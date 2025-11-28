Samsung Galaxy w potężnych promocjach. Takich cen dawno nie widziałem

Ładowanie...

Jeśli ktoś czekał na moment, żeby wejść w najnowszą generację Galaxy S25 albo odświeżyć sobie cały zestaw telefon + tablet czy telefon + TV to Black Friday 2025 jest jednym z najlepszych momentów w roku.

Poniżej zestaw najciekawszych promocji na sprzęty Galaxy - wraz z komentarzem, dla kogo które urządzenie ma najwięcej sensu i gdzie faktycznie opłaca się wydać pieniądze.

Samsung Galaxy S25 12/128 GB niebieski – Sferis

Cena katalogowa: 3999 zł

Cena w Black Friday 2025: 2585 zł

Oszczędność: 1414 zł (ponad 35 proc.)

Galaxy S25 to tegoroczny, kompaktowy sztandarowiec Samsunga z topowym Snapdragonem 8 Elite for Galaxy, 12 GB RAM oraz ekranem Dynamic AMOLED 120 Hz. W praktyce oznacza to, że dostajemy pełnoprawny telefon z najwyższej półki, ale w rozmiarze, który nie rozpycha kieszeni i nie męczy dłoni - coś, czego w świecie Androida nadal jest bardzo mało.

Samsung Galaxy S25

W porównaniu z Galaxy S24 FE, który jeszcze chwilę temu uchodził za tańszego sztandarowca, S25 jest wyraźnie mocniejszy - zarówno w codziennym działaniu, jak i w grach. Snapdragon 8 Elite for Galaxy to układ 3 nm, z bardzo wysokimi taktowaniami i rozbudowaną częścią AI/Pro Visual Engine, co przekłada się na szybsze przetwarzanie zdjęć, lepszą stabilność w grach i większą wydajność w zastosowaniach pro, jak montaż wideo czy praca na kilku aplikacjach równocześnie. Do tego dochodzi adaptacyjne odświeżanie 1–120 Hz, dzięki któremu ekran potrafi zejść do bardzo niskiej częstotliwości, gdy nic się na nim nie dzieje - oszczędzając baterię.

Z punktu widzenia foto S25 to klasyczny zestaw trzy dobre aparaty, a nie jeden świetny i dwa do zapchania listy specyfikacji. Główna matryca 50 MP z OIS, teleobiektyw z 3x zoomem optycznym oraz szeroki kąt robią robotę - kluczowy upgrade w stosunku do modeli serii A i różnica, którą widać choćby w nocnych zdjęciach i portretach. Wydajniejsze algorytmy przetwarzania AI w S25 sprawiają, że zdjęcia mają lepszą dynamikę i mniejsze zaszumienie, niż w S24 FE. Jedynym realnym kompromisem jest bateria 4000 mAh - solidna, ale nie tak długodystansowa jak w S24 FE (4700 mAh).

Samsung Galaxy S25 12/128 GB niebieski – Sferis

W tej konkretnej ofercie w Sferis kluczowy jest jednak stosunek ceny do możliwości. 2585 zł to pułap, w którym jeszcze niedawno oglądało się raczej wyższe średniaki, a nie świeżego sztandarowca z 12 GB RAM. Dla kogo to najlepsza oferta? Dla osób, które:

chcą możliwie najmocniejszego Samsunga w rozsądnych pieniądzach,

wolą kompakt niż patelnię 6,7 cala,

planują grać, robić dużo zdjęć i liczą na długie wsparcie aktualizacjami.

Przy tej cenie S25 w Sferis jest jednym z najbardziej opłacalnych telefonów Samsunga w tegorocznym Black Friday - szczególnie, jeśli kupującemu nie przeszkadza mniejsza bateria, a zależy mu na topowych podzespołach.

