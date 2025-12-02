Samolotem tylko z Samsungiem. Wprowadzają bardzo przydatną usługę

Ładowanie...

Zgubiony bagaż zdecydowanie przyprawia o ból głowy, a stresu związanego ze zgubionym bagażem na innym kontynencie nie życzę nawet najgorszemu wrogowi. Remedium na tego typu (i wiele innych) sytuacje przygotowali Samsung i Turkish Airlines, ogłaszając wspólną usługę "Smart Tagged Baggage Service".



To pierwsza na świecie usługa, w ramach której linia lotnicza formalnie integruje technologię SmartThings Find z procesem obsługi bagażu, pozwalając pasażerom szybko odnaleźć zagubione walizki dzięki technologii BLE, UWB i wielomilionowej sieci urządzeń Galaxy.

Tymi liniami tylko z Samsungiem. Turkish Airlines wprowadzają super przydatną usługę

Nowa funkcja działa na nieskomplikowanej zasadzie: wystarczy wyposażyć walizkę w Galaxy SmartTag i zarejestrować ją w aplikacji SmartThings Find. Jeśli bagaż nie dotrze do celu wraz z pasażerem, ten może dołączyć link z danymi lokalizacyjnymi do zgłoszenia reklamacyjnego. Ułatwia to pracownikom Turkish Airlines szybkie namierzenie i odzyskanie walizki. Dodatkowo, w aplikacji pojawiła się także opcja "Zmień obrazek urządzenia", pozwalająca podmienić domyślną ikonę na zdjęcie prawdziwego bagażu, co dodatkowo skraca czas identyfikacji na lotnisku.

Podgląd lokalizacji bagażu w aplikacji SmartThings Find

SmartThings Find korzysta z sieci ponad 700 milionów urządzeń Galaxy, które tworzą globalną infrastrukturę do lokalizowania sprzętów i akcesoriów - od smartfonów, przez słuchawki, po przedmioty oznaczone SmartTagiem. Samsung zapowiada, że Turkish Airlines to dopiero pierwszy partner w branży lotniczej, a w planach jest dalsze rozszerzanie współpracy z kolejnymi przewoźnikami.

Turkish Airlines, narodowy przewoźnik Turcji, obsługuje jedną z największych siatek połączeń na świecie. Z polskiej perspektywy szczególnie istotne są codzienne rejsy z Warszawy i Krakowa do Stambułu, skąd pasażerowie mogą kontynuować podróż m.in. do Azji Południowo-Wschodniej, Korei Południowej, USA czy na Bali. Dzięki temu linia pozostaje jednym z najpopularniejszych wyborów Polaków podróżujących dalekodystansowo.

Malwina Kuśmierek 02.12.2025 10:44

