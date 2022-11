Którego podstawowego iPhone'a kupić?

Wszystkie telefony Apple oferują to, co najważniejsze: niezawodny telefon komórkowy wyposażony w bezpieczny system operacyjny iOS, a w przypadku nowszych modeli również ładowanie bezprzewodowe i czytnik linii papilarnych. Warto jednak pamiętać, że dostępna w telefonie iPhone Apple pamięć wbudowana nie może zostać rozbudowana, a nawet sam system iOS zajmuje coraz więcej miejsca. Stawiając na produkty z rodziny Apple iPhone, warto więc dokładnie przemyśleć, ile pamięci powinien mieć telefon. iPhone wyposażony jest w świetny odbiornik GPS, dzięki czemu sprawdzi się jako nawigacja. Wszystkie smartfony iPhone oferują doskonałe zdjęcia, ale nowy iPhone zdecydowanie się pod tym względem wyróżnia, na co wpływa doskonały obiektyw szerokokątny. Nie trzeba jednak od razu kupować najnowszego telefonu, aby można było cieszyć się bardzo dobrymi zdjęciami. Nawet starsze modele wyposażone w "zaledwie" 12 mpix oferują tak naprawdę dużo lepsze zdjęcia niż to, co można uzyskać na smartfonach innych firm, które teoretycznie mają lepsze aparaty. Przed zakupem warto natomiast zwrócić uwagę na to, czy dany model obsługuje micro sim, dual sim czy też mini sim.