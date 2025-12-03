3 minuty i po bólu. Mniej stresu przy stłuczce

Ładowanie...

Wprawdzie takich zdarzeń uniknąć się nie da, ale na szczęście żyjemy w czasach, w których można sprawić, że głowa nie będzie obciążona męczącymi, skomplikowanymi kwestiami papierkowymi. Pomocną dłoń wyciąga technologia.

Warto przy okazji przypomnieć, że stłuczka wcale nie wymaga wezwania policji

Jeśli z zdarzeniu nie ma rannych oraz podejrzeń co do trzeźwości uczestników kolizji, jej uczestnicy mogą sami przygotować oświadczenie o zdarzeniu i zgłosić szkodę bez obecności funkcjonariuszy. Dzięki temu nerwowy proces zajmuje znacznie mniej czasu, bo nie trzeba czekać na przyjazd radiowozu, co szczególnie w dużych miastach może potrwać. Doskonale znamy te sceny obserwowane nawet z perspektywy świadka – dwa samochody stoją na poboczu w oczekiwaniu na to, aż służby zajmą się sprawą i oceną zdarzenia. Jeżeli strony są zgodne co do tego, kto jest winny, to wszystko można pominąć, od razu przechodząc do konkretów.

Co więcej, dziś odpada również nerwowe poklepywanie się po kieszeniach, w celu znalezienia czegoś do pisania, i szukanie kartek w schowkach. Obejdzie się bez papierologii, a wszystko za sprawą funkcji mStłuczka, która przygotowana została przez Centralny Ośrodek Informatyki (COI) oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) przy współpracy z Polską Izbą Ubezpieczeń (PIU) i ubezpieczycielami.

Jeśli nie ma rannych i oba pojazdy są zarejestrowane w Polsce, wystarczy że obie strony biorące udział w zdarzeniu są zgodne co do jego przebiegu i winy oraz mają mObywatela.

Aplikacja mObywatel pomaga w wielu nie tylko urzędowych sprawach, ale ma też coś dla kierowców

Proces spisania oświadczenia sprawcy kolizji czy zgłoszenia szkody odbywa się bezpośrednio w aplikacji. Nie trzeba przygotowywać i dostarczać żadnych papierowych formularzy.

Kierowcy mogą później pobrać oświadczenia na swoje urządzenia w formacie PDF. Co ważne, taki plik podpisany jest certyfikatem kwalifikowanym ministra właściwego ds. informatyzacji, co potwierdza autentyczność i integralność sporządzonego w aplikacji dokumentu. Cyfryzacja nie tylko upraszcza procedury, ale również sprawia, że są jeszcze bardziej przejrzyste i odporne na ewentualne oszustwa.

Nie trzeba obawiać się również o poprawność danych

Te uzupełniane są automatycznie i pochodzą bezpośrednio z rejestrów państwowych, takich jak CEPiK i PESEL - jedna osoba skanuje mObywatelem kod QR z telefonu drugiej i dzięki temu potwierdzona zostaje tożsamość oraz pobierane są wszelkie niezbędne informacje. Przy okazji odpadają więc również drobne pomyłki, jak literówki czy źle wpisane nazwiska. A o takie błędy przecież nietrudno w stresujących sytuacjach. Tu dane są zawsze aktualne i poprawne, a cała procedura trwa zaledwie kilka minut. Ze statystyk wynika, że niektórzy potrafili uwinąć się nawet w 3 min. O stłuczce pewnie prędko się nie zapomni, bo to zawsze nerwowe doświadczenie, ale przynajmniej formalności można mieć szybko z głowy.

Nie trzeba zastanawiać się, jakie dane są potrzebne i co należy w oświadczeniu zamieścić – aplikacja wszystko wyjaśnia i krok po kroku pomaga przejść przez cały proces. Kierowcy wskazują własne pojazdy i przypisane do nich polisy OC oraz gdzie doszło do uszkodzeń w samochodzie. Na tym etapie dodawane są również zdjęcia, które potwierdzają szkody.

Kierowcy mogą też od razu wysłać zgłoszenie do ubezpieczyciela, bezpośrednio z poziomu aplikacji. Warto zdecydować się na to szybciej, bo dzięki temu ubezpieczyciel będzie mógł prędzej zająć się sprawą.

Funkcja mStłuczka w aplikacji mObywatel sprawia, że cały proces jest naprawdę prosty i przejrzysty

O to chodziło, by zabrać kierowcom dodatkowy stres związany z wypisywaniem formularzy. Eliminuje to przy okazji możliwe błędy, co z kolei jest dużym ułatwieniem dla ubezpieczycieli. Im przecież także zależy na tym, aby dane były poprawne, a cały proces wygodny i jasny dla zgłaszających. Ubezpieczyciele idą z duchem czasu i sięgają po narzędzia, dzięki którym kierowcy mogą łatwiej poradzić sobie z drogowymi incydentami.

Zadaniem ubezpieczycieli jest takie obsłużenie klienta, aby zminimalizować te negatywne emocje, szybko i sprawnie załatwić formalności. Po to jest mStłuczka. Rozwiązanie technologiczne zaprojektowane z myślą o poprawie doświadczeń klienta. mStłuczka przełoży się na wyższą jakość obsługi i większe zaufanie do ubezpieczycieli. To rozwiązanie innowacyjne i przyjazne dla użytkownika. W centrum uwagi stawia komfort klienta dając mu wygodny, nowoczesny i bezpieczny sposób spisania oświadczenia i zgłoszenia szkody.

Czasami łatwo o tym zapomnieć i nie docenić, w jakich czasach żyjemy. Stłuczki pewnie nieprędko zostaną wyeliminowane z życia kierowców, ale przynajmniej związane z tym procedury mogą przebiegać naprawdę szybko i bezproblemowo. Kilka minut po zdarzeniu, a strony rozjeżdżają się w swoje strony? Kiedyś nie do pomyślenia, dziś to już norma.

Adam Bednarek 03.12.2025 14:01

Lokowanie produktu : Polska Izba Ubezpieczeń

