktualizacja: 2025-11-07T06:09:00+01:00
6:08
ONZ: planeta zbliża się do punktu krytycznego. "Mamy dekadę"
Aktualizacja: 2025-11-07T06:08:00+01:00
6:06
Księżycowe skały na Ziemi. Potwierdzają wielką teorię
Aktualizacja: 2025-11-07T06:06:00+01:00
21:45
ARC Raiders to test na ludzką naturę. Zachwyca mnie wpływ na graczy
Aktualizacja: 2025-11-06T21:45:46+01:00
21:09
Plus odpalił hit. Absurdalnie dużo internetu
Aktualizacja: 2025-11-06T21:09:19+01:00
20:44
Apple z absurdalnym ograniczeniem. Dzięki, Unio Europejsko 
Aktualizacja: 2025-11-06T20:44:11+01:00
20:15
Windows prosi cię o kod? Spokojnie, to tylko błąd
Aktualizacja: 2025-11-06T20:15:53+01:00
19:55
Kultowa gra jako reality show. Szalony pomysł
Aktualizacja: 2025-11-06T19:55:52+01:00
19:44
Apple naprawia cienkiego iPhone'a. Jeden aparat to skandal
Aktualizacja: 2025-11-06T19:44:22+01:00
19:25
Sprytna funkcja w mObywatelu. Sprawdzisz, czy polityk cię nie oszukał
Aktualizacja: 2025-11-06T19:25:50+01:00
18:53
W szkołach stawiają specjalne budki. Bez tego nie idzie wytrzymać
Aktualizacja: 2025-11-06T18:53:00+01:00
18:04
Microsoft przyznaje: popsuliśmy menu w Windowsie. Czas to naprawić
Aktualizacja: 2025-11-06T18:04:36+01:00
17:55
Samsung Galaxy S26 Ultra z mnóstwem ulepszeń. Wszystko już jasne
Aktualizacja: 2025-11-06T17:55:07+01:00
17:26
Wzięli się za reklamy w mieście. Samowolka taka, że głowa mała
Aktualizacja: 2025-11-06T17:26:34+01:00
16:49
Nasz satelita gotowy do lotu. Zaczęło się odliczanie
Aktualizacja: 2025-11-06T16:49:31+01:00
16:35
Nowy Huawei może i "Air", ale nie najcieńszy. I całe szczęście
Aktualizacja: 2025-11-06T16:35:43+01:00
16:01
Chrome zmienia się nie do poznania. Czy to jeszcze przeglądarka?
Aktualizacja: 2025-11-06T16:01:42+01:00
15:01
mObywatel z nieoczekiwaną funkcją. Tym razem chodzi o obronę, nie dokumenty
Aktualizacja: 2025-11-06T15:01:22+01:00
14:32
Nowoczesny dom w zasięgu ręki. Polski Smart home dostępny dla każdego
Aktualizacja: 2025-11-06T14:32:49+01:00
13:45
Nie pobierzesz karty pokładowej na telefon. Ryanair zmienia zasady
Aktualizacja: 2025-11-06T13:45:58+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA