Zrobili iPoda z Apple Watcha. Chcą, żebyś zastąpił nim iPhone’a

A co, jeśli ci powiem, że iPod nadal żyje? Ale zamiast w kieszeni, masz go na ręce. Nowa firma w branży potwierdza to i właśnie zapowiedziała nowy produkt, który może zmienić postrzeganie tego, w jaki sposób korzystasz z telefonu. I to za "grosze" (porównując je do cennika Apple’a).