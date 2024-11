AI miała ułatwić pracę w szpitalu. Zaczęła wymyślać bzdury o pacjentach

Choć OpenAI znamy najlepiej z czatbota ChatGPT i dużych modeli językowych sztucznej inteligencji z rodziny GPT, to firma posiada w swojej ofercie jeszcze kilka innych modeli AI. W tym model Whisper rozpoznający mowę i przetwarzający ją na tekst. Whisper jest nieco mniej znany w internecie, a to za sprawą faktu, że dostępny jest jedynie jako API - Whisper wykorzystuje się do tworzenia aplikacji.



Taką aplikacją może być aplikacja Telefon z Apple Intelligence, która pozwala nagrywać i przeprowadzać transkrypcję rozmów. Może być nią także aplikacja dla szpitali, która miała pomóc lekarzom poprzez nagrywanie i transkrypcję rozmów z pacjentami, a w niejednym przypadku dopisała kilka zdań do wypowiedzi pacjentów.