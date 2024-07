Następny tani iPhone będzie luksusowy. Oto, co planuje Apple

iPhone SE to seria smartfonów Apple'a, która łączy w sobie klasyczny design z nowoczesnymi podzespołami. Pierwszy model SE, wprowadzony w 2016 r., przypominał wyglądem iPhone'a 5S, ale oferował wydajność zbliżoną do iPhone'a 6S. Był to ukłon w stronę użytkowników preferujących mniejsze rozmiary i tradycyjny przycisk Home z Touch ID.