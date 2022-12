Always On Display w iPhonie wreszcie działa jak należy. Nie można było tak od razu?

Sam, gdybym tylko miał możliwość wyłączenia tapety w trybie Always On Display po pierwszym uruchomienia swojego iPhone’a 14 Pro Max, zapewne bym to zrobił i używał do dziś czarnego tła z datą i godziną. Teraz, po kwartale korzystania z niej, jestem do niej na tyle przyzwyczajony, że rezygnować z niej nie zamierzam. Jeśli tak było, to można to uznać za naprawdę cwany ruch ze strony Apple’a.