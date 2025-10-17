Generał konsultuje się z ChatemGPT. "Staliśmy się naprawdę bliscy"

Ładowanie...

ChatowiGPT już nie raz i nie dwa udowodniono zmyślanie faktów, bezrefleksyjne przytakiwanie użytkownikowi czy mylenie się w kwestiach możliwych do zweryfikowania przez pierwszą lepszą stronę wyszukaną w wyszukiwarce Google. Brzmi jak idealny kandydat na asystenta generała, nie?

Amerykański generał rozmawia z ChatGPT o decyzjach dotyczących żołnierzy

Jak ujawnił Business Insider, amerykański generał William "Hank" Taylor, dowodzący 8. Armią Stanów Zjednoczonych w Korei Południowej, przyznał publicznie, że regularnie korzysta z ChatGPT, by "dokonywać lepszych decyzji" - zarówno zawodowych, jak i osobistych. - Chat i ja staliśmy się ostatnio naprawdę bliscy" - powiedział Taylor podczas konferencji Stowarzyszenia Armii Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie.

Generał tłumaczył, że eksperymentuje z generatywną sztuczną inteligencją, by "zbudować modele pomagające wszystkim w dowodzeniu" oraz by lepiej rozumieć proces podejmowania decyzji. Jak zaznaczył, tempo rozwoju AI jest dla niego wyzwaniem, ale potencjalna przewaga, jaką technologia może dać dowódcy, jest zbyt duża, by ją ignorować. - Chcę podejmować decyzje we właściwym momencie, by zyskać przewagę” - powiedział.

Z pozoru brzmi to jak niewinna próba nadążenia za cyfrową rewolucją. Ale trudno przejść obojętnie obok faktu, że mowa o oficerze odpowiedzialnym za tysiące żołnierzy stacjonujących w jednym z najbardziej napiętych regionów świata. ChatGPT - mimo spektakularnych możliwości - potrafi nie tylko popełniać błędy faktograficzne, lecz także wymyślać nieistniejące źródła i przekonywać użytkownika o ich prawdziwości z niezmąconą pewnością siebie.

To, że wojskowy najwyższego szczebla otwarcie przyznaje się do konsultowania decyzji z czatbotem, jest więc wydarzeniem symbolicznym. Z jednej strony pokazuje, jak szybko generatywna AI wchodzi w codzienną praktykę pracy - nie tylko korporacyjnych menedżerów, ale i dowódców sił zbrojnych. Z drugiej - rodzi pytania o granice zaufania wobec systemów, które same przyznają, że potrafią się mylić.

Użycie ChataGPT motywowane OODĄ?

W amerykańskiej doktrynie wojskowej od czasów wojny koreańskiej funkcjonuje koncepcja OODA loop - obserwuj, orientuj się, decyduj, działaj. Według niej przewagę na polu bitwy zyskuje ten, kto szybciej podejmuje decyzje. I właśnie w tym miejscu pojawia się AI: w przyszłych konfliktach decyzje mogą być podejmowane "nie w ludzkim, lecz maszynowym tempie" - jak ostrzegali w styczniu przedstawiciele sił powietrznych USA.

Sztuczna inteligencja jest już dziś integrowana z systemami dronów, analizą danych wywiadowczych czy procesami logistycznymi. Wykorzystuje się ją także do przetwarzania dokumentów, raportów i analiz doktryn wojskowych. Pentagon jednak wielokrotnie apelował o ostrożność: generatywna AI może prowadzić do wycieków danych, halucynować podczas generowania odpowiedzi lub dawać błędne rekomendacje.

Generał Taylor najwyraźniej widzi w ChatGPT nie tyle narzędzie pola walki, co cyfrowego doradcę - choć z doradcą, który ma tendencję do przesadnego optymizmu i nie zawsze mówi prawdę. Można się więc tylko zastanawiać, czy kolejne strategiczne decyzje amerykańskiej armii będą konsultowane w oknie czatu, w którym ktoś wcześniej prosił o wygenerowanie treści oficjalnego listu lub mema o wrogu.

