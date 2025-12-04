Revolut obroni przed złodziejami. Chcę to w moim banku

Ładowanie...

Dawniej niektórzy wręcz pomagali kieszonkowcom, nosząc w portfelu czy etui telefonu karteczkę z kodem PIN. Kiedy więc złodziej wykradał sakiewkę albo urządzenie, czuł się jak obdarowany niespodziewanym prezentem. Z czasem ludzie zaczęli zwracać uwagę na swoją przychylność, a i zabezpieczenia wzrosły. Transakcje można potwierdzać nie tylko PIN-em, ale też odciskiem palca albo selfie. Kieszonkowcy mają trudniej, choć nie jest to bariera nie do przekroczenia.

Niektórzy groźbami wymuszają odblokowanie telefonu. Zjawisko doczekało się nawet własnej nazwy: transfer mugging. To właśnie takim akcjom zapobiegać ma nowa funkcja Revolut.

"Panie złodzieju, nic nie poradzę – aplikacja nie pozwala"

Revolut wprowadza tryb uliczny. W aplikacji użytkownicy mogą wyznaczyć bezpieczne, zaufane miejsca. W pozostałych, potencjalnie ryzykownych, transakcje ponad limit trzeba będzie dodatkowo potwierdzać. Na dodatek realizacja opóźniona zostanie o godzinę, tak by w razie czego ofiara miała czas na reakcję.

Tryb uliczny jest domyślnie wyłączony. Po włączeniu tej funkcji możesz ustawić zaufane lokalizacje. Poza nimi będziesz musiał poczekać godzinę i przejść kontrolę biometryczną, zanim przelew zostanie zrealizowany. Oznacza to, że w razie kradzieży telefonu i zabrania go poza zaufaną lokalizację, konto jest chronione, aby nikt inny nie mógł z niego korzystać ani wysłać z niego pieniędzy – wyjaśnia Revolut w swoim dziale pomocy.

Aby aktywować tryb uliczny w aplikacji Revolut:

Stuknij znajdującą się w lewym górnym rogu ekranu ikonę swojego profilu.

Wybierz Papiery wartościowe, Ochronę majątku i Przelewy

Włącz przełącznik Trybu ulicznego

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby włączyć ochronę w oparciu o lokalizację i ustawić Wiarygodne lokalizacje.

Nie ma limitu co do liczby zaufanych lokalizacji, które możesz mieć jednocześnie. Jak opisuje Revolut, po włączeniu trybu ulicznego natychmiastowe usługi, takie jak WERO, Pix, Bizum, Blik i iDEAL, zostaną odrzucone, jeśli przekroczą ustawiony limit i zostaną zainicjowane poza zaufaną lokalizacją.

Pomysłodawcy zaznaczają, że tryb uliczny to "opcjonalna funkcja bezpieczeństwa, która nie gwarantuje jednak pełnej ochrony". Warto o tym pamiętać. Skoro jednak można rzucić przestępcom dodatkowe kłody pod nogi, to szkoda nie skorzystać z okazji. Nie zaszkodzi, a kto wie – być może pomoże.

Adam Bednarek 04.12.2025 10:28

