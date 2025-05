Przesiadłam się z czteroletniego średniaka na flagowca. Opowiem, dlaczego nie było warto

Funkcji, wśród których w s25 wyróżniają się oczywiście funkcje Galaxy AI. Których szczerze powiedziawszy nie używam. Już na moim Galaxy A52s wystarczało mi to, co rynek czatbotów i innych generatywnych cudów na kiju miał do zaoferowania poprzez sklep Google Play i przeglądarkę, a obecnie moje użycie szeroko promowanych przez Samsunga funkcji AI ogranicza się do czatów z Gemini na temat losowych problemów dnia codziennego ("czy ten znak znaczy, że mogę wsadzić kubek to zmywarki") czy stanu moich roślin na balkonie oraz do używania Zakreśl, aby wyszukać. To pierwsze byłam w stanie osiągnąć już na poprzednim telefonie, to drugie (podobnie jak garść innych funkcji AI) trafiło już do średniopółkowych Galaxy A56.