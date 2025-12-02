Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Samsung Galaxy Z TriFold oficjalnie. Rozkładasz i oczom nie wierzysz

Galaxy Z TriFold to najbardziej ambitny smartfon Samsunga od lat. Jednak nie jestem pewna czy pełny kompromisów składany 10-calowy ekran to przyszłość mobilności, czy imponująco droga ciekawostka dla nielicznych.

Malwina Kuśmierek
Samsung pokazuje Galaxy Z Trifold
REKLAMA

Samsung wreszcie pokazał urządzenie, na które branża czekała od wielu miesięcy. Galaxy Z TriFold - podwójnie składany smartfon, wyposażony w dwa zawiasy i rozkładany do formatu 10-calowego tabletu - został dziś oficjalnie zaprezentowany na strpnie producenta. To pierwszy tak zaawansowany model w portfolio Koreańczyków, łączący ich doświadczenie z dekady pracy nad urządzeniami składanymi z ambicją stworzenia telefonu, które może w przyszłości wysłać tablety do lamusa.

REKLAMA

Galaxy Z Trifold to najnowszy, podwójnie składany smartfon Samsunga

Galaxy Z TriFold to konstrukcja typu in-folding, składająca się do formy telefonu z 6,5-calowym ekranem na froncie. Po dwukrotnym rozłożeniu konstrukcja odsłania 10-calowy główny wyświetlacz - największy panel, jaki do tej pory trafił do smartfona Samsunga. Producent podkreśla, że urządzenie wykorzystuje najbardziej zaawansowane w historii firmy zawiasy Armor FlexHinge, zaprojektowane specjalnie pod obciążenia związane z dwukrotnym składaniem. Dzięki temu trzy segmenty ekranu zamykają się z minimalną szczeliną, bez fizycznego kontaktu pomiędzy panelami

Samsung Galaxy Z Trifold

Samsung zastosował też nową konstrukcję wyświetlacza z dodatkową warstwą wzmacniającą oraz tytanową obudową zawiasu. Całość, mimo formy z aż trzema panelami, po rozłożeniu ma jedynie 3,9 mm grubości w najcieńszym miejscu. Skutkiem ubocznym nietypowej formy jest masa - 309 g - plasująca TriFold w kategorii urządzeń zauważalnie cięższych od klasycznych Foldów.

Samsung Galaxy Z Trifold

Pod względem wydajności Samsung nie oszczędzał, bowiem Galaxy Z TriFold korzysta z platformy Snapdragon 8 Elite for Galaxy, wspieranej przez 16 GB RAM i szybkie pamięci UFS. Smartfon otrzymał największy w historii składanych Samsungów akumulator 5600 mAh, podzielony na trzy ogniwa umieszczone w każdym segmencie obudowy. Smartfon wspiera ładowanie przewodowe 45 W oraz bezprzewodowe 15 W.

Zestaw aparatów to kropka w kropkę kopia z Galaxy Z Fold 7: główny aparat 200 MP, ultraszeroki 12 MP oraz teleobiektyw 10 MP z trzykrotnym zoomem optycznym. Zarówno ekran przedni, jak i wewnętrzny panel mają 10-megapikselowe aparaty do selfie.

Sama gwiazda smartfona, czyli ekran, to 10-calowy panel o proporcjach 16:11, z ulepszoną technologią Dynamic AMOLED 2X i odświeżaniem 120 Hz. Jasność sięga 1600 nitów na rozłożonym ekranie i 2600 nitów na froncie. Czytelność w trudnych warunkach oświetleniowych można poprawić dzięki wbudowanej w urządzenie technologii Vision Booster.

Trzeci wyświetlacz i nowy układ ekranu pozwoliły firmie na wprowadzenie bardziej wymagających scenariuszy pracy. W trybie pełnego rozłożenia Galaxy Z TriFold działa jak trzy 6,5-calowe smartfony obok siebie, umożliwiając wygodne korzystanie z trzech aplikacji jednocześnie, zapisywania ulubionych zestawów okien jako czy szybkiego przełączania układów. Z myślą o większej przestrzeni roboczej zoptymalizowano interfejs wielu aplikacji, od Samsung Health po YouTube czy Galerię. TriFold jest też pierwszym smartfonem z mobilnym DeX w trybie standalone - system desktopowy działa bez potrzeby podłączania zewnętrznego ekranu, zmieniając telefon w kompaktowy komputer z obsługą wielu wirtualnych pulpitów.

