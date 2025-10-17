REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Perplexity Pro za darmo na rok. Ulubiona promocja powraca

Operator zdecydował się powrócić z promocją, dzięki której można zaoszczędzić ponad 1000 zł. Najlepszy konkurent ChatGPT w wersji Pro jest dostępny za darmo na rok.

Albert Żurek
Perplexity na rok za darmo
REKLAMA

Chodzi o Perplexity. Jest to obecnie jeden z największych konkurentów ChataGPT. Usługa domyślnie jest dostępna za darmo, ale aby skorzystać z pełni możliwości, trzeba zapłacić. No chyba, że skorzystacie z promocji.

REKLAMA

Perplexity Pro na rok za darmo. Dostęp do sztucznej inteligencji o wartości 1000 zł

Perplexity tak jak ChatGPT oferuje dwa warianty usług: darmowe, gdzie użytkownik ma ograniczony dostęp do lepszych modeli AI oraz płatne - pozbawione większości limitów. W lutym 2025 r. wystartowała promocja wynikająca ze współpracy T-Mobile z Perplexity, dzięki której można było odebrać roczną subskrypcję Pro za darmo. Akcja się zakończyła, ale teraz operator poinformował o ponownym uruchomieniu oferty.

Sytuacja wygląda następująco: uczestnicy programu Magenta Moments do 31 grudnia 2025 r. lub do wyczerpania puli kodów mogą zyskać dostęp do subskrypcji Perplexity Pro na rok za darmo. Skorzystanie z tej opcji oznacza ogromną oszczędność, ponieważ dostęp do abonamentu standardowo kosztuje 20 dolarów/mies. (ok. 1000 zł). Istnieje też roczna subskrypcja za 200 dolarów/mies. 

Obie opcje kosztują użytkownika ponad 1000 zł w skali roku. To wysoka cena. Dzięki T-Mobile nie trzeba jej płacić. 

Kto może skorzystać z programu Magenta Moments? Właściwie wszyscy klienci T-Mobile, którzy korzystają z usług głosowych - mają abonament lub ofertę na kartę.Tak naprawdę wystarczy zwykły starter za 5 zł, choć istnieje inny sposób na odebranie usługi za darmo - usługa nielimitowanego internetu z kartą eSIM od T-Mobile na 1 miesiąc, którą można nabyć bez płacenia. 

To sprawdzona metoda - już wcześniej pozwalała odbierać dostęp do Perplexity na rok. Po uzyskaniu kodu z Magenta Moments z aplikacji Mój T-Mobile trzeba wejść na stronę internetową Perplexity.ai, założyć konto (lub zalogować się) oraz wpisać kod. Jako że kod daje dostęp do miesięcznych rozliczeń (co miesiąc nie pobiera nic) użytkownik będzie musiał przypisać do swojego profilu metodę płatności. 

Osobiście polecam skorzystać np. z wirtualnej karty Revolut podłączonej do konta, na którym nie ma żadnych środków. Wtedy macie pewność, że nawet jeśli zapomnicie o dacie odnowienia subskrypcji po roku (nie ma możliwości wcześniejszego zrezygnowania) żadne pieniądze z waszego konta nie zostaną pobrane.

Zdecydowanie warto - Perplexity Pro to nie tylko wyszukiwarka AI. To również dostęp do najlepszych modeli sztucznej inteligencji: GPT-5 od OpenAI, Claude Sonnet 4.5, Gemini 2.5 Pro oraz Grok 4.

Więcej o sztucznej inteligencji przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Obrazek główny: Tada Images / Shutterstock

