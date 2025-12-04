Allegro ma nowy tryb zakupów. Wypróbowałem i przepadłem

Ładowanie...

Polska platforma e-commerce przygotowała własny model nazwany Allegro GPT. Firma przedstawia go jako "osobistego eksperta od zakupów" z bezpośrednim dostęp do aktualnych ofert na Allegro dla wszystkich użytkowników ChataGPT. Już nie trzeba korzystać z wyszukiwarki - można po prostu poprosić bota o pomysł na prezent.

Allegro weszło do ChataGPT. Szukanie ofert nigdy nie było tak proste

Już wcześniej podobna funkcja pojawiła się w USA, gdzie bot potrafi robić zakupy m.in. z Etsy czy Shopify. W praktyce użytkownik nie musi przeszukiwać sklepów internetowych - AI robi to za niego.

Teraz podobne możliwości trafiają do użytkowników w Polsce - Allegro GPT służy głównie do wyszukiwania produktów z Allegro z poziomu ChataGPT. To autorski model wytrenowany tak, by potrafił wybierać najlepsze produkty dostępne na platformie.

Aby z niego skorzystać, musimy wejść na stronę internetową narzędzia i kliknąć "Przejdź do Allegro GPT". Dzięki temu będziemy mogli przypisać model GPT do naszego konta i korzystać z niego w dowolnym momencie. To jednak nie tak, że po każdym włączeniu aplikacji zwykłe zapytanie w domyślnym czacie wyświetli propozycje z Allegro. Allegro GPT znajdziemy w menu na lewej stronie aplikacji lub serwisu internetowego w zakładce “Modele GPT”.

Rozwiązanie korzysta z API Allegro i przy pierwszym użyciu będzie potrzebne wyrażenie zgody. Dzięki nowości właściwie nie będzie trzeba korzystać z wyszukiwarki popularnej polskiej platformy sprzedażowej. Zamiast tego bezpośrednio w ChacieGPT będziemy mogli zadawać pytania i wydawać polecenia dot. szukanego produktu.

Ja zapytałem o pomysł na świąteczny prezent - zapytałem o zestaw klocków LEGO w kształcie kwiatka do 200 zł - narzędzie wyświetliło mi kilka propozycji w różnych cenach. W każdym produkcie została wyróżniona cena, liczba elementów i ocena zestawu. Pod ofertą znajdziemy też link, który prowadzi bezpośrednio do oferty znalezionej na Allegro.

Sam zakup odbywa się już bezpośrednio przez aplikację lub serwis internetowy polskiej platformy sprzedażowej. Płatność czy wybór metody dostawy musimy wybrać sami, tak jak robiliśmy to dotychczas. Warto zaznaczyć, że Allegro GPT jest w trakcie faz beta. Czyli obecnie może coś nie działać. Allegro zachęca do pozostawienia konstruktywnej informacji zwrotnej na temat narzędzia.

Jednocześnie rozwijany jest też asystent sztucznej inteligencji bezpośrednio na Allegro. Ten obecnie ma być dostępny tylko dla wybranych użytkowników polskiej platformy e-commerce.

Albert Żurek 04.12.2025 16:25

