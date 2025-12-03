REKLAMA
Telefon podsumuje twoje wiadomości. Pytanie, czy tego chcesz

Do smartfonów z Androidem dodano przydatną funkcję podsumowania wiadomości przez sztuczną inteligencję. Czy jest się czego obawiać?

Albert Żurek
Sztuczna inteligencja Google powiadomienia
Google w najnowszym wydaniu systemu operacyjnego wdrożył funkcję podsumowania powiadomień. Rozwiązanie początkowo jest dostępne dla posiadaczy urządzeń jednej marki - Google. Z czasem nowość będzie trafiać na telefony innych firm. 

Telefony z Androidem podsumują ci powiadomienia. Nie tylko Google i Samsung

Duża część funkcji, która trafia w pierwszej kolejności na urządzenia Google Pixel prędzej czy później jest implementowana też do systemów operacyjnych innych producentów. Pamiętajmy, że otwarta natura Androida daje firmom ogromną dowolność pod tym względem. Dlatego to od nich zależy, czy jakaś funkcja trafi do ich wersji nakładki, czy też nie.

Właściwie już teraz mamy potwierdzenie, że nowe narzędzie podsumowania powiadomień sztuczną inteligencją trafi także na telefony marki Samsung w ramach pakietu Galaxy AI. Jakiś czas temu w sieci pojawiło się nieoficjalne doniesienie ze zrzutami ekranu, które potwierdziły nadchodzące rozwiązanie. Nowość trafi do następnej nakładki One UI 8.5, która powinna pojawić się na początku następnego roku.

fot. Google

Samsung i Google nie muszą być jednak jedynymi producentami, którzy skorzystają z podsumowania opartego na sztucznej inteligencji. Właściwie każdy producent telefonów z Androidem może je wdrożyć jako funkcja będąca częścią pakietu sztucznej inteligencji w smartfonie.

Rozwiązanie obecnie jest jednak mocno ograniczone - Google pozwala tylko na korzystanie z niej w przypadku komunikatorów internetowych. Nie zobaczymy zatem podsumowania dot. promocji z aplikacji sklepów i innych. Takie podejście ma najwięcej sensu. Dlatego, że to aplikacje komunikatorów internetowych są źródłem największej liczby powiadomień. Nierzadko jesteśmy zasypywani wiadomości z Messengera, WhatsAppa i innych. 

Opcja przyda się przede wszystkim do dłuższych wiadomości - jeśli ktoś wyśle nam tzw. ścianę tekstu, sztuczna inteligencja postara się skondensować ją do minimum i wyświetlić bardziej przystępny komunikat z kilku słów. Podsumowania będą widoczne na kafelkach poszczególnych wiadomości. Jeśli je klikniemy, rozwiniemy oryginalne powiadomienie.

fot. Google

W pakiet nowości wchodzi także kilka innych rozwiązań. Telefon będzie mógł organizować powiadomienia - automatycznie je grupować względem różnych kategorii takich jak wiadomości czy promocji. Jest w stanie też wyciszać powiadomienia o niższym priorytecie - np. komunikaty o promocjach, aby nas nie rozpraszać.

Gdzie bezpieczeństwo podsumowania wiadomości?

Rozwiązanie bazuje na modelu sztucznej inteligencji działającym na urządzeniu. Oznacza to, że funkcja podsumowania wiadomości nie może zostać zaimplementowana na wszystkie telefony. Tylko takie, które oferują wysoką moc obliczeniową pod kątem sztucznej inteligencji dzięki dedykowanemu czipowi NPU stworzonym do wykonywania obliczeń AI.

Powinniśmy zatem spodziewać się, że podsumowanie wiadomości w telefonach z Androidem będzie domeną urządzeń z najwyższej półki. Z pewnością trafi do serii Galaxy S26 (i starszych), ale miejmy nadzieję, że stanie się też częścią telefonów innych marek.

03.12.2025 21:08
