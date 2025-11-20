Tańszy Samsung będzie miał dziwną przewagę. Wyprzedzi Galaxy S26

Ładowanie...

Jakiś czas temu, przy okazji przesiadki ze średniopółkowego A52s na S25, zwróciłam uwagę, że obecnie przepaść pomiędzy flagowcem a przeciętnym smartfonem jest mała i widoczna głównie podczas robienia zdjęć i filmów.



Trend ten raczej będzie się utrzymywał i ktokolwiek chce szybkiego ładowania, prawdopodobnie powinien dwa razy się zastanowić, czy chce nadchodzącego Galaxy S26. Najnowsze przecieki sugerują bowiem sytuację, której Samsung naprawdę nie chciałby oglądać w tabelkach porównawczych: tańszy Galaxy A57 ma ładować się szybciej niż dużo droższy S26.

REKLAMA

Galaxy S26 ładuje się wolniej niż średniopółkowy A57

Informacje pochodzą z chińskiej bazy certyfikacyjnej 3C, do której właśnie trafił zarówno model SM-A5760, czyli przyszły Galaxy A57 5G, jak i flagowe SM-S9420, przypisywane Galaxy S26 i S26+. Zgodnie ze wpisami w bazie, A57 ma wsparcie dla szybkiego ładowania 45 W, zgodnego z profilami 10V/4,5A i 15V/3A. Z kolei S26 i S26+ kończą na 25 W - dokładnie takim samym ładowaniu, jakim może pochwalić się ubiegłoroczny Galaxy S25. Jeśli te dane się potwierdzą, średniak za około 2 tys. zł zaoferuje szybsze ładowanie niż smartfon oscylująca w okolicach 4 tys. zł.

To dla Samsunga kłopotliwe, bo seria A od lat pełni funkcję rozsądnego kompromisu - nie daje topowych aparatów, nie ma teleobiektywu, często pracuje na średniopółkowym Exynosie i nie ma pełnego wachlarza funkcji Galaxy AI. Tu przewaga S26 jest oczywista. Ale szybkie ładowanie to element, z którego wszyscy użytkownicy korzystają codziennie, a który w 2025 roku powinien być już ujednoliconym standardem w urządzeniach premium. Trudno więc nie odnieść wrażenia, że Samsung kolejny raz zachowawczo obcina możliwości podstawowego flagowca, by bardziej wyeksponować droższe warianty z dopiskiem "Ultra".

W praktyce oznacza to, że klienci, którzy oczekują od telefonu przede wszystkim sprawnego "doładowania" w ciągu dnia, mogą być zaskoczeni. Galaxy A57, choć wciąż pozbawiony bezprzewodowego ładowania i z pewnością słabszy w zdjęciach, może okazać się wygodniejszy w praktycznym użytkowaniu niż flagowiec, który teoretycznie powinien bić średnią półkę na każdym polu.

Na ostateczne wnioski trzeba jeszcze poczekać do premiery, ale jedno jest jasne: jeśli Samsung faktycznie zamierza utrzymać 25 W w Galaxy S26, to różnica między średnią a wysoką półką będzie malała szybciej, niż koreański koncern chciałby przyznać. A57 może nie tylko "dogonić", ale wręcz ośmieszyć podstawowego flagowca - przynajmniej w kwestii ładowania.

Więcej na temat serii Galaxy S26:

REKLAMA

Zdjęcie główne: Framesira / Shutterstock

REKLAMA

Malwina Kuśmierek 20.11.2025 06:13

Ładowanie...