Samsung Galaxy Z Trifold - przykładowe sposoby wykorzystania dużego ekranu

Samsung dodał do urządzenia mechanizmy bezpieczeństwa samego składania. Jeśli użytkownik spróbuje złożyć smartfon nieprawidłowo, smartfon wywoła alarm w formie wibracji i komunikatu. Producent przyznaje jednak, że delikatna, wewnętrzna warstwa ekranu nadal wymaga ostrożności od użytkownika - to kompromis wciąż wpisany w konstrukcje składane, a w przypadku podwójnie składanej powierzchni ekranu ryzyko zarysowań rośnie.

Galaxy Z TriFold trafi do sprzedaży w Korei 12 grudnia 2025 roku. W kolejnych tygodniach pojawi się m.in. w Chinach, na Tajwanie, w Singapurze, ZEA oraz w Stanach Zjednoczonych - tam premiera planowana jest na pierwsze miesiące 2026 roku. Ceny nie podano, ale według pierwszych szacunków urządzenie będzie zauważalnie droższe od Galaxy Z Fold 7, i osiągnąć cenę nawet 10 tys. zł.

Samsung zapowiedział dodatkowe benefity dla pierwszych nabywców, w tym półroczną subskrypcję Google AI Pro oraz jednorazową 50-procentową zniżkę na naprawę wyświetlacza.

Debiut Galaxy Z TriFold pokazuje, jak daleko zaszła idea urządzeń składanych od czasów pierwszego Folda, ale jednocześnie budzi mieszane uczucia. Spodziewna wysoka cena, konieczność wyjątkowo ostrożnego obchodzenia się z delikatnym ekranem i format pełnoprawnego tabletu po rozłożeniu sprawiają, że dla przeciętnego użytkownika pozostanie to raczej ciekawostka niż alternatywa dla klasycznego smartfona. Przynajmniej przez kilka najbliższych lat.

REKLAMA

Więcej na temat Samsunga:

