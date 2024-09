Tak wygląda iPhone po roku noszenia bez etui. Liczę rysy i pokazuję pajęczynkę

Korzystałem też z telefonu w wodzie. Na urlopach wskakiwałem wielokrotnie do basenu, nagrywając kamerą siebie i przyjaciół. Robiliśmy całe sekwencje skoków, filmiki w slow-mo, itd. Zdarzyły się też upadki do piasku na plaży i nieplanowane kąpiele w morzu. Mówiąc wprost, nie było taryfy ulgowej, a telefon wykorzystywałem do tego, do czego został stworzony, czyli do towarzyszenia mi we wszystkich aktywnościach.