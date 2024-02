Najnowsze topowe telefony Apple’a zadebiutowały nieco ponad kwartał temu. Dostępne są dwa modele, które dzielą ze sobą większość podzespołów. Pierwszy to iPhone 15 Pro z 6,1-calowym ekranem, a drugi to iPhone 15 Pro Max z 6,7-calowym panelem i to właśnie z tego większego korzystam na co dzień. Z mniejszym też spędziłem sporo czasu zaraz po premierze, ale skoro korzystałem wcześniej z 12, 13 i 14 Pro Maksów, to na stałe zostałem przy dużym.