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
02.12.2025 07:59
Tagi: SamsungSkładane smartfonySmartfony
Najnowsze
7:17
Gigantyczne obniżki na sprzęt do pielęgnacji zwierząt. Sam biegnę na zakupy
Aktualizacja: 2025-12-02T07:17:08+01:00
7:01
Polskie Apache postrachem dronów. Pokazali, co potrafią te maszyny
Aktualizacja: 2025-12-02T07:01:18+01:00
6:15
Musk ma plan na dług USA. "Przypadkiem" zyska najwięcej
Aktualizacja: 2025-12-02T06:15:12+01:00
6:14
Sony szykuje wielką premierę. Nowy telewizor to kompletnie inna bajka
Aktualizacja: 2025-12-02T06:14:32+01:00
6:14
Kraków będzie miał tramwaje-stonogi. Wchodzisz i nie wiesz, gdzie się kończy
Aktualizacja: 2025-12-02T06:14:03+01:00
6:13
Android z dziwnym błędem. Telefon sam uruchamia aplikacje
Aktualizacja: 2025-12-02T06:13:28+01:00
6:11
Oszustwo na mObywatela. Czekam na twardą reakcję rządu
Aktualizacja: 2025-12-02T06:11:00+01:00
20:38
iPhone 17 bije rekordy. Nic dziwnego, że był nie do kupienia
Aktualizacja: 2025-12-01T20:38:54+01:00
19:58
ChatGPT ma 3 lata. Namieszał bardziej, niż myślimy
Aktualizacja: 2025-12-01T19:58:32+01:00
19:15
Windows 11 będzie kłamał. Microsoft sam to przyznaje
Aktualizacja: 2025-12-01T19:15:33+01:00
18:37
Samsung zrobi porządek z powiadomieniami. Koniec nękania
Aktualizacja: 2025-12-01T18:37:23+01:00
18:03
Zakażą korzystania z Androida. "Ryzyko jest zbyt duże"
Aktualizacja: 2025-12-01T18:03:55+01:00
17:32
Netflix usuwa przydatną funkcję. A było tak wygodnie
Aktualizacja: 2025-12-01T17:32:28+01:00
17:20
Telewizory na Cyber Monday - sprawdź modele warte zakupu
Aktualizacja: 2025-12-01T17:20:38+01:00
17:06
Uszczelniamy niebo przy granicy. Są ograniczenia lotów
Aktualizacja: 2025-12-01T17:06:31+01:00
16:52
Cyber Monday: słuchawki w kuszących promocjach, które trudno przeoczyć
Aktualizacja: 2025-12-01T16:52:41+01:00
16:31
iPhone 17e kończy z tanim wyglądem. Oczywiście jest haczyk
Aktualizacja: 2025-12-01T16:31:49+01:00
16:04
ChatGPT z irytującym elementem w interfejsie. Koniec tego dobrego
Aktualizacja: 2025-12-01T16:04:17+01:00
15:49
Cyber Monday: LEGO przecenione jak nigdy. Ja już zapełniam koszyk
Aktualizacja: 2025-12-01T15:49:14+01:00
15:13
Sprzęty Apple taniej na Cyber Monday. Wreszcie sensowne okazje
Aktualizacja: 2025-12-01T15:13:09+01:00
15:03
Nowy iPhone w świetnych cenach. Ruszyły grube promocje
Aktualizacja: 2025-12-01T15:03:22+01:00
14:56
Cyber Monday: smartfony w ekstra promocjach. To już ostatni moment
Aktualizacja: 2025-12-01T14:56:09+01:00
14:44
Cyber Monday - live blog. Wyszukujemy dla was tylko najlepsze oferty
Aktualizacja: 2025-12-01T14:44:55+01:00
13:47
Ptak Warsaw Expo szykuje mocny 2026 rok. Mnóstwo wydarzeń
Aktualizacja: 2025-12-01T13:47:43+01:00
13:28
Cyber Monday w NordVPN. Prywatność nawet 75 proc. taniej
Aktualizacja: 2025-12-01T13:28:21+01:00
13:21
Bankomaty znikają w zawrotnym tempie. Co z dostępem do gotówki?
Aktualizacja: 2025-12-01T13:21:37+01:00
12:51
Amazon Development Center w Gdańsku zaskoczyło. Nie wiedziałem, że to my tworzymy mózg Alexy
Aktualizacja: 2025-12-01T12:51:24+01:00
12:24
Dobre wiadomości z orbity. Polskie wojsko zameldowało pełen sukces
Aktualizacja: 2025-12-01T12:24:28+01:00
11:49
Polska kolej potężnie przyspieszy "Rozmawiamy o 350 km/h"
Aktualizacja: 2025-12-01T11:49:50+01:00
11:12
Nie odróżnisz sztucznej muzyki od prawdziwej. Strasznie przykre wyniki badań
Aktualizacja: 2025-12-01T11:12:12+01:00
10:44
Cyber Monday: najlepsze promocje na smartwatche. Te okazje są nie do przegapienia
Aktualizacja: 2025-12-01T10:44:56+01:00
10:16
Kometa 3I/Atlas jest nienaturalnie regularna. "Dowód na obcą technologię"
Aktualizacja: 2025-12-01T10:16:03+01:00
9:40
Ruszyła Goryla.pl. TV Republika ma własne Allegro i jest śmiesznie
Aktualizacja: 2025-12-01T09:40:32+01:00
8:48
Drogie słuchawki się boją. Google Pixel Buds 2a mają coś mocnego
Aktualizacja: 2025-12-01T08:48:45+01:00
8:17
Cztery minuty dziennie i oszczędzasz na dentyście. Sposób na skuteczne mycie zębów
Aktualizacja: 2025-12-01T08:17:02+01:00
8:00
Chcesz YouTube'a bez reklam? Cena za wygodę jest przerażająca
Aktualizacja: 2025-12-01T08:00:08+01:00
7:06
Lotnisko w Balicach powinni zamknąć na stałe. Pasażerowie klną, a linie robią sobie jaja
Aktualizacja: 2025-12-01T07:06:36+01:00
6:36
Pendolino w końcu jak samolot. PKP Intercity ułatwi planowanie wyjazdów
Aktualizacja: 2025-12-01T06:36:25+01:00
6:35
Cienki iPhone przydał się. Pokazał, że nie potrzebujemy cienkich telefonów
Aktualizacja: 2025-12-01T06:35:21+01:00
6:30
Polskie radio atomowe słyszy rzeczy, których nie słychać. "Zalążek nowej potężnej technologii"
Aktualizacja: 2025-12-01T06:30:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA