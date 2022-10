Steve Jobs byłby dziś cancelowany. Był bowiem tyranem, mobberem absolutnym, skurczybykiem do szpiku kości i na dodatek parkował swój samochód na miejscach zarezerwowanych dla osób z niepełnosprawnościami. Taka postawa byłaby dziś z miejsca ukrócona, nikt nie pracowałby dla niego po 18 godzin na dobę, a za słynne zwolnienia w windzie (w Apple'u ponoć do dziś chodzi anegdodata, że gdy spotkałeś w windzie Jobsa to zadawał ci jedno pytanie: co robisz w mojej firmie i dlaczego tak dużo ci płace; rzadko kto wychodził z windy będąc dalej pracownikiem Apple'a) pewnie by z sądów nie wychodził.