Krytycy Apple’a bardzo lubią mówić, że „Apple się kończy”, zwłaszcza gdy firma wyda na świat jakiś niezbyt ciekawy produkt. Moglibyśmy nawet dziś napisać, że „Apple się kończy”, bo nowe iPady to ogromne rozczarowanie, a przejściówka do Apple Pencil to jakiś nieśmieszny żart.