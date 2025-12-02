REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Twórcy ChatGPT boją się o przyszłość. Czerwony alarm

Trzecie urodziny ChatGPT miały być świętem triumfu. Zamiast tego w siedzibie OpenAI panuje atmosfera paniki.

Maciej Gajewski
ChatGPT kontra Google Gemini
REKLAMA

Dyrektor generalny firmy, Sam Altman wysłał do pracowników dramatycznie brzmiące memorandum: Jesteśmy w krytycznym momencie dla ChatGPT. Najpotężniejszy gracz w świecie sztucznej inteligencji znalazł się pod realnym ostrzałem konkurencji.

REKLAMA

Kod czerwony - najwyższy poziom alarmu

Według doniesień The Information i Wall Street Journal OpenAI podniosła wewnętrzny poziom zagrożenia z pomarańczowego na czerwony. To najwyższa kategoria alarmowa, stosowana w sytuacjach, gdy zagrożone jest samo przetrwanie firmy. Nigdy wcześniej OpenAI nie użyła tak dramatycznej retoryki. Co się stało? Odpowiedź jest prosta: Google wreszcie się obudził.

Czytaj też:

Miesiąc temu Google zaprezentował Gemini 3, najnowszą wersję swojego modelu AI. Wyniki testów branżowych były dla OpenAI jak policzek - Gemini 3 przewyższył GPT-5 w kluczowych benchmarkach. To pierwszy raz od trzech lat, kiedy lider rynku musiał uznać wyższość konkurenta. 

Ale przewaga Google’a nie kończy się na samym modelu. Firma z Mountain View dysponuje własną, gigantyczną infrastrukturą technologiczną i biznesową. Gemini działa na autorskich procesorach Google’a, które są szybsze i tańsze niż układy Nvidii - a to właśnie od Nvidii OpenAI jest uzależnione niczym od tlenu. 

Do tego dochodzi lawinowy wzrost popularności Gemini: z 450 mln aktywnych użytkowników miesięcznie w lipcu do 650 mln w październiku. To tempo, którego OpenAI nie może zignorować.

Drastyczne cięcia i pełna mobilizacja

Altman zdecydował się na desperacki plan ratunkowy. OpenAI skupia wszystkie siły na ChatGPT, odkładając na bok niemal wszystkie inne projekty. 

Na bok odłożono: 

  • Reklamy - plan integracji płatnych rekomendacji w ChatGPT został wstrzymany. 
  • Pulse - osobisty asystent, nad którym pracowano, znika z roadmapy. 
  • Agenci AI dla handlu i zdrowia - projekty specjalistyczne zostają zamrożone. 
  • Pozostałe inicjatywy -  wszystko, co nie dotyczy bezpośredniego rozwoju ChatGPT, musi poczekać. 

Zamiast tego priorytetem jest poprawa szybkości, niezawodności i personalizacji ChatGPT. Zespół spotyka się codziennie, aby raportować postępy. To mobilizacja przypominająca atmosferę z czasów debiutu narzędzia.

Szef ChatGPT, Nick Turley, próbuje bagatelizować sytuację. Na platformie X przypomniał, że ChatGPT wciąż jest numerem jeden wśród asystentów AI, odpowiadając za 70 proc. ich użycia i 10 proc. globalnej aktywności wyszukiwawczej. Problem w tym, że pozostałe 90 proc. nadal należy do Google’a.

Dlaczego OpenAI znalazło się w defensywie?

Jeszcze niedawno wydawało się, że OpenAI jest niezniszczalne. Jednak przewaga technologiczna nie wystarczyła. Firma popełniła błędy biznesowe i nie zdołała zbudować stabilnego modelu finansowego. OpenAI wciąż nie jest rentowna i musi regularnie szukać nowych inwestorów.  Google natomiast może finansować rozwój AI z gigantycznych przychodów ze swojego podstawowego biznesu - wyszukiwarki. To pozwala mu działać spokojnie i długofalowo, podczas gdy OpenAI musi myśleć jak startup walczący o przetrwanie. Do tego dochodzi przewaga infrastrukturalna: własne procesory, pełna kontrola nad całym stosunkiem technologicznym i możliwość błyskawicznego wdrażania innowacji w produkty używane przez miliardy ludzi.

Czy jest jeszcze nadzieja? Altman twierdzi, że tak. Zapowiedział, że już w przyszłym tygodniu OpenAI pokaże nowy model rozumowania, który ma wyprzedzić możliwości Gemini. Dodał też, że nie zamieniłby się miejscami z żadną inną firmą. Czy to realna przewaga, czy tylko gra pozorów - czas pokaże. Historia zatoczyła koło. Trzy lata temu to Google ogłaszało własny code red po premierze ChatGPT. Dziś role się odwróciły: to OpenAI bije na alarm.

REKLAMA

Dla nas, zwykłych użytkowników, konsekwencje są jasne. W krótkiej perspektywie ChatGPT będzie coraz lepszy - szybszy, bardziej wiarygodny, mniej podatny na halucynacje i lepiej rozumiejący kontekst.  W dłuższej perspektywie rynek asystentów AI stanie się znacznie bardziej konkurencyjny. Google ma zasoby, aby walczyć o dominację przez lata. OpenAI musi działać pod presją, jak firma walcząca o życie. 

Czy ChatGPT utrzyma pozycję lidera? To możliwe, ale twórcy najpotężniejszego AI na świecie są naprawdę przerażeni tym, co nadchodzi. I trudno im się dziwić.

REKLAMA
Maciej Gajewski
02.12.2025 15:41
Tagi: ChatGPTGeminiGoogleOpenAISztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
15:28
Windows 11 oślepia użytkowników. Microsoft: ups
Aktualizacja: 2025-12-02T15:28:01+01:00
15:22
Mikołaj przyjechał w tym roku czołgiem. Żołnierze musieli być grzeczni
Aktualizacja: 2025-12-02T15:22:46+01:00
15:12
Najlepsze prezenty dla dzieci na Święta. Efekt "wow" gwarantowany
Aktualizacja: 2025-12-02T15:12:40+01:00
13:56
Prezent dla Niej na Święta. Jedna lista i wiesz, co kupić
Aktualizacja: 2025-12-02T13:56:05+01:00
13:47
Ostateczny dowód wyższości iPhone'a nad Androidem. Dua Lipa rozstrzygnęła wojnę
Aktualizacja: 2025-12-02T13:47:54+01:00
13:26
SMS-y nawet gdy nie ma zasięgu? Dla nich to nie problem
Aktualizacja: 2025-12-02T13:26:08+01:00
13:23
Jaki smartwatch na święta? Nasz przewodnik po najlepszych modelach
Aktualizacja: 2025-12-02T13:23:08+01:00
12:54
Projektory na prezent i dla dziecka, i dla rodziców. Czyli jakie?
Aktualizacja: 2025-12-02T12:54:13+01:00
12:45
Internet kpi z lotniska w Balicach. Padła okrutna propozycja nowej nazwy
Aktualizacja: 2025-12-02T12:45:15+01:00
11:53
Bot Muska wybiłby połowę ludzkości. Żeby chronić swojego pana
Aktualizacja: 2025-12-02T11:53:21+01:00
11:30
Nowość w aplikacji Biedronki. Możesz zbierać kasę za butelki
Aktualizacja: 2025-12-02T11:30:08+01:00
11:00
Kometa 3I/ATLAS może eksplodować. Nowe odkrycie na powierzchni obiektu
Aktualizacja: 2025-12-02T11:00:01+01:00
10:51
Prezent dla Niego na Święta. "Mam już wszystko" tu nie działa
Aktualizacja: 2025-12-02T10:51:59+01:00
10:44
Samolotem tylko z Samsungiem. Wprowadzają bardzo przydatną usługę
Aktualizacja: 2025-12-02T10:44:13+01:00
9:04
Dzwonią z banku i pokazują legitymację. Uwierzysz, dobiorą się do konta
Aktualizacja: 2025-12-02T09:04:37+01:00
8:31
Recenzja realme GT 8 Pro: najjaśniejszy smartfon i największa zmiana w serii
Aktualizacja: 2025-12-02T08:31:44+01:00
7:59
Samsung Galaxy Z TriFold oficjalnie. Rozkładasz i oczom nie wierzysz
Aktualizacja: 2025-12-02T07:59:30+01:00
7:17
Gigantyczne obniżki na sprzęt do pielęgnacji zwierząt. Sam biegnę na zakupy
Aktualizacja: 2025-12-02T07:17:08+01:00
7:01
Polskie Apache postrachem dronów. Pokazali, co potrafią te maszyny
Aktualizacja: 2025-12-02T07:01:18+01:00
6:15
Musk ma plan na dług USA. "Przypadkiem" zyska najwięcej
Aktualizacja: 2025-12-02T06:15:12+01:00
6:14
Sony szykuje wielką premierę. Nowy telewizor to kompletnie inna bajka
Aktualizacja: 2025-12-02T06:14:32+01:00
6:14
Kraków będzie miał tramwaje-stonogi. Wchodzisz i nie wiesz, gdzie się kończy
Aktualizacja: 2025-12-02T06:14:03+01:00
6:13
Android z dziwnym błędem. Telefon sam uruchamia aplikacje
Aktualizacja: 2025-12-02T06:13:28+01:00
6:11
Oszustwo na mObywatela. Czekam na twardą reakcję rządu
Aktualizacja: 2025-12-02T06:11:00+01:00
20:38
iPhone 17 bije rekordy. Nic dziwnego, że był nie do kupienia
Aktualizacja: 2025-12-01T20:38:54+01:00
19:58
ChatGPT ma 3 lata. Namieszał bardziej, niż myślimy
Aktualizacja: 2025-12-01T19:58:32+01:00
19:15
Windows 11 będzie kłamał. Microsoft sam to przyznaje
Aktualizacja: 2025-12-01T19:15:33+01:00
18:37
Samsung zrobi porządek z powiadomieniami. Koniec nękania
Aktualizacja: 2025-12-01T18:37:23+01:00
18:03
Zakażą korzystania z Androida. "Ryzyko jest zbyt duże"
Aktualizacja: 2025-12-01T18:03:55+01:00
17:32
Netflix usuwa przydatną funkcję. A było tak wygodnie
Aktualizacja: 2025-12-01T17:32:28+01:00
17:20
Telewizory na Cyber Monday - sprawdź modele warte zakupu
Aktualizacja: 2025-12-01T17:20:38+01:00
17:06
Uszczelniamy niebo przy granicy. Są ograniczenia lotów
Aktualizacja: 2025-12-01T17:06:31+01:00
16:52
Cyber Monday: słuchawki w kuszących promocjach, które trudno przeoczyć
Aktualizacja: 2025-12-01T16:52:41+01:00
16:31
iPhone 17e kończy z tanim wyglądem. Oczywiście jest haczyk
Aktualizacja: 2025-12-01T16:31:49+01:00
16:04
ChatGPT z irytującym elementem w interfejsie. Koniec tego dobrego
Aktualizacja: 2025-12-01T16:04:17+01:00
15:49
Cyber Monday: LEGO przecenione jak nigdy. Ja już zapełniam koszyk
Aktualizacja: 2025-12-01T15:49:14+01:00
15:13
Sprzęty Apple taniej na Cyber Monday. Wreszcie sensowne okazje
Aktualizacja: 2025-12-01T15:13:09+01:00
15:03
Nowy iPhone w świetnych cenach. Ruszyły grube promocje
Aktualizacja: 2025-12-01T15:03:22+01:00
14:56
Cyber Monday: smartfony w ekstra promocjach. To już ostatni moment
Aktualizacja: 2025-12-01T14:56:09+01:00
14:44
Cyber Monday - live blog. Wyszukujemy dla was tylko najlepsze oferty
Aktualizacja: 2025-12-01T14:44:55+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA