Mortal Kombat 1 wbija do Game Passa. Zaskakująco mocna oferta

Najważniejszym punktem programu jest bez wątpienia Mortal Kombat 1. Gra trafi jednocześnie do Game Pass Ultimate, Premium oraz PC Game Pass. To nie remake pierwszej odsłony, lecz kontynuacja wydarzeń z Mortal Kombat 11. Liu Kang jako Bóg Ognia stworzył nowe uniwersum, w którym dobrze znane postacie zaczynają swoje historie od nowa - w świeżych, zaskakujących wersjach.

Tryb fabularny przypomina pełnoprawny film akcji, pełen smaczków dla weteranów serii. System walki wzbogacono o mechanikę Kameo Fighters - pomocników, których można przywoływać w trakcie starć. To dodaje taktycznej głębi i zmienia dynamikę pojedynków. A fatality? Brutalne jak nigdy wcześniej - tylko dla graczy o mocnych nerwach.

Warto dodać, że 15 grudnia z Game Passa znika Mortal Kombat 11, więc abonenci dostają idealną okazję do płynnego przeskoku między generacjami. Jeśli ktoś jeszcze nie ukończył poprzedniej odsłony to ma na to zaledwie kilka dni.

Indiana Jones i Wielki Krąg - przygoda w klasie Premium. No i Routine, czyli horror, który dojrzewał 13 lat

Już 4 grudnia posiadacze Game Pass Premium mogą zanurzyć się w przygodę z Indiana Jones i Wielki Krąg. MachineGames, studio odpowiedzialne za nową serię Wolfenstein, przygotowało produkcję osadzoną między wydarzeniami z Poszukiwaczy zaginionej arki a Ostatniej krucjaty. Gra zabiera graczy w podróż przez Watykan, Egipt i Tajlandię, a recenzje zgodnie podkreślają filmowy rozmach i klimat. To jedna z najlepszych przygodówek FPP ostatnich lat.

Kolejną perełką jest Routine, które debiutuje w Game Passie dokładnie w dniu premiery - 4 grudnia. To projekt, który powstawał od 2012 r. Lunar Software przez lata zmagało się z problemami produkcyjnymi, ale efekt końcowy według pierwszych recenzji jest wart czekania. Gracze trafiają na opuszczoną bazę księżycową, gdzie muszą odkryć los zaginionej załogi. Estetyka lat 80. połączona z horrorem w stylu Alien: Isolation tworzy atmosferę, która potrafi przerazić nawet najbardziej zahartowanych.

Lost Records: Bloom & Rage - nostalgiczny duch Life is Strange. I 33 Immortals, czyli roguelike dla 33 graczy

Od 2 grudnia w katalogu dostępne jest Lost Records: Bloom & Rage - narracyjna przygodówka od twórców kultowego Life is Strange. Akcja przenosi nas do lata 1995 r., do miasteczka Velvet Cove, gdzie czwórka nastolatków przeżywa swoje dorastanie. Centralnym elementem rozgrywki jest kamera wideo, którą bohaterka Swann dokumentuje każdy moment. Gra podzielona jest na dwie części (Tape 1 i Tape 2). Recenzje są pozytywne, choć krytycy zwracają uwagę na nierówne tempo narracji. Jeśli ktoś tęskni za klimatem lat 90. i emocjonalnymi historiami o przyjaźni, to tytuł obowiązkowy.

Od 4 grudnia w Game Pass Premium pojawi się 33 Immortals w wersji Game Preview. To roguelike, który wyróżnia się skalą - jednocześnie grać może aż 33 osoby. Gracze wcielają się w potępione dusze buntujące się przeciw boskiemu osądowi. Do wyboru są różne klasy postaci - od łucznika po maga - a aktywacja najpotężniejszych umiejętności wymaga koordynacji całej drużyny. Thunder Lotus Studios, twórcy Spiritfarer, postawili na chaos i skalę, i wygląda na to, że wyszło im to znakomicie.

Monster Train 2 i inne perełki

Monster Train 2 trafił do Game Pass Premium 3 grudnia. Kontynuacja cenionej hybrydy karcianki i roguelike’a z 2020 r. wprowadza nową historię - tym razem aniołowie i demony muszą współpracować przeciwko tytanom. Recenzje są świetne, a fani porównują grę do Slay the Spire pod względem wciągającej pętli rozgrywki.

9 grudnia katalog wzbogaci się o trzy nietypowe tytuły:

A Game About Digging A Hole - minimalistyczna gra o kopaniu dziury, która zdobyła ponad 90 proc. pozytywnych recenzji na Steamie.

Death Howl - deck-builder z elementami souls-like’a, w którym matka próbuje sprowadzić syna z zaświatów.

Dome Keeper - roguelike łączący wydobywanie surowców z obroną kopuły przed falami kosmicznych stworów.

Grudzień to także czas dużych aktualizacji:

Sea of Thieves: 11 grudnia rozpoczyna Season 18 An Ancient Call, powracając do Devil’s Roar.

Palworld: 17 grudnia dostanie patch Home Sweet Home z kolaboracją z Ultrakill i nowym systemem budowania.

Dead by Daylight od 9 grudnia uruchamia event Bone Chill, który potrwa aż do 6 stycznia.

Game Pass Essential - klasyki na zimowe wieczory

Posiadacze najtańszego wariantu subskrypcji również dostaną coś dla siebie. Od 3 grudnia dostępne są trzy mocne tytuły:

Stellaris - kosmiczna strategia 4X od Paradox Interactive

World War Z: Aftermath - kooperacyjny shooter z hordami zombie

Medieval Dynasty - polski symulator życia w średniowieczu, łączący survival z budową osady

Pożegnania w katalogu

Nie ma grudnia bez pożegnań. 15 grudnia z Game Passa znikną Mortal Kombat 11, Still Wakes the Deep i Wildfrost. 31 grudnia to ostatni dzień dla Carrion oraz Hell Let Loose. Microsoft przypomina, że wszystkie odchodzące gry można kupić ze zniżką minimum 20 proc..

Grudniowa oferta Xbox Game Pass to zestaw idealny na zimowe wieczory. Mortal Kombat 1 dla fanów brutalnych bijatyk, Routine dla miłośników horrorów, Monster Train 2 dla strategów, Lost Records dla tych, którzy lubią narracyjne przygody - każdy znajdzie coś dla siebie.

Maciej Gajewski 03.12.2025 21:38

