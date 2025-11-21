Samsung będzie ci patrzył na ekran. Powie, co masz robić

Ładowanie...

Rozwiązanie trafi do nadchodzącej nakładki systemowej One UI 8.5, która będzie oferować naprawdę sporo zmian. O oprogramowaniu wiemy już dużo za sprawą różnych przecieków, ale nowe funkcje cały czas są dodawane. Kolejną z nich będzie Now Nudges.

Samsungi z nową opcją Now Nudges. Będzie ci patrzył na ekran i podpowiadał

Serwis Android Authority w plikach systemu One UI 8.5 odnalazł informacje dotyczące nadchodzącej funkcji o nazwie Now Nudges. Będzie to kolejna nowość w ramach pakietu Galaxy AI, w której producent wykorzysta sztuczną inteligencję. Do sieci wyciekły też zrzuty ekranu z opisem rozwiązania, dzięki którym wiemy, co zaoferuje.

Opcja ma działać w taki sposób, że wykorzysta Galaxy AI, które ma analizować to, co mamy wyświetlone na ekranie. Rozwiązanie ma działać na trzech płaszczyznach.

Pierwsza to Szybkie wykonywanie zadań, które wykrywają i sugerują, kiedy warto skorzystać z innej aplikacji. Na przykład, gdy podczas korzystania z popularnych komunikatorów internetowych takich jak Messenger, WhatsApp dostaniemy wiadomość z adresem, sztuczna inteligencja zasugeruje nam przejście do Map Google. Nie będziemy musieli kopiować lub wpisywać adresu ręcznie, proces zostanie zautomatyzowany.

Druga część Now Nudges to Przywołanie ważnych informacji. Opcja ma zapamiętywać dane przeglądane w przeszłości i starać się je przypomnieć wtedy, kiedy będziemy ich potrzebować. Trzecia to Łatwe wypełnianie formularzy - rozwiązanie będzie wykorzystywać dane osobowe użytkownika, aby łatwiej wypełniać formularze z adresami (np. do dostawy przesyłki).

Wszystkie trzy narzędzia mają bazować na zasadzie obserwacji ekranu użytkownika, co wydaje się nieco przerażające. SamMobile jednak uważa, że Nudges najprawdopodobniej będzie bazować na modelu sztucznej inteligencji działającym na telefonie - Gemini Nano. Wiele innych obecnie dostępnych funkcji z pakietu Galaxy AI bazuje na lokalnych modelach AI.

Zauważano też, że nadchodzącą funkcja Now Nudges pod wieloma względami przypomina opcję od Google'a, nazwaną Magic Cue. Ta została wdrożona do smartfonów Google Pixel 10, choć obecnie jest mocno ograniczona pod względem obsługi języków. Nie spodziewam się jednak, że podobny los czeka narzędzie Samsunga. Wystarczy tylko spojrzeć na to, że Galaxy AI działa w j. polskim. Dlatego możemy założyć, że Now Nudges też zostanie udostępnione dla polskich użytkowników Galaxy.

Jeśli tak się stanie, funkcja będzie dostępna wyłącznie na sztandarowych modelach wspierających pakiet Galaxy AI. Czyli np. seria Galaxy S25 czy Galaxy Z Fold/Flip 7. Rozwiązanie powinno zostać wprowadzone wraz z aktualizacją One UI 8.5 bazującą na Androidzie 16. Oczekuje się, że nakładka w pierwszej kolejności zadebiutuje na smartfonach z rodziny Galaxy S26, a dopiero później będzie rozszerzana na starsze urządzenia.

Albert Żurek 21.11.2025 20:47

