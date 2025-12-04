REKLAMA
Laptopy na prezent świąteczny w promocjach. Szykuj portfel

Planujesz zakup laptopa na prezent, ale nie wiesz, gdzie zacząć poszukiwania idealnego modelu? W tym poradniku znajdziesz najlepsze oferty na notebooki.

Piotr Grabiec
Autor
laptopy black friday 2025 promocje na notebooki
Ledwie co zmieniliśmy kartę w kalendarzu, a za oknem już śnieg, a niedługo pojawią się przystrojone choinki. A to oznacza jedno: kupowanie prezentów. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że nie każdy Mikołaj szuka budżetowych oraz pomysłowych prezentów i istnieją Mikołajowie twardo obstający przy jednym: pod choinką znajdzie się laptop. Nie klocki Lego i nie smartwatch. Laptop.

Na Spider's Web służymy pomocom Mikołajom z takim gestem i podpowiadamy, jakie laptopy powinno się rozważyć, kupując prezent na święta. Nasze propozycje obejmują nie tylko wszystkie półki cenowe, ale i typy użytkownika - coś do codziennych zastosowań, coś do nauki i pracy, coś do rozrywki i coś dla graczy. Przygotowaliśmy listę ofert w atrakcyjnej cenie na koniec roku.

🎄Prezentownik XMAS na Spider’s Web 🎁 Twój przewodnik po idealnych prezentach

Zobacz to! Uruchomiliśmy specjalną strefę XMAS 2025 pełną świątecznych propozycji i wyjątkowych zestawień prezentowych, które pomogą ci znaleźć idealny pomysł na prezent. Aby jeszcze bardziej ułatwić poszukiwania, przygotowaliśmy także podstrony tematyczne - Dla NiejDla NiegoDla DzieckaDla Domu.

MSI Cyborg 15 A13VE-1882PL 15.6” - 3299 zł (zamiast 3599,99 zł)

Ciekawą propozycją jest laptop marki MSI, czyli Cyborg 15. Notebook o oznaczeniu kodowym A13VE-1882PL z systemem Windows 11 Home wyposażono w 15,6-calową matrycę typu LCD IPS, która wyświetla 1920 na 1080 pikseli. Do tego odświeżana jest w 144 Hz, co ucieszy graczy. Na pokładzie mamy układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4050, a za wydajność w grach i programach odpowiada również chip Intel Core i5-13420H, który ma do dyspozycji 16 GB pamięci operacyjnej typu DDR5 (5200 MHz). Gry i inne pliki można przechowywać na dysk typu SSD PCIe NVMe 4.0 o pojemności 512 GB.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Expert
MSI Cyborg 15 A13VE-1882PL 15.6"
Media Expert

HP ProBook 465 G11 16” - 3299,98 zł (zamiast 3629,99 zł)

Ciekawą propozycją jest notebook ProBook 465 G11 od marki HP. Producent wyposażył go w takie podzespoły jak procesor AMD Ryzen 7 7735U i układ graficzny AMD Radeon 680M. Generuje on obraz na matrycy o przekątnej długości 16 cali i rozdzielczości 1920 na 1200 pikseli (co oznacza, że ma proporcje 16:10, więc mieści więcej treści w pionie niż laptopy z klasycznym panoramicznym wyświetlaczem 16:9). Do tego na pokładzie mamy 16 GB RAM-u typu DDR5 (taktowanie 4800 MHz) oraz dysk SSD o pojemności 512GB typu PCIe NVMe 4.0 x4. Na urządzeniu zainstalowany jest system operacyjny Windows 11 Home.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Expert
HP ProBook 465 G11 16”
Media Expert

LENOVO IdeaPad Slim 5 16IRH10 - 3299 zł (obniżka 200 zł)

Z pewnością ciekawą propozycją jest LENOVO IdeaPad Slim 5 16IRH10. Przeceniona konfiguracja zapewnia sporo przestrzeni na dane, bo mamy do dyspozycji dysk SSD PCIe 4.0 o pojemności aż 1 TB. Do tego dochodzi aż 32 GB RAM-u (DDR5, 5600 MHz). To wszystko kryje się w kompaktowej obudowie - jak na notebooka z 16-calową matrycą (urządzenie waży 1,85 kg). Panel to LCD IPS, który ma proporcje 16:10 i rozdzielczość 1920 na 1200 pikseli. W pakiecie mamy też kamerkę Full HD, głośniki stereo 2x 2 W, moduł Wi-Fi 6 oraz port USB-C z obsługą DisplayPort do podłączania monitorów.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Markt
LENOVO IdeaPad Slim 5 16IRH10
Media Markt

Tani laptop do gier HP Victus - 2499 zł (200 zł taniej)

W tym laptopie znajdziemy zaskakująco dobre komponenty: najbardziej szokujący jest procesor AMD Ryzen 7 7445HS. To 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor - trudno znaleźć lepszą opcję w tej cenie. Karta graficzna nie jest najpotężniejsza, ponieważ to już leciwy RTX 3050, ale do prostych gier i pracy z programami biurowymi wystarczy. Pamięć? Wystarczająca: 16 GB RAM i 512 GB SSD. Należy docenić też w modelu HP Victus aktywowanego Windowsa 11.

SPRAWDŹ OFERTĘ
x-kom
HP Victus laptop
x-kom
ASUS TUF Gaming A15 FA507NVR-R7161W black friday 2025

ASUS TUF Gaming A15 FA507NVR-R7161W - 4499,9 zł (taniej o 199,01 zł)

ASUS TUF Gaming A15 FA507NVR-R7161W to świetna propozycja dla osób szukających prezentu dla graczy, który jednocześnie nie nadwyręży zbytnio portfela. Dzięki zastosowaniu procesora AMD Ryzen 7 7435HS, 16 GB pamięci RAM DDR5 (4800 MHz) i dysku SSD PCIe NVMe 4.0 o pojemności 1000 GB wraz kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4060, laptop zapewni długie godziny pozytywnych wrażeń. A to wszystko na 15,6-calowym wyświetlaczu IPS z częstotliwością odświeżania 144 Hz. Laptop został zaprojektowany z myślą zarówno o grach, jak i produktywności.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Media Expert
ASUS TUF Gaming A15 FA507NVR-R7161W
Media Expert
macbook-pro-2025-apple-m5-opinie-001
MacBook Pro (2025) z Apple M5, 14” - 6969 zł (530 zł taniej)

Najnowszy model komputera marki Apple ledwie co trafił do sprzedaży, a już teraz można nabyć go ze zniżką. MacBook Pro (2025) z chipem Apple M5 wyposażony jest w 14,2-calowy wyświetlacz Liquid Retina z małym wcięciem na kamerę internetową. W tej cenie mamy do czynienia z konfiguracją wyposażoną w SSD o pojemności 512 GB i 16 GB pamięci operacyjnej. Laptop posiada porty MagSafe, USB-C, HDMI i slot na kartę microSDXC.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Vobis
MacBook Pro (2025) z Apple M5, 14”
Vobis
Tagi: AcerASUSBlack FridayHPLaptop gamingowyLaptopyLenovoMacporadnik świątecznyprezenty
