Badanie pokazało, jak oglądamy Euro 2024. Nawet nie zauważyliśmy, że wszystko się zmieniło

Pada mnóstwo bramek, mecze są emocjonujące, trybuny żyją. To piłkarskie święto, jak za dawnych czasów. Faza grupowa nie jest nudna, nie ma planowania, oszczędzania się – w pierwszym meczu Niemcy wyszli jak po swoje, chociaż mogli zatrzymać się na 2:0 i kontrolować przebieg. Francuzi z Austriakami niby grali na trzecim biegu, ale i tak mogło się to podobać. A dzięki takim drużynom jak Albania, Czechy, Gruzja, a także – tak, tak, nie bójmy się tego powiedzieć – Polska faworyci nie mają łatwego losu. Nic nie poradzę, od meczu otwarcia wszystkie moje myśli prowadzą do jednego: co wydarzy się na boisku.