Samsung Galaxy S25 12/128 GB – Amazon

Cena katalogowa: 3999 zł

Cena w Black Friday 2025: 2522,35 zł

Oszczędność: ≈1477 zł

Amazon schodzi z ceną jeszcze niżej niż Sferis - 2522,35 zł czyni tę ofertę jednym z absolutnie najlepszych sposobów, żeby wejść w Galaxy S25 w wersji 12/128. Różnica wobec Sferisa to około 60 zł, więc w praktyce wybór między tymi sklepami będzie zależał od własnych preferencji: formy dostawy, obsługi posprzedażowej czy wcześniejszych doświadczeń z danym sprzedawcą.

Samsung Galaxy S25

Pod względem hardware’u dostajemy to samo, co wyżej: Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 12 GB RAM, ekran Dynamic AMOLED 120 Hz, potrójny aparat 50 MP + tele + ultra-wide, wsparcie dla bezprzewodowego ładowania (w tym Qi2) i szybką łączność 5G. S25, w porównaniu z S24 FE, jest nie tylko szybszy, ale przede wszystkim wyraźnie bardziej future-proof - mocniejszy układ, dłuższe wsparcie systemowe i intensywniej rozwijane funkcje AI, które Samsung mocno eksponuje w serii Galaxy S25.

Różnica między S25 z Amazonu a np. mocnym średniakiem pokroju Galaxy A56 jest zasadnicza: A56 to telefon, który spełni wszystkie codzienne potrzeby, ale S25 zjada go na śniadanie w grafice 3D, przetwarzaniu obrazu i ogólnej responsywności UI. Dla osób obrabiających zdjęcia, nagrywających w 4K/8K czy grających w najnowsze tytuły mobilne, ten zapas mocy ma znaczenie - szczególnie w perspektywie 3-4 lat używania.

SPRAWDŹ OFERTĘ Okazja na Galaxy S25 Amazon

Jeżeli priorytetem jest maksymalna cena/jakość, a kupujący dobrze czuje się z zamawianiem elektroniki przez Amazon to ta oferta w okolicach 2522 zł jest w praktyce no brainerem w segmencie kompaktowych flagowców Samsunga na Black Friday 2025.

Samsung Galaxy A56 8/128 GB grafitowy

Cena katalogowa: 1799 zł

Cena w Black Friday 2025: 1199 zł

Oszczędność: 600 zł

Samsung Galaxy A56

Galaxy A56 to tegoroczny średniak Samsunga, który w promocji Black Friday 2025 wskakuje na bardzo atrakcyjny poziom cenowy - 1199 zł. W tej kwocie dostajemy telefon z nowoczesnym designem, ekranem AMOLED 120 Hz, przyzwoitym procesorem 5G i 8 GB RAM, który spokojnie wystarczy zdecydowanej większości użytkowników. To urządzenie, które można polecić komuś, kto:

chce po prostu dobry telefon do zdjęć, sociali, Netflixa i okazjonalnego grania,

nie musi mieć sztandarowych parametrów aparatu,

ale nie chce też schodzić w budżetową półkę.

Ważny kontekst: równolegle Samsung odpalił bardzo mocną akcję dwa smartfony w cenie jednego, w której kupując Galaxy A56 (lub A36) można zgarnąć Galaxy A17 gratis - pod warunkiem spełnienia warunków akcji (zakup u partnera, aktywacja z kartą SIM w Polsce do 4 stycznia 2026 r., zgłoszenie przez Samsung Members itd.). W takim scenariuszu A56 za 1199 zł robi się wręcz absurdalnie opłacalny: dostajemy dobrego średniaka jako główny telefon plus drugi, tańszy model w bonusie - idealny jako telefon dla dziecka, telefonu dla rodzica czy po prostu sprzęt na odsprzedaż.

