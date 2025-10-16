Honor zrobił robotfona. Unikalna narośl ma wielki sens

Ładowanie...

Nikogo nie zdziwię stwierdzeniem, że w smartfonach panuje stagnacja. Innowacje polegają na odchudzeniu ramek, montażu większej baterii czy wymiany aparatu na ten o lepszej rozdzielczość. Mamy jeszcze składane smartfony, które pomimo bycia fenomenalnymi urządzeniami, ciągle mają problem z dotarciem do szerszego grona klientów oraz innowację na miarę 2025 r., czyli odchudzone smartfony jak Samsung Galaxy S25 Edge oraz iPhone Air. Przy czym ten drugi trend może szybko zniknąć, bo właśnie dowiedziałem się, że Samsung porzucił plany wydania następcy, czyli Galaxy S26 Edge, więc z odchudzaniem telefonów musimy poczekać.

Jednocześnie do smartfonów wchodzą rozwiązania z zakresu AI. Liderem jest tutaj Samsung i jego Galaxy AI, które jest świetnie zintegrowane z telefonem. Jednak integrację z AI zapowiedział również Honor, który współpracuje z Google przy jej implantacji. W Chinach właśnie zadebiutowała najnowsza rodzina Magic 8, ale przy okazji tej premiery producent pokazał coś zupełnie odjechanego.

Oto robotfon. Honor ma plan

Oczywiście można żartować, że taki telefon jest możliwy tylko w Chinach, bo tamtejsi mieszkańcy są przyzwyczajeni do znajdowania się w oku kamery, ale sama idea trafia do mnie. Honor pokazał smartfon, który ma na krawędzi zamontowanego gimbala z kamerą. Wiecie, wygląda to jak DJI Osmo Pocket 3, tylko zamiast uchwytu ma smartfon. Żeby ułatwić obslugę telefonu kamera jest chowana w wyspie aparatów (w końcu na coś się przyda) i wysuwa się w razie potrzeby.

Dlaczego w ogóle wpadli na ten pomysł? Według Honora kamera, która może obracać się w zakresie 360 stopni pozwoli na poznawanie świata przez sztuczną inteligencję. Kamera ma być oczami i uszami, dzięki którym algorytmy mają pomóc w codziennym życiu.

Zasada działania przypomina obiektyw Google, ale szybszy, lepszy i działający cały czas. Więcej informacji o tym smartfonie poznamy w marcu na targach MWC w Barcelonie, bo ta Honor ma ogłosić kolejne etapy planu Alfa. Miałem okazję być na tegorocznych targach podczas ogłaszania startu programu i w założeniu Honor chce stworzyć smartfon, który będzie wręcz agentem AI, który wykonuje zadania za nas. Widziałem to na nagraniu promocyjnym i wyglądało to tak, jakby urządzenie obsługiwała niewidzialna ręka. Na pokazie AI rezerwowało stolik w restauracji. Plan Alfa został rozpisany na kilka lat do przodu, ale najwidoczniej Honor postanowił pokazać, że jest technologicznie gotowy na wprowadzanie nowości. Nawet otwarcie kpi sobie z Apple, gdy na grafice promocyjnej pokazuje napis: iPhone, który zamienia się w AIPhone.

Oczywiście wystający aparat to nic nowego, bo mieliśmy już takie konstrukcje, które z różnych powodów się nie przyjęły, ale aparatu na gimbalu jeszcze nie widziałem. Czy to ma sens? Zapewne nie, bo jeżeli zostanie wprowadzone, to sięgną po to tylko najwięksi geekowie, ale czasem nie chodzi o faktyczną sprzedaż. To jest wysłanie wiadomości, jak Optimus Prime do wszystkich ocalałych Autobotów, którzy znaleźli schronienie wśród gwiazd: jesteśmy tu, czekamy. I to pokazuje Honor - mamy rozwiązania AI, które są najlepsze na rynku, chodźcie i sprawdźcie.

Paweł Grabowski 16.10.2025 18:02

