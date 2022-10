Kultura zapierdolu vs współczesne czasy

Gdy zaczynałem pracę w 1999 r., to na pociągi do Warszawy i pokój wydawałem więcej, niż zarabiałem. Kompensowałem to pracami w weekendy na prywatnych uczelniach wyższych, gdzie wykładałem angielski. W pracy moim celem była absolutnie ciężka i wydajna praca po to, by zauważył mnie szef, by dał mi szansę awansu, a ja za to będę jeszcze ciężej pracował - zostanę po godzinach, zaproponuję dodatkowe umiejętności, które mogą się przydać tu i teraz lub w przyszłości. Mocno wierzyłem, że inwestuję w siebie oraz w mój potencjał.