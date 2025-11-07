REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Najciekawsza przeglądarka wita się z Androidem. Wywalam Chrome

Wygląda na to, że firma Perplexity niebawem wypuści przeglądarkę internetową na telefony z Androidem. W sieci pojawił się film, który pokazuje wygląd i możliwości oprogramowania.

Albert Żurek
Przeglądarka Comet telefon
REKLAMA

Comet od Perplexity to bez wątpienia jeden z najciekawszych programów do przeglądania internetu. Łączy klasyczne funkcje przeglądarki internetowej z możliwościami sztucznej inteligencji. Program jest dostępny tylko na komputery osobiste z Windowsem i macOS, ale obecnie trwają prace nad udostępnieniem go na inne platformy. Zaraz trafi na mój telefon.

REKLAMA

Comet od Perplexity ląduje na Androidzie. Pierwsi mogą skorzystać z oprogramowania

Przeglądarka Comet początkowo była dostępna tylko dla nielicznych użytkowników. Można było skorzystać z niej na zaproszenie lub kupując drogą subskrypcję za 800 zł/mies. Od niedawna każdy może z niej skorzystać, ale tylko na komputerach.

Powoli się to zmienia, ponieważ Perplexity udziela wczesny dostęp pierwszym testerom wersji beta. Już w czerwcu prezes firmy zapowiedział, że prace nad Comet dla Androida "postępują całkiem dobrze i szybko" i że użytkownicy powinni spodziewać się premiery na jesień. Mamy listopad, połowa jesieni za nami i wygląda na to, że pierwotne założenia się sprawdzą.

Użytkownik serwisu X Adwaith Varma udostępnił krótkie wideo, na którym możemy zobaczyć, jak wygląda przeglądarka Comet dla Androida. Klip nie tylko ukazuje interfejs oprogramowania, ale też funkcje przeglądarki.

Pierwsze uruchomienie Comet na telefon przypomina domyślną aplikację Perplexity. Zasadnicza różnica to interfejs oprogramowania, którego elementy znajdują się na dolnej części: pasek wyszukiwania, ikony nawigacji do przodu i tyłu, karty oraz przycisk udostępnienia.

Pasek wyszukiwarki nie tylko pozwala na wpisywanie adresów stron internetowych, ale też służy do wywoływania czatbota sztucznej inteligencji. W typowych przeglądarkach konkurencji (Chrome, Safari) pasek ten przenosi nas do wyszukiwarki Google. Strona główna wyświetla również widżety oraz gotowe polecenia. To jednak nie tak, że  pasek wyszukiwania będzie jedynym miejscem interakcji z AI.

Podobnie jak w komputerowej wersji, po wejściu na stronę internetową pojawi się przycisk asystenta. Asystent otrzymuje dostęp do tego, co widzimy na ekranie strony internetowej. Dzięki temu będzie można rozmawiać ze sztuczną inteligencją na temat przeglądanych treści. 

Wreszcie będę mógł zrezygnować z Google Chrome i Safari na smartfonie

Odkąd pojawił się Comet na komputery osobiste, korzystam tylko z niego. To właściwie Chrome, tylko lepszy. Czekam również, aż znajdzie się zamiennik dla przeglądarek na telefony: obecnie użytkuję na swoim iPhone głównie Safari i czasem Chrome’a. Dzięki Comet będę mógł całkowicie przejść na nowe rozwiązania.

REKLAMA

Więcej o przeglądarkach internetowych przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
07.11.2025 15:42
Tagi: PerplexityPrzeglądarki internetoweSztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
15:31
Lotnisko prosi pilotów o przerwę. "Samolot co 4 minuty nad głową"
Aktualizacja: 2025-11-07T15:31:43+01:00
15:17
Kometa 3I/Atlas wydłuża listę zagadek. Powodem nowe zdjęcie
Aktualizacja: 2025-11-07T15:17:17+01:00
15:00
mObywatel z przełomową nowością. Na razie dla wybranych
Aktualizacja: 2025-11-07T15:00:23+01:00
13:52
Kupujesz telefon Samsunga i dostajesz kasę. Nawet 2000 zł
Aktualizacja: 2025-11-07T13:52:24+01:00
13:10
To była najdłuższa linia tramwajowa w Polsce. Chcą ją odbudować
Aktualizacja: 2025-11-07T13:10:19+01:00
12:39
Boty, które służą ludziom i nie zabierają im pracy. Microsoft tworzy piękną utopię
Aktualizacja: 2025-11-07T12:39:38+01:00
11:59
Ikea ulepszy ci dom. I nie puści cię z torbami
Aktualizacja: 2025-11-07T11:59:13+01:00
11:37
Światłowód na rok za darmo. Liczymy, co się najbardziej opłaca
Aktualizacja: 2025-11-07T11:37:29+01:00
11:09
Rafał Brzoska nie odpuści Facebookowi. "Ktoś musi to wygrać"
Aktualizacja: 2025-11-07T11:09:36+01:00
9:47
iPad Pro (2025) z Apple M5 - recenzja. Zawstydza laptopy
Aktualizacja: 2025-11-07T09:47:08+01:00
9:14
PKP Intercity klei pociągi. Wyjadą gąsienice, żebyście nie zostali na peronie
Aktualizacja: 2025-11-07T09:14:13+01:00
9:00
Szef OpenAI mówi, że musi zastąpić go bot. "Inaczej będzie mi wstyd"
Aktualizacja: 2025-11-07T09:00:56+01:00
8:38
Coraz więcej szkła w Windowsie. Powrót do przeszłości
Aktualizacja: 2025-11-07T08:38:13+01:00
7:45
Szef czeskiego przewoźnika kolejowego przeholował. Do akcji wkracza ABW
Aktualizacja: 2025-11-07T07:45:22+01:00
7:15
GTA VI z potężnym opóźnieniem. Żałosne
Aktualizacja: 2025-11-07T07:15:58+01:00
6:12
Czytanie w myślach stało się faktem. Przerażające
Aktualizacja: 2025-11-07T06:12:00+01:00
6:11
Ciemna materia zdradziła, jak działa. Wreszcie mamy konkretne dane
Aktualizacja: 2025-11-07T06:11:00+01:00
6:09
Stworzyli Google Maps Imperium Rzymskiego. Piorunujące wrażenie
Aktualizacja: 2025-11-07T06:09:00+01:00
6:08
ONZ: planeta zbliża się do punktu krytycznego. "Mamy dekadę"
Aktualizacja: 2025-11-07T06:08:00+01:00
6:06
Księżycowe skały na Ziemi. Potwierdzają wielką teorię
Aktualizacja: 2025-11-07T06:06:00+01:00
21:45
ARC Raiders to test na ludzką naturę. Zachwyca mnie wpływ na graczy
Aktualizacja: 2025-11-06T21:45:46+01:00
21:09
Plus odpalił hit. Absurdalnie dużo internetu
Aktualizacja: 2025-11-06T21:09:19+01:00
20:44
Apple z absurdalnym ograniczeniem. Dzięki, Unio Europejsko 
Aktualizacja: 2025-11-06T20:44:11+01:00
20:15
Windows prosi cię o kod? Spokojnie, to tylko błąd
Aktualizacja: 2025-11-06T20:15:53+01:00
19:55
Kultowa gra jako reality show. Szalony pomysł
Aktualizacja: 2025-11-06T19:55:52+01:00
19:44
Apple naprawia cienkiego iPhone'a. Jeden aparat to skandal
Aktualizacja: 2025-11-06T19:44:22+01:00
19:25
Sprytna funkcja w mObywatelu. Sprawdzisz, czy polityk cię nie oszukał
Aktualizacja: 2025-11-06T19:25:50+01:00
18:53
W szkołach stawiają specjalne budki. Bez tego nie idzie wytrzymać
Aktualizacja: 2025-11-06T18:53:00+01:00
18:04
Microsoft przyznaje: popsuliśmy menu w Windowsie. Czas to naprawić
Aktualizacja: 2025-11-06T18:04:36+01:00
17:55
Samsung Galaxy S26 Ultra z mnóstwem ulepszeń. Wszystko już jasne
Aktualizacja: 2025-11-06T17:55:07+01:00
17:26
Wzięli się za reklamy w mieście. Samowolka taka, że głowa mała
Aktualizacja: 2025-11-06T17:26:34+01:00
16:49
Nasz satelita gotowy do lotu. Zaczęło się odliczanie
Aktualizacja: 2025-11-06T16:49:31+01:00
16:35
Nowy Huawei może i "Air", ale nie najcieńszy. I całe szczęście
Aktualizacja: 2025-11-06T16:35:43+01:00
16:01
Chrome zmienia się nie do poznania. Czy to jeszcze przeglądarka?
Aktualizacja: 2025-11-06T16:01:42+01:00
15:01
mObywatel z nieoczekiwaną funkcją. Tym razem chodzi o obronę, nie dokumenty
Aktualizacja: 2025-11-06T15:01:22+01:00
14:32
Nowoczesny dom w zasięgu ręki. Polski Smart home dostępny dla każdego
Aktualizacja: 2025-11-06T14:32:49+01:00
13:45
Nie pobierzesz karty pokładowej na telefon. Ryanair zmienia zasady
Aktualizacja: 2025-11-06T13:45:58+01:00
13:38
Nowe zdjęcia komety 3I/Atlas. Ten dziwny obiekt jest pchany przez niewidzialny silnik
Aktualizacja: 2025-11-06T13:38:59+01:00
12:41
Wzięli młot i zniszczyli piękną teorię. "Poprzednicy coś źle zmierzyli"
Aktualizacja: 2025-11-06T12:41:36+01:00
11:53
Nie chcą masztu, bo kotu nie podoba się 5G. To nie żart, to Polska
Aktualizacja: 2025-11-06T11:53:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA