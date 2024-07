iPhone otrzyma funkcję, która w Androidzie jest od wieków. Jest powód, dla którego warto było czekać

Nagrywane pliki nie trafiają do aplikacji dyktafon, tylko bezpośrednio do aplikacji Notatki w dwóch formach. Można je odsłuchać (plik dźwiękowy), przeczytać transkrybowany tekst, lub użyć funkcji podsumowania AI, aby wyciągnąć najważniejsze informacje z rozmowy. Oczywiście, rozmowy są na koncie iCloud, do którego ma dostęp tylko posiadacz konta.