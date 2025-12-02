Samsung Galaxy Z TriFold oficjalnie. Rozkładasz i oczom nie wierzysz

Ładowanie...

Samsung wreszcie pokazał urządzenie, na które branża czekała od wielu miesięcy. Galaxy Z TriFold - podwójnie składany smartfon, wyposażony w dwa zawiasy i rozkładany do formatu 10-calowego tabletu - został dziś oficjalnie zaprezentowany na strpnie producenta. To pierwszy tak zaawansowany model w portfolio Koreańczyków, łączący ich doświadczenie z dekady pracy nad urządzeniami składanymi z ambicją stworzenia telefonu, które może w przyszłości wysłać tablety do lamusa.

Galaxy Z Trifold to najnowszy, podwójnie składany smartfon Samsunga

Galaxy Z TriFold to konstrukcja typu in-folding, składająca się do formy telefonu z 6,5-calowym ekranem na froncie. Po dwukrotnym rozłożeniu konstrukcja odsłania 10-calowy główny wyświetlacz - największy panel, jaki do tej pory trafił do smartfona Samsunga. Producent podkreśla, że urządzenie wykorzystuje najbardziej zaawansowane w historii firmy zawiasy Armor FlexHinge, zaprojektowane specjalnie pod obciążenia związane z dwukrotnym składaniem. Dzięki temu trzy segmenty ekranu zamykają się z minimalną szczeliną, bez fizycznego kontaktu pomiędzy panelami

Samsung Galaxy Z Trifold

Samsung zastosował też nową konstrukcję wyświetlacza z dodatkową warstwą wzmacniającą oraz tytanową obudową zawiasu. Całość, mimo formy z aż trzema panelami, po rozłożeniu ma jedynie 3,9 mm grubości w najcieńszym miejscu. Skutkiem ubocznym nietypowej formy jest masa - 309 g - plasująca TriFold w kategorii urządzeń zauważalnie cięższych od klasycznych Foldów.

Samsung Galaxy Z Trifold

Pod względem wydajności Samsung nie oszczędzał, bowiem Galaxy Z TriFold korzysta z platformy Snapdragon 8 Elite for Galaxy, wspieranej przez 16 GB RAM i szybkie pamięci UFS. Smartfon otrzymał największy w historii składanych Samsungów akumulator 5600 mAh, podzielony na trzy ogniwa umieszczone w każdym segmencie obudowy. Smartfon wspiera ładowanie przewodowe 45 W oraz bezprzewodowe 15 W.

Zestaw aparatów to kropka w kropkę kopia z Galaxy Z Fold 7: główny aparat 200 MP, ultraszeroki 12 MP oraz teleobiektyw 10 MP z trzykrotnym zoomem optycznym. Zarówno ekran przedni, jak i wewnętrzny panel mają 10-megapikselowe aparaty do selfie.

Sama gwiazda smartfona, czyli ekran, to 10-calowy panel o proporcjach 16:11, z ulepszoną technologią Dynamic AMOLED 2X i odświeżaniem 120 Hz. Jasność sięga 1600 nitów na rozłożonym ekranie i 2600 nitów na froncie. Czytelność w trudnych warunkach oświetleniowych można poprawić dzięki wbudowanej w urządzenie technologii Vision Booster.

Trzeci wyświetlacz i nowy układ ekranu pozwoliły firmie na wprowadzenie bardziej wymagających scenariuszy pracy. W trybie pełnego rozłożenia Galaxy Z TriFold działa jak trzy 6,5-calowe smartfony obok siebie, umożliwiając wygodne korzystanie z trzech aplikacji jednocześnie, zapisywania ulubionych zestawów okien jako czy szybkiego przełączania układów. Z myślą o większej przestrzeni roboczej zoptymalizowano interfejs wielu aplikacji, od Samsung Health po YouTube czy Galerię. TriFold jest też pierwszym smartfonem z mobilnym DeX w trybie standalone - system desktopowy działa bez potrzeby podłączania zewnętrznego ekranu, zmieniając telefon w kompaktowy komputer z obsługą wielu wirtualnych pulpitów.

Samsung Galaxy Z Trifold - przykładowe sposoby wykorzystania dużego ekranu

Samsung dodał do urządzenia mechanizmy bezpieczeństwa samego składania. Jeśli użytkownik spróbuje złożyć smartfon nieprawidłowo, smartfon wywoła alarm w formie wibracji i komunikatu. Producent przyznaje jednak, że delikatna, wewnętrzna warstwa ekranu nadal wymaga ostrożności od użytkownika - to kompromis wciąż wpisany w konstrukcje składane, a w przypadku podwójnie składanej powierzchni ekranu ryzyko zarysowań rośnie.

Galaxy Z TriFold trafi do sprzedaży w Korei 12 grudnia 2025 roku. W kolejnych tygodniach pojawi się m.in. w Chinach, na Tajwanie, w Singapurze, ZEA oraz w Stanach Zjednoczonych - tam premiera planowana jest na pierwsze miesiące 2026 roku. Ceny nie podano, ale według pierwszych szacunków urządzenie będzie zauważalnie droższe od Galaxy Z Fold 7, i osiągnąć cenę nawet 10 tys. zł.

Samsung zapowiedział dodatkowe benefity dla pierwszych nabywców, w tym półroczną subskrypcję Google AI Pro oraz jednorazową 50-procentową zniżkę na naprawę wyświetlacza.

Debiut Galaxy Z TriFold pokazuje, jak daleko zaszła idea urządzeń składanych od czasów pierwszego Folda, ale jednocześnie budzi mieszane uczucia. Spodziewna wysoka cena, konieczność wyjątkowo ostrożnego obchodzenia się z delikatnym ekranem i format pełnoprawnego tabletu po rozłożeniu sprawiają, że dla przeciętnego użytkownika pozostanie to raczej ciekawostka niż alternatywa dla klasycznego smartfona. Przynajmniej przez kilka najbliższych lat.

Malwina Kuśmierek 02.12.2025 07:59

