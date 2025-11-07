Najciekawsza przeglądarka wita się z Androidem. Wywalam Chrome

Ładowanie...

Comet od Perplexity to bez wątpienia jeden z najciekawszych programów do przeglądania internetu. Łączy klasyczne funkcje przeglądarki internetowej z możliwościami sztucznej inteligencji. Program jest dostępny tylko na komputery osobiste z Windowsem i macOS, ale obecnie trwają prace nad udostępnieniem go na inne platformy. Zaraz trafi na mój telefon.

REKLAMA

Comet od Perplexity ląduje na Androidzie. Pierwsi mogą skorzystać z oprogramowania

Przeglądarka Comet początkowo była dostępna tylko dla nielicznych użytkowników. Można było skorzystać z niej na zaproszenie lub kupując drogą subskrypcję za 800 zł/mies. Od niedawna każdy może z niej skorzystać, ale tylko na komputerach.

Powoli się to zmienia, ponieważ Perplexity udziela wczesny dostęp pierwszym testerom wersji beta. Już w czerwcu prezes firmy zapowiedział, że prace nad Comet dla Androida "postępują całkiem dobrze i szybko" i że użytkownicy powinni spodziewać się premiery na jesień. Mamy listopad, połowa jesieni za nami i wygląda na to, że pierwotne założenia się sprawdzą.

Użytkownik serwisu X Adwaith Varma udostępnił krótkie wideo, na którym możemy zobaczyć, jak wygląda przeglądarka Comet dla Androida. Klip nie tylko ukazuje interfejs oprogramowania, ale też funkcje przeglądarki.

Pierwsze uruchomienie Comet na telefon przypomina domyślną aplikację Perplexity. Zasadnicza różnica to interfejs oprogramowania, którego elementy znajdują się na dolnej części: pasek wyszukiwania, ikony nawigacji do przodu i tyłu, karty oraz przycisk udostępnienia.

Pasek wyszukiwarki nie tylko pozwala na wpisywanie adresów stron internetowych, ale też służy do wywoływania czatbota sztucznej inteligencji. W typowych przeglądarkach konkurencji (Chrome, Safari) pasek ten przenosi nas do wyszukiwarki Google. Strona główna wyświetla również widżety oraz gotowe polecenia. To jednak nie tak, że pasek wyszukiwania będzie jedynym miejscem interakcji z AI.

Podobnie jak w komputerowej wersji, po wejściu na stronę internetową pojawi się przycisk asystenta. Asystent otrzymuje dostęp do tego, co widzimy na ekranie strony internetowej. Dzięki temu będzie można rozmawiać ze sztuczną inteligencją na temat przeglądanych treści.

Wreszcie będę mógł zrezygnować z Google Chrome i Safari na smartfonie

Odkąd pojawił się Comet na komputery osobiste, korzystam tylko z niego. To właściwie Chrome, tylko lepszy. Czekam również, aż znajdzie się zamiennik dla przeglądarek na telefony: obecnie użytkuję na swoim iPhone głównie Safari i czasem Chrome’a. Dzięki Comet będę mógł całkowicie przejść na nowe rozwiązania.

REKLAMA

Więcej o przeglądarkach internetowych przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 07.11.2025 15:42

Ładowanie...