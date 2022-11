Apple uniezależnia się od Azji. Koncern przenosi produkcję procesorów do Stanów Zjednoczonych

Jedną z nich jest ustawa federalna "The CHIPS and Science Act" uchwalona 9 sierpnia bieżącego roku przez 117 Kongres Stanów Zjednoczonych. W ramach tej ustawy amerykański rząd przeznaczył sumę 280 miliardów dolarów na wsparcie badań i produkcji półprzewodników na terenie USA. Docelowo The CHIPS and Science Act ma zwiększyć konkurencyjność, innowacyjność i bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych, a także pobudzić inwestycje w krajowe zdolności produkcyjne w zakresie półprzewodników.