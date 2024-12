Recenzja Indiana Jones i Wielki Krąg: to Święty Graal gier akcji

Wstęp będzie jak z bicza strzelił. Zależy mi bowiem, aby wyraźnie wybrzmiało: Indiana Jones and the Great Circle to najlepsza gra akcji całego 2024 roku. Wiem, niewiele na to wskazywało. Rozumiem, tytuł nie zachwycał na materiałach reklamowych. Zgadza się, też jestem w szoku. Mamy jednak do czynienia z prawdziwym Świętym Graalem i Arką Przymierza w jednym. Wielki Krąg to perła gier akcji, najlepszy przedstawiciel gatunku w 2024 r., a także solidny kandydat na tegoroczne GOTY.