REKLAMA
Albert Żurek
17.10.2025 14:34
Tagi: ChatbotChatGPTPerplexitySztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
14:58
OxygenOS 16 jest śliczny. Posiadacze OnePlusa mają powód do radości
Aktualizacja: 2025-10-17T14:58:33+02:00
14:34
Perplexity Pro za darmo na rok. Ulubiona promocja powraca
Aktualizacja: 2025-10-17T14:34:40+02:00
13:43
Garstka Polaków korzysta z systemu kaucyjnego. Liczby są porażające
Aktualizacja: 2025-10-17T13:43:35+02:00
12:55
Gen otyłości chroni serce? Dziwne odkrycie
Aktualizacja: 2025-10-17T12:55:41+02:00
12:26
Zmiana zapisu zdjęć w telefonach Samsunga. Przyzwyczaisz się
Aktualizacja: 2025-10-17T12:26:28+02:00
11:56
Widzę na mapie, gdzie jest mój kurier. To już nie wygoda, to inwigilacja
Aktualizacja: 2025-10-17T11:56:18+02:00
11:30
Gdzie kupić iPhone'a 17? To trudne, ale możliwe
Aktualizacja: 2025-10-17T11:30:33+02:00
11:01
Tunel pod Łodzią powstanie na ludzkiej krzywdzie? Mieszkańcy się boją
Aktualizacja: 2025-10-17T11:01:10+02:00
10:14
Jak sprawdzić, czy ktoś zablokował cię na WhatsApp? Jest kilka metod
Aktualizacja: 2025-10-17T10:14:04+02:00
9:48
Generał konsultuje się z ChatemGPT. "Staliśmy się naprawdę bliscy"
Aktualizacja: 2025-10-17T09:48:49+02:00
9:01
Przez 73 dni w roku oddychają smogiem. Stężenie zabójczych związków poza skalą
Aktualizacja: 2025-10-17T09:01:32+02:00
8:02
MacBook z nowym ekranem. Spełni się koszmar Steve'a Jobsa
Aktualizacja: 2025-10-17T08:02:23+02:00
7:45
Call of Duty Black Ops 7 to potencjał pogrzebany pod frustracją. Beta mnie odrzuciła
Aktualizacja: 2025-10-17T07:45:51+02:00
7:04
Chcesz parkować 1 listopada? Zdejmij kamerkę albo wypad
Aktualizacja: 2025-10-17T07:04:22+02:00
6:40
Czatbot dokonał przełomu w medycynie. Bez człowieka
Aktualizacja: 2025-10-17T06:40:03+02:00
6:39
Microsoft wynosi się z Chin. Będzie drożej, ale i tak warto
Aktualizacja: 2025-10-17T06:39:32+02:00
6:30
Teleskop Webba widzi coś zupełnie nowego. Odkryli czym są "rubiny"
Aktualizacja: 2025-10-17T06:30:00+02:00
6:20
Obcy istnieją, ale się nie spotkamy. Nowa hipoteza dołuje odkrywców
Aktualizacja: 2025-10-17T06:20:00+02:00
6:10
Satelity w opałach. Głęboko w Ziemi dzieje się coś niepokojącego
Aktualizacja: 2025-10-17T06:10:00+02:00
20:55
Żegnaj Apple Dom. Za tymi rzeczami będę tęsknić
Aktualizacja: 2025-10-16T20:55:04+02:00
19:55
Realme GT 8 Pro to unikat. Nie podoba ci się wyspa, to ją zmień
Aktualizacja: 2025-10-16T19:55:50+02:00
19:37
Jaka ładowarka do MacBooka, skoro Apple nie daje? Te są tanie i szybkie
Aktualizacja: 2025-10-16T19:37:32+02:00
19:14
iPhone robi najlepsze selfie. Hejterzy narzekają, ale taka prawda
Aktualizacja: 2025-10-16T19:14:00+02:00
19:01
Tyle kosztuje system w twoim smartfonie. Nie, nie jest za darmo
Aktualizacja: 2025-10-16T19:01:24+02:00
18:31
Pierwszy na świecie taki monitor. Sprzedam auto i mnie stać
Aktualizacja: 2025-10-16T18:31:55+02:00
18:02
Honor zrobił robotfona. Unikalna narośl ma wielki sens
Aktualizacja: 2025-10-16T18:02:36+02:00
17:45
Rząd tworzy narodowego satelitę. Będziemy kosmicznie niepodlegli
Aktualizacja: 2025-10-16T17:45:43+02:00
17:22
Tak wygląda Galaxy S26 Ultra. Potężna wtopa producenta etui
Aktualizacja: 2025-10-16T17:22:02+02:00
16:40
Vivo V60 Lite 5G - kandydat na króla, nie dajcie się zwieść nazwie
Aktualizacja: 2025-10-16T16:40:48+02:00
16:34
Nie będzie Galaxy S26 Edge. Zabiliśmy smukłe smartfony
Aktualizacja: 2025-10-16T16:34:00+02:00
16:00
AI nabiera się na nigeryjskiego księcia. Microsoft czaruje: będzie lepiej
Aktualizacja: 2025-10-16T16:00:13+02:00
15:20
Mamy Oppo Find X9 Pro. Takie zdjęcia robi nowy król fotografii
Aktualizacja: 2025-10-16T15:20:58+02:00
15:02
Laptop widzi i słyszy jak człowiek. Mocna nowość Windows 11
Aktualizacja: 2025-10-16T15:02:10+02:00
14:27
Lidl pozwoli wyjść z zakupami bez wykładania. Skaner masz w kieszeni
Aktualizacja: 2025-10-16T14:27:19+02:00
13:41
Niemieckie myśliwce z bazą w Malborku. Tym razem będą po naszej stronie
Aktualizacja: 2025-10-16T13:41:08+02:00
13:14
Dziś nie wyobrażam sobie życia bez światłowodu. Ty też nie powinieneś
Aktualizacja: 2025-10-16T13:14:43+02:00
12:55
NordVPN przecenia się o 75 proc. Jak kupować, to teraz
Aktualizacja: 2025-10-16T12:55:18+02:00
12:37
mObywatel zadziała za granicą. Europa w końcu dogoni Polskę
Aktualizacja: 2025-10-16T12:37:02+02:00
12:02
Nowa funkcja Google w Polsce. Twoje zdjęcia przemówią
Aktualizacja: 2025-10-16T12:02:54+02:00
10:55
Polski atom da prąd milionom Polaków. Zdradzili szczegóły
Aktualizacja: 2025-10-16T10:55:46+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA