Jak działa zgubiona słuchawka po pół godzinie w wodzie i błocie? Musiałem to sprawdzić

Słuchawki Galaxy Buds2 Pro są wodoodporne wedle normy IPX7. To oznacza, że producent zapewnia, że mogą przetrwać zanurzenie w wodzie na głębokość do 1 metra do 30 minut. Jednakże, co producent podkreśla, nie zaleca się ich użytkowania w wodzie ani zanurzania na dłuższy czas. Można się w nich spocić, nie trzeba się w nich bać deszczu. Kąpiel w kałuży na kilkadziesiąt minut to jednak inna bajka.