REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Legenda komputerów zwija interes. "Już się nie opłaca"

Jeden z najpopularniejszych producentów sprzętu komputerowego znany głównie dysków SSD postanowił zrezygnować z rynku sprzętu konsumenckiego. Powód? Bo to już się nie opłaca. 

Albert Żurek
Koniec Cruciala
REKLAMA

Mowa o marce Crucial, za którą odpowiada Micron. Tak, to dokładnie ten sam producent, dzięki któremu jeszcze kilka lat temu za czasów ery talerzowych dysków HDD mogliśmy za stosunkowo niewielkie pieniądze ulepszyć swój laptop lub komputer szybszym dyskiem SSD. Niestety, ale to koniec tej epoki.

REKLAMA

Micron zwija interes. To koniec pamięci marki Crucial 

Micron, to jeden z trzech największych producentów pamięci DRAM i NAND na rynku, tuż obok SK Hynix oraz Samsunga. Gigant pała się tworzeniem różnych rozwiązań - np. kości pamięci operacyjnych LPDDR w różnych wydaniach (4 4X, 5, 5X), GDDR, DDR, HBM oraz modułów NAND typu SLC, MLC czy TLC. 

Są to produkty, które zasilają sprzęt, z którego korzysta dziś każdy. Moduły LPDDR trafiają do m.in. smartfonów, laptopów, sprzętu smart TV, elektroniki typu wearables. DDR oraz GDDR są implementowane głównie w komputerach, laptopach czy konsolach, a moduły NAND praktycznie we wszystkim, co korzysta z szybszej pamięci masowej i przechowuje pliki.

Omawiane trzy firmy są jednym z filarów obecnej elektroniki użytkowej i bez nich nie moglibyśmy korzystać z tak zaawansowanego sprzętu. Micron od niemal trzech dekad był też istotnym producentem komponentów z serii Crucial. Niestety, ale poinformował o zamknięciu działalności na rynku konsumenckim. Działalność będzie kontynuowana tylko do lutego 2026 r., po czym całkowicie zniknie z rynku.

W tym czasie firma "zapewni ciągłość serwisu gwarancyjnego i wsparcia dla produktów Crucial". Jaki jest powód tej decyzji? Oczywiście sztuczna inteligencja. Gigant mówi o ekspansji centrów danych prowadzących do gwałtownych wzrostów popytu na pamięć DRAM i NAND. Firma miała wycofać się z segmentu konsumenckiego "aby poprawić podaż i wsparcie dla naszych większych, strategicznych klientów w dynamicznie rozwijających się segmentach".

Innymi słowy: firma jasno stwierdziła, że chce skupiać się na znacznie bardziej rentownym rynku profesjonalnym, gdzie to obecnie są największe środki. Giganci technologiczni chcą przede wszystkim zarabiać. To oczywiste, że skupianie się na rynku, który już nie do końca się opłaca, nie ma kompletnie sensu. 

Trudno nie mieć wrażenia, że wszystkie większe marki, które zaczynały od rynku konsumenckiego, coraz chętniej wybierają podobną drogę. NVIDIA, co prawda, jeszcze tworzy karty graficzne dla typowego Kowalskiego. Jednak dziś nie stara się tak bardzo ulepszać swoich produktów, jak dawniej. Kiedyś każda nowa generacja przynosiła skok wydajności. Dziś liczą się nowe funkcje AI, generowania klatek, DLSS i inne. 

Legenda, która przez lata ulepszała nasze komputery, umiera

Micron nie był tylko zwykłym producentem komponentów. To legenda, która miała na koncie mnóstwo świetnych produktów. Zdecydowanie najbardziej kultową był dysk Crucial MX500, czyli 2,5-calowa propozycja wykorzystująca interfejs SATA. W polskich sklepach archiwalne oferty wciąż mają świetne recenzje i tysiące opinii.

Ten dysk był dostępny w wielu wersjach - 250 GB, 500 GB, 1 TB i niezależnie od pojemności był przede wszystkim stosunkowo niedrogi, szybki i niezawodny. W czasach, gdy dyski M.2 wykorzystujące PCIe jeszcze nie były standardem w komputerach, praktycznie każdy go kupował. Najczęściej jako dysk systemowy, aby komputer uruchamiał się szybciej. To era dysków HDD, które w tych czasach były znacznie popularniejsze niż SSD. Sam do dzisiaj mam w komputerze MX500 kupiony wiele lat temu. Dziś służy jako nośnik pomocniczy.

Podobnie było z legendarnymi modułami pamięci operacyjnej DDR3 i DDR4 Crucial Balistix. Te pamięci też często trafiały do naszych komputerów. Nie można też zapomnieć o modułach SO-DIMM DDR3, DDR4 oraz DDR5 od Cruciala. To były jedne z najlepszych modułów RAM dla laptopów.

Sztuczna inteligencja niestety jest ważniejsza i bardziej dochodowa niż zachowanie na rynku 29-letniej legendy. Koniec pewnej epoki.

REKLAMA

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
04.12.2025 13:45
Tagi: Dysk SSDpamięćpamięci masoweRAM
Najnowsze
13:15
Pierwsze Borsuki trafiły do polskich żołnierzy. Historyczny moment
Aktualizacja: 2025-12-04T13:15:52+01:00
12:52
Nowoczesna Mobilność Premium: Zapomnij o korkach i zmęczeniu. Poznaj Liv Allure E+
Aktualizacja: 2025-12-04T12:52:01+01:00
12:39
Powiększyli strefę ciszy w pociągu. Pasażerowie zdziwieni
Aktualizacja: 2025-12-04T12:39:49+01:00
11:40
Mamy to. Tekst Rafała Pikuły ze Spider's Web+ nominowany do nagrody Grand Press 2025
Aktualizacja: 2025-12-04T11:40:56+01:00
11:11
Teleportowali informacje za pomocą światła. Pierwszy raz w historii
Aktualizacja: 2025-12-04T11:11:25+01:00
10:28
Revolut obroni przed złodziejami. Chcę to w moim banku
Aktualizacja: 2025-12-04T10:28:54+01:00
9:45
Cofnął Apple'a do epoki Windowsa Visty i odszedł do konkurencji. Może to i dobrze
Aktualizacja: 2025-12-04T09:45:36+01:00
9:00
Google zajrzał do zbiorowej świadomości Polaków. Cudowny chaos
Aktualizacja: 2025-12-04T09:00:00+01:00
8:21
White Rabbit - sieć synchronizacji czasu z dokładnością do nanosekundy
Aktualizacja: 2025-12-04T08:21:52+01:00
8:11
Apple ulepsza za darmo AirPodsy w Polsce. Funkcja, której brakowało
Aktualizacja: 2025-12-04T08:11:45+01:00
7:25
Samolot krążył przez 2 godziny. Oszczędźcie wstydu i zamknijcie Balice
Aktualizacja: 2025-12-04T07:25:17+01:00
7:00
Steam zamieni telefony w konsole. Pomysł jest genialny
Aktualizacja: 2025-12-04T07:00:00+01:00
6:14
Legendarne wozy opancerzone trafią do Polski. Amerykanie już ich nie chcą
Aktualizacja: 2025-12-04T06:14:00+01:00
6:11
Ktoś w Tatrach zwinął potrzebny sprzęt. "Pomyślał, że to elektrośmieci"
Aktualizacja: 2025-12-04T06:11:00+01:00
6:07
Brazylijski pokaz siły na Okęciu. Embraer chce zostać królem polskiego nieba
Aktualizacja: 2025-12-04T06:07:00+01:00
6:06
Czołgi nie będą czekać na mosty. Tak NATO przygotowuje się do wojny
Aktualizacja: 2025-12-04T06:06:00+01:00
6:00
Będą lać ścieki do chronionej laguny. Miliarder nie ma skrupułów
Aktualizacja: 2025-12-04T06:00:00+01:00
21:38
Mortal Kombat 1 wbija do Game Passa. Zaskakująco mocna oferta
Aktualizacja: 2025-12-03T21:38:35+01:00
21:08
Telefon podsumuje twoje wiadomości. Pytanie, czy tego chcesz
Aktualizacja: 2025-12-03T21:08:50+01:00
20:27
Składany telefon z gigantyczną baterią. Nie sądziłem, że to możliwe
Aktualizacja: 2025-12-03T20:27:50+01:00
20:01
Zaskakująco mało Polaków płaci za szybki internet. UKE podał dokładne liczby
Aktualizacja: 2025-12-03T20:01:40+01:00
19:43
Trzęsienie ziemi na rynku telefonów. A było tak pięknie
Aktualizacja: 2025-12-03T19:43:37+01:00
19:03
Jest dobry powód, żeby płacić telefonem. Dwa razy więcej żappsów
Aktualizacja: 2025-12-03T19:03:02+01:00
18:39
Operatorzy dają prezenty na święta. Łap swój
Aktualizacja: 2025-12-03T18:39:49+01:00
18:09
Idą podwyżki kart graficznych. Robi się beznadziejnie
Aktualizacja: 2025-12-03T18:09:38+01:00
17:33
Narzekałeś na clickbaity w mediach? Jeszcze zatęsknisz
Aktualizacja: 2025-12-03T17:33:59+01:00
16:36
RAF krąży wokół Kaliningradu. Trwa ważna misja
Aktualizacja: 2025-12-03T16:36:07+01:00
15:59
Spotify wyzywa we Wrapped od starych dusz. Zrobiło się przykro
Aktualizacja: 2025-12-03T15:59:28+01:00
15:53
Gra schudła o 85 proc. To nie magia, ale i tak się ucieszysz
Aktualizacja: 2025-12-03T15:53:58+01:00
15:37
Allegro odpala gwarancję dostawy przed mikołajkami. Szukaj oznaczenia
Aktualizacja: 2025-12-03T15:37:06+01:00
14:44
Afera szpiegowska u Elona Muska. Rosyjski kosmonauta złapany za rękę
Aktualizacja: 2025-12-03T14:44:51+01:00
14:27
Spotify Wrapped 2025 już tu jest. Tak sprawdzisz swoje podsumowanie
Aktualizacja: 2025-12-03T14:27:58+01:00
14:01
3 minuty i po bólu. Mniej stresu przy stłuczce
Aktualizacja: 2025-12-03T14:01:00+01:00
13:43
Idealne prezenty dla nastolatka na Święta. Pomysły na każdą kieszeń
Aktualizacja: 2025-12-03T13:43:59+01:00
13:03
Moja ulubiona funkcja w Samsungu łapie oszustów. Czekałam na to
Aktualizacja: 2025-12-03T13:03:21+01:00
12:35
Trafione prezenty dla mamy i taty na Święta. Co naprawdę się przyda
Aktualizacja: 2025-12-03T12:35:51+01:00
12:01
LEGO składa puchar FIFA. Kibice dostają prezent marzeń
Aktualizacja: 2025-12-03T12:01:48+01:00
11:55
UE bierze się za Temu i Shein. Koniec pobłażania badziewiu
Aktualizacja: 2025-12-03T11:55:17+01:00
10:49
Kometa 3I/Atlas otoczona tajemniczym rojem. Zagadki się mnożą
Aktualizacja: 2025-12-03T10:49:20+01:00
10:39
Świąteczne prezenty dla fana Apple'a. Jabłka, które cieszą
Aktualizacja: 2025-12-03T10:39:36+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA