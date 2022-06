Miliard ludzi będzie siedzieć w Metaversie i kupować ubrania dla swoich awatarów. Oto przyszłość według Zuckerberga

Wizja Zuckerberga, w której interakcje pomiędzy ludźmi przejdą z mediów społecznościowych do Metaverse nie jest aż tak nierealna biorąc pod uwagę, że małymi krokami dążymy do rozszerzenia rzeczywistości. Napomnijmy tu tak prozaiczne rzeczy jak uwielbiane (albo znienawidzone?) filtry na Snapchacie, które są w stanie dodać psią mordkę do ludzkiej twarzy czy hit lata roku 2016 - Pokemon GO, który wyciągnął dobrze nam znane stworki z ekranów konsol i telewizorów. Takimi małymi kroczkami zbliżamy się do rozszerzenia naszej rzeczywistości i przeniesienia się do Metaverse. I nie chodzi tu jedynie o rozrywkę, ale o życie jako takie - nasze tożsamości, doświadczenia, prace, relacje i zasoby.