SPRAWDŹ OFERTĘ Okazja na Samsunga Galaxy A56 Empik

Na tle serii S Galaxy A56 oczywiście nie ma aż tak rozbudowanego aparatu i nie zaoferuje takiej płynności w najbardziej wymagających grach, ale z punktu widzenia przeciętnego power usera jego możliwości są zaskakująco bliskie sztandarowcom zaledwie sprzed dwóch generacji. To rozsądny wybór, jeśli budżet jest ograniczony, a kupujący nie widzi sensu dokładać kilkuset złotych do S24 FE czy tym bardziej S25.

W skrócie: w okolicach 1200 zł Galaxy A56 to jeden z najbezpieczniejszych wyborów dla rodziny, a w połączeniu z trwającą akcją Samsunga 2 w 1 zamienia się wręcz w najciekawszy zestaw dla kogoś, kto chce zrobić hurtowe zakupy telefonów na Black Friday 2025.

Samsung Galaxy S24 FE 8/128 GB grafitowy

Cena katalogowa: 1919 zł

Cena w Black Friday 2025: 1692,99 zł

Oszczędność: ~226 zł

Galaxy S24 FE to telefon, który wciąż idealnie wpisuje się w rolę sztandarowca dla rozsądnych. Wersja FE ma procesor Exynos 2400e, 8 GB RAM i duży 6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz. Wydajnościowo odstaje od S25, ale nadal spokojnie radzi sobie z wymagającymi aplikacjami, grami i codzienną pracą, a dzięki większej baterii 4700 mAh potrafi dłużej wytrzymać z dala od ładowarki.

Samsung Galaxy S24 FE

Różnica między S25 a S24 FE sprowadza się głównie do kilku kluczowych decyzji użytkownika:

Rozmiar i ergonomia - S25 jest wyraźnie mniejszy (6,2 cala) i bardziej kompaktowy, S24 FE to multimedialna patelnia 6,7 cala, lepsza do oglądania seriali, YouTube’a i pracy na podzielonym ekranie.

Wydajność i AI - S25 ma najnowszego Snapdragona 8 Elite for Galaxy, dużo mocniejsze CPU/GPU i nowszy pakiet funkcji AI, co czuć w grach, szybszym przetwarzaniu zdjęć oraz płynności po latach. S24 FE jest szybki, ale jednak jedną półkę niżej.

Bateria - S24 FE ma 4700 mAh, więc w typowym użytkowaniu wytrwa dłużej niż S25 z 4000 mAh, mimo tej samej mocy ładowania (25 W przewodowe, 15 W bezprzewodowe).

W Black Friday 2025 S24 FE w cenie 1692,99 zł jest ciekawą propozycją dla kogoś, kto potrzebuje:

dużego, dobrego ekranu do multimediów,

prawie sztandarowej jakości zdjęć i wideo,

długiego czasu pracy na jednym ładowaniu,

a jednocześnie nie chce przekroczyć psychologicznej granicy ~1700 zł.

SPRAWDŹ OFERTĘ Okazja na Samsunga Galaxy S24 FE Empik

Trzeba jednak uczciwie zauważyć, że względem ogromnej przeceny na S25 (ponad 1400 zł rabatu) upust na S24 FE wygląda dość skromnie. S24 FE wciąż ma sens, ale przede wszystkim dla osób, które świadomie chcą dużego ekranu i dłuższego czasu pracy, a nie zależy im na absolutnym topie wydajności czy funkcjach AI z najnowszej generacji.

Samsung Galaxy Tab A9 Wi‑Fi 8/128 GB

Cena katalogowa: 699 zł

Cena w Black Friday 2025: 537,30 zł

Oszczędność: ~162 zł

Samsung Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9 Wi‑Fi 8/128 GB to budżetowy tablet, który w 2025 r. celuje w użytkowników szukających drugiego ekranu do domu: Netflixa, YouTube’a, przeglądania sieci, prostych gier i pracy z dokumentami. Specyfikacja jest jak na tę półkę cenową bardzo sensowna:

ekran 8,7 cala TFT o rozdzielczości 1340 × 800 z odświeżaniem 90 Hz (ważne - to nie 60 Hz, więc przewijanie i animacje są wyraźnie płynniejsze),

8 GB RAM i 128 GB pamięci na dane, z możliwością rozszerzenia kartą microSD (do 1 TB),

procesor MediaTek Helio G99 lub zbliżony układ klasy średniej, który bez problemu uciągnie większość typowych zadań,

bateria 5100 mAh - wystarczająca na kilka godzin intensywnej pracy czy oglądania wideo.

