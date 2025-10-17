Perplexity Pro za darmo na rok. Ulubiona promocja powraca

Ładowanie...

Chodzi o Perplexity. Jest to obecnie jeden z największych konkurentów ChataGPT. Usługa domyślnie jest dostępna za darmo, ale aby skorzystać z pełni możliwości, trzeba zapłacić. No chyba, że skorzystacie z promocji.

Perplexity Pro na rok za darmo. Dostęp do sztucznej inteligencji o wartości 1000 zł

Perplexity tak jak ChatGPT oferuje dwa warianty usług: darmowe, gdzie użytkownik ma ograniczony dostęp do lepszych modeli AI oraz płatne - pozbawione większości limitów. W lutym 2025 r. wystartowała promocja wynikająca ze współpracy T-Mobile z Perplexity, dzięki której można było odebrać roczną subskrypcję Pro za darmo. Akcja się zakończyła, ale teraz operator poinformował o ponownym uruchomieniu oferty.

Sytuacja wygląda następująco: uczestnicy programu Magenta Moments do 31 grudnia 2025 r. lub do wyczerpania puli kodów mogą zyskać dostęp do subskrypcji Perplexity Pro na rok za darmo. Skorzystanie z tej opcji oznacza ogromną oszczędność, ponieważ dostęp do abonamentu standardowo kosztuje 20 dolarów/mies. (ok. 1000 zł). Istnieje też roczna subskrypcja za 200 dolarów/mies.

Obie opcje kosztują użytkownika ponad 1000 zł w skali roku. To wysoka cena. Dzięki T-Mobile nie trzeba jej płacić.

Kto może skorzystać z programu Magenta Moments? Właściwie wszyscy klienci T-Mobile, którzy korzystają z usług głosowych - mają abonament lub ofertę na kartę.Tak naprawdę wystarczy zwykły starter za 5 zł, choć istnieje inny sposób na odebranie usługi za darmo - usługa nielimitowanego internetu z kartą eSIM od T-Mobile na 1 miesiąc, którą można nabyć bez płacenia.

To sprawdzona metoda - już wcześniej pozwalała odbierać dostęp do Perplexity na rok. Po uzyskaniu kodu z Magenta Moments z aplikacji Mój T-Mobile trzeba wejść na stronę internetową Perplexity.ai, założyć konto (lub zalogować się) oraz wpisać kod. Jako że kod daje dostęp do miesięcznych rozliczeń (co miesiąc nie pobiera nic) użytkownik będzie musiał przypisać do swojego profilu metodę płatności.

Osobiście polecam skorzystać np. z wirtualnej karty Revolut podłączonej do konta, na którym nie ma żadnych środków. Wtedy macie pewność, że nawet jeśli zapomnicie o dacie odnowienia subskrypcji po roku (nie ma możliwości wcześniejszego zrezygnowania) żadne pieniądze z waszego konta nie zostaną pobrane.

Zdecydowanie warto - Perplexity Pro to nie tylko wyszukiwarka AI. To również dostęp do najlepszych modeli sztucznej inteligencji: GPT-5 od OpenAI, Claude Sonnet 4.5, Gemini 2.5 Pro oraz Grok 4.

Albert Żurek 17.10.2025 14:34

