Samsung zrobi porządek z powiadomieniami. Koniec nękania

W nadchodzącej aktualizacji systemu One UI Samsung wprowadzi przydatny ogranicznik niechcianych powiadomień. Aplikacje, które zaśmiecają telefon, zostaną wreszcie odpowiednio potraktowane przez system.

Albert Żurek
Samsung ograniczy powiadomienia
Sprawa dotyczy aktualizacji One UI 8.5, która ma wprowadzić masę przydatnych nowości do telefonów Samsunga. Nie tylko tych bazujących na sztucznej inteligencji - jak funkcja podsumowywania powiadomień - ale też narzędzi związanych z personalizacją. Teraz poznaliśmy kolejną z nich.

Telefon Samsunga nie pozwoli aplikacjom cię nękać. Zablokuje spam

Informator z serwisu X, Tarun Vats, poinformował, że One UI 8.5 otrzyma narzędzie nazwane "blokowanie aplikacji z nadmiernymi reklamami". Na potwierdzenie rozwiązania dodał zrzuty ekranu z telefonu Samsunga, z których dowiadujemy się wielu przydatnych informacji na temat nowości.

Rozwiązanie nie będzie po prostu blokować aplikacji, które wysyłają wiele powiadomień. To nie miałoby większego sensu - komunikatory internetowe potrafią wyświetlić kilkaset powiadomień dziennie, bo taka jest ich rola.

System skupi się na aplikacjach, które zasypują użytkownika reklamami, promocjami czy powiadomieniami sprzedażowymi. Wiadomo, że w wielu przypadkach komunikaty z aplikacji sklepów bywają przydatne - np. gdy informują o obniżce obserwowanego produktu. Problem zaczyna się wtedy, gdy zamieniają się w nieustanny potok ofert, które zupełnie nas nie interesują.

Nowe narzędzie w One UI 8.5 po wykryciu spamu będzie wprowadzać aplikacje w stan głębokiego uśpienia. Tak, aby nie mogły się samodzielnie uaktywnić, działać w tle i wysyłać powiadomień. Obecnie w telefonach Samsunga jest podobne rozwiązanie usypiające nieużywane przez dłuższy czas aplikacje. Teraz zostanie ono rozszerzone na programy generujące nadmierną liczbę powiadomień.

Większa automatyzacja usuwania niechcianych powiadomień

Nowość będzie działać domyślnie dla wszystkich aplikacji wyświetlających potencjalne spamowe powiadomienia. Użytkownik ma mieć również dostęp do inteligentnego blokowania, które analizuje zawartość powiadomień pod kątem reklam. Analiza jednak ma być przeprowadzana lokalnie na urządzeniu.

Co prawda już teraz użytkownicy mają możliwość ręcznej kontroli powiadomień aplikacji, no ale trzeba włączyć ją samemu zaawansowanych ustawieniach powiadomień. Dodatkowo obecne rozwiązanie bazuje na twórcach aplikacji, którzy muszą przypisać kategorie wysyłanych komunikatów w swojej aplikacji. Niekoniecznie każdy to robi. 

Nowe rozwiązanie ma wyręczyć użytkownika i automatycznie filtrować niechciane komunikaty, bez konieczności aktywowania dodatkowych opcji i bez polegania na twórcach oprogramowania. Funkcja zadebiutuje wraz z One UI 8.5, które początkowo trafi na smartfony z serii Samsung Galaxy S26. Nie wiadomo jeszcze, czy będzie dostępna dla wszystkich modeli producenta.

Albert Żurek
01.12.2025 18:37
Tagi: AndroidGoogleSamsungSmartfony