W realnym świecie oznacza to, że Tab A9 jest znacznie przyjemniejszy w użyciu niż tanie, dławione tablety z 4 GB RAM. 8 GB w tym segmencie robi ogromną różnicę w multitaskingu - da się równolegle trzymać w pamięci przeglądarkę, komunikator, YouTube’a i podstawowe aplikacje biurowe bez masowego przeładowywania ich przy każdym przejściu.

SPRAWDŹ OFERTĘ Okazja na Samsunga Galaxy Tab A9 Media Markt

Przecena do około 537 zł sprowadza ten tablet do poziomu, w którym jest on świetnym:

sprzętem kanapowym do seriali,

urządzeniem dla dziecka (szczególnie z profilem dziecięcym i kontrolą rodzicielską),

mobilnym ekranem do Teamsów/Zooma czy okazjonalnej pracy zdalnej.

Dzięki integracji z kontem Samsung i funkcjom typu Quick Share Tab A9 dobrze dogaduje się z telefonami Galaxy-– przerzucanie zdjęć, notatek czy dokumentów między urządzeniami jest po prostu wygodniejsze. Jeśli ktoś wchodzi teraz w S25 lub S24 FE to taki tani tablet jako uzupełnienie ekosystemu ma naprawdę sporo sensu.

Oficjalne akcje promocyjne Samsunga na Black Friday 2025

Samsung Galaxy Z Fold7

Poza konkretnymi przecenami u partnerów Samsung odpalił na Black Friday 2025 cały pakiet akcji w swoim oficjalnym sklepie samsung.pl i w aplikacji Samsung Shop. To ważne, bo czasem bardziej opłaca się zapłacić nieco wyższą cenę na wejściu, ale skorzystać z bonusów Samsung Rewards, cashbacków czy multirabatów.

Samsung Rewards na smartfony i tablety Galaxy

W oficjalnym sklepie Samsunga można zgarnąć spore paczki punktów Samsung Rewards przy zakupie wybranych modeli smartfonów z serii Galaxy S25/S24 oraz nowych Galaxy Z. W przypadku nowych tabletów Galaxy Tab S11 i S11 Ultra bonusy sięgają odpowiednio 650 i 1000 zł w punktach. Te punkty można potem przeznaczyć na kolejne zakupy - np. akcesoria, zegarek Galaxy Watch czy drugi telefon.

SPRAWDŹ OFERTĘ Oficjalne promocje Samsunga Samsung

W praktyce oznacza to, że przy rozsądnym planowaniu zakupów:

kupuje się np. S25 (lub S24 FE) w oficjalnym sklepie,

zgarnia punkty Rewards,

a potem za te punkty dociąga się tańszy tablet, zegarek lub słuchawki Galaxy Buds.

Taki scenariusz często wychodzi korzystniej niż goła promocja cenowa w jednym z elektromarketów - zwłaszcza gdy celem od początku jest zbudowanie większego ekosystemu Galaxy.

Multirabaty, kody i program OdZysk

Samsung przygotował też kilka równoległych akcji:

kody MEGA i MULTI dodatkowe procentowe zniżki przy zakupie AGD, monitorów czy kilku produktów naraz (np. rabat na tańszy sprzęt przy zakupie większej liczby urządzeń),

program OdZysk - możliwość oddania starego sprzętu (TV, AGD, monitory), co dodatkowo obniża koszt nowego produktu ponad standardową promocję,

specjalne rabaty na monitory (w tym gamingowe Odyssey, także OLED), często łączone z kodami typu BFMON15 i MEGA,

cashbacki na wybrane telewizory OLED (seria S90F i S95F) - z możliwością zwrotu nawet do 3500 zł przy spełnieniu warunków (zakup, wystawienie opinii z odpowiednimi hashtagami, formularz zgłoszeniowy).

Z punktu widzenia kogoś, kto wchodzi teraz w Galaxy S25, zestaw promocyjny jest więc bardzo atrakcyjny: można jednocześnie wymienić telefon, tablet i np. monitor czy telewizor, a przy sprytnym wykorzystaniu Rewards, cashbacków i OdZysku wycisnąć z Black Friday 2025 dużo więcej niż tylko rabat na sam smartfon.

Akcja dwa smartfony w cenie jednego

Osobno warto przypomnieć akcję dwa w cenie jednego, w której:

kupując Galaxy A56 lub A36, otrzymuje się Galaxy A17 jako gratis,

a kupując wybrane modele z wyższej półki (S24, seria S25, Z Fold 7, Z Flip 7 FE), można zgarnąć Galaxy A36.

Ta promocja funkcjonuje równolegle do standardowych zniżek Black Friday i działa w wybranych sieciach sprzedaży, z obowiązkowym zgłoszeniem przez aplikację Samsung Members. Dla osób kupujących S25 może to być jeszcze ciekawsza opcja niż sama przecena - nawet jeżeli cena na start jest trochę wyższa niż w Amazonie czy Sferisie, realna wartość zestawu (S25 + A36) potrafi przebić pozornie tańsze oferty.

Który Galaxy w Black Friday 2025 ma największy sens?

Jeśli spojrzeć na tegoroczne promocje chłodnym okiem, widać wyraźnie kilka gwiazd wieczoru:

Galaxy S25 za ~2520-2585 zł - absolutnie kluczowa okazja dla każdego, kto chce kompaktowego sztandarowca na lata. Wydajność, aparat, ekran i funkcje AI są na poziomie, którego w tym budżecie po prostu nie było jeszcze rok temu.

Galaxy A56 za 1199 zł - świetny średniak dla siebie lub rodziny, a w połączeniu z akcją drugi smartfon gratis potencjalnie najciekawszy sposób na uzbrojenie dwóch osób w nowe telefony za relatywnie niewielkie pieniądze.

Galaxy S24 FE za ~1693 zł - duży ekran, dobra bateria i prawie sztandarowe możliwości. Ma sens głównie dla tych, którzy wolą większy wyświetlacz i dłuższy czas pracy niż absolutny top wydajności.

Galaxy Tab A9 Wi‑Fi za ok. 537 zł - tani, ale sensownie wyposażony tablet do domu, rozrywki i prostych zadań, dobrze wpisujący się w ekosystem Galaxy.

Oficjalne akcje Samsunga (Rewards, cashback, multirabaty, OdZysk) - kluczowe, jeśli celem jest nie tylko telefon, ale budowa całego ekosystemu: telefon + tablet + monitor/TV + AGD.

Dla świadomych użytkowników, jak czytelnicy Spider’s Web, Black Friday 2025 nie sprowadza się już do pojedynczej taniej sztuki, ale do zbudowania sensownego zestawu na kilka lat. W tym roku Samsung daje ku temu naprawdę sporo narzędzi: od agresywnych cięć cenowych na smartfonach, przez dodatkowe punkty Rewards, po akcje łączone z darmowymi telefonami i zwrotami gotówki.

Jeżeli ktoś do tej pory zwlekał z wymianą starego Galaxy S20/S21 czy średniaka sprzed kilku lat - ten Black Friday jest jednym z tych momentów, w których trudno znaleźć argument, by czekać kolejny rok.

Albert Żurek 28.11.2025 15:39

