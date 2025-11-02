REKLAMA
Rząd ostrzega przed wyciekami. "Sytuacja jest bardzo poważna"

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował o dwóch groźnych incydentach. Wyciekły dane użytkowników, a w niepowołane ręce mogą wpaść naprawdę poufne informacje.

Adam Bednarek
wyciek danych
To nie był spokojny weekend. Najpierw Krzysztof Gawkowski poinformował o ataku hakerskim na spółkę Nowa Itaka. Szef resortu ujawnił, że wyciekły dane logowania części klientów. Z biurem podróży w kontakcie są specjaliści z NASK, a działania operacyjne służb mają doprowadzić do wykrycia sprawców.

W oświadczeniu biura podróży mogliśmy przeczytać, że "nieuprawniona osoba/grupa osób uzyskała dostęp do części danych osobowych użytkowników posiadających konta w Strefie Klienta (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu)".

Dane dotyczą grupy 10 tysięcy użytkowników, ale Itaka zaznacza, że "potencjalnie skala wycieku może być większa".

Atak na serwis Supergrosz

W niedzielę 2 listopada Krzysztof Gawkowski doniósł o kolejnym incydencie. Serwis Supergrosz padł ofiarą ataku hakerskiego, a w ręce cyberprzestępców trafiły dane części użytkowników. Niestety – informacje, które wyciekły, są bardzo poufne.

Jak przyznał szef resortu cyfryzacji "sytuacja jest bardzo poważna".

Wśród danych, które zostały pozyskane przez osobę nieuprawnioną, znajdują się m.in: adresy e-mail, imiona i nazwiska, informacje o narodowości, numery PESEL, dane dotyczące dowodu osobistego, adresy zamieszkania lub pobytu oraz adresy do korespondencji, numery telefonów, informacje o pozostawaniu w związku małżeńskim, informacje o liczbie dzieci, dane dotyczące statusu zawodowego, nazwa, adres, NIP oraz telefon do pracodawcy, zadeklarowana branża, deklarowany dochód, numery rachunków bankowych, identyfikator w portalu Facebook.

Jak widać ujawnione szczegóły są bardzo dokładne i mogą pozwolić przestępcom w wyrządzeniu wielu finansowych szkód. Wzięcie pożyczki na osobę, która padła ofiarą wycieku, jest niestety prawdopodobne. Chyba że poszkodowani zdążą w porę pokrzyżować plany.

- Apeluję do klientów firmy o szczególną ostrożność, zastrzeżenie numeru PESEL przez aplikację mObywatel, zmianę haseł do logowania oraz używanie dwuskładnikowego uwierzytelnienia logowania na wszystkie swoje konta – napisał Krzysztof Gawkowski.

Jak zastrzec PESEL? Sprawdź nasz poradnik

Minister cyfryzacji dodał, że ataki hakerskie stają się codziennością, więc nie tylko firmy, ale i sami użytkownicy muszą być przygotowani. Powinniśmy zachować ostrożność i być wyczulonymi na próby oszustwa w sieci.

"To tam przenoszą się przestępcy i to tam działają całe zorganizowane grupy" – przestrzega szef resortu.

Adam Bednarek
02.11.2025 17:15
