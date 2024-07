Te słuchawki zrobił Apple wraz z Microsoftem. Zaraz, co?

Minecrafta chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. To od wielu lat gra, która jest na ogromnej fali popularności i nic nie wskazuje na to, że ma się to zmienić. Podkreśla to współpraca z Apple'em – a dokładniej z submarką Beats by Dre, która jest sprzedawana w oficjalnych sklepach giganta technologicznego z Cupertino. Fakt faktem, Microsoft jest ogromnym producentem i bez problemu mógłby zrobić specjalną edycję własnych słuchawek – np. Microsoft Headset